Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu: (3)

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiklerini, bu kapsamda birçok yeni projeyi de hayata geçirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-28 Mayıs seçim sürecinde millete söz verdikleri "Aile ve Gençlik Fonu"nu geçen sene deprem bölgesinde başlattıklarını anımsatarak, bu fonla evliliğe ilk adımını atan gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunulduğunu söyledi.

Bunu bir adım daha öteye taşıdıklarını ifade eden Erdoğan, "Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz. Aile ve Gençlik Fonundan artık 81 vilayetimizdeki tüm gençlerimiz istifade edebilecek. Dünya evine girecek gençlerimiz bu imkandan faydalanmak üzere bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler. Yuva kuracak tüm gençlerimiz için şimdiden hayırlı-uğurlu olsun, diyorum." şeklinde konuştu.

"Çalışan anne-babalar için ücretsiz veya düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerini güçlendireceğiz"

Bu yıl doğum yardımlarını da önemli ölçüde artırdıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aile kurmayı teşvik edecek maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları devreye alacağız. Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların, ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz."

Erdoğan, çalışan anne-babalar için ücretsiz veya düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerini güçlendireceklerini belirterek, çocuk sahibi olmayı teşvik edecek veya kolaylaştıracak tıbbi imkanları ailelerin istifadesine sunmayı da önemsediklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun haricinde geniş bir alanda faaliyetleri, projeleri ve müjdeleri de yıl boyunca ailelerle paylaşacaklarını bildirdi.

"Öyle talepler öne sürülüyor ki gençlerimiz yuva kurmaktan korkuyor"

Kanayan bir yaraya da dikkati çekmek istediğini ifade eden Erdoğan, "Peygamber Efendimiz, aile kurarken bakınız bizlere neyi öğütlüyor. 'En bereketli nikah, külfeti en az olanıdır' buyuruyor. Dolayısıyla nikah merasimlerinin sade, gösteriş, aşırılık ve israftan uzak olması Efendimiz tarafından bizlere tavsiye ve telkin ediliyor. Ancak, son yıllarda bu alanda sorunlarımız katlanarak artıyor." diye konuştu.

Erdoğan, özellikle sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte ataların tabiriyle "Eski köye yeni adetlerin" geldiğini gördüklerini söyledi.

"Öyle talepler, öyle listeler öne sürülüyor ki açık söylüyorum, gençlerimiz yuva kurmaktan korkuyor, çekiniyor, ürküyor, daha yolun başındayken umutları kırılıyor." diyen Erdoğan, evlenenlerin ise ödemesi en az 4-5 yıl süren ağır faturalarla karşılaştığını kaydetti.

Erdoğan, genç çiftlerin, aynı çatı altında beraberce yaşamayı öğrendikleri hassas dönemde, mevcut sıkıntılara ilaveten popüler kültürün veya geleneğin dayatması sebebiyle yüklendikleri maddi külfetlerle uğraştığı değerlendirmesinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erken dönemde yaşanan boşanmaların ana nedenlerinden biri, 'olmasa da olur' diyebileceğimiz aşırı talepler dolayısıyla ortaya çıkan işte bu masraflardır. Gençlerimiz bundan fevkalade mustariptir, şikayetçidir. Aileye, ahlaka, fıtrata, çocuklara yönelik saldırıların arttığı ve medeniyet değerlerimize uygun hayat sürmenin zorlaştığı günümüzde, yuva kurmak isteyen gençlerimize yardımcı olmak mecburiyetindeyiz. İster kız tarafı ister erkek tarafı olsun her kim bunu zorlaştırıyorsa, gençlerin dünya evine girmesine engelliyorsa, büyük bir vebal altındadır.

Toplumun bilinçlendirilmesi noktasında Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza gerçekten önemli görevler düşmektedir. İnşallah '2025 Aile Yılını' vesile kılarak, bu sorunların da üzerine kararlılıkla gideceğimize inanıyorum. Rabb'im, evlenecek tüm gençlerimizin yardımcısı olsun diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Aile Yılı'nın ülke, milleti ve tüm aileler için hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Programdan notlar

Programda, Aile Yılı Kamu Spotu izletildi. Alagöz Kültür Sanat ekibi tarafından, Türkiye'nin 7 bölgesinden halk danslarının yer aldığı "Destanların Dansı" gösterisinden aile temalı kısa bir kesit sahnelendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Aile Yılı anısına özel olarak hazırlanan, Anadolu Türk motiflerinden olan ve aile birliğinin devamı ve eşlerin birbirine bağını simgeleyen "Bukağı" motifleri ile süslü "Sizin en hayırlınız, ailesine karsı en hayırlı olandır." Hadis-i Şerifinin yer aldığı hat tablosunu hediye etti.

Günün anısına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'deki tüm aileleri temsilen ülkenin farklı kesimlerinden gelen ailelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

(Bitti)