Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı\'nda konuştu: (2)

13.08.2025 16:52
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'li kadrolar olarak hem büyük bir milletin mensuplarıyız hem de büyük bir teşkilatın neferleriyiz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'li kadrolar olarak hem büyük bir milletin mensuplarıyız hem de büyük bir teşkilatın neferleriyiz. Kadını erkeği, genci ak saçlısıyla biz millete sevdalı, ülkeye sevdalı, ümmete ve insanlığa sevdalı bir hareketin müntesipleriyiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'na katıldı.

Bölgedeki barış ve huzurun teminatının gençler olacağını ifade eden Erdoğan, "Çünkü, bu gençlik bundan bir asır önce merhum Mehmet Akif'in 'Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek' diyerek taltif ettiği bir gençliktir. Elbette ki bu gençlik kutlu davasının idrakinde olan, bu şuurla yürüyen ve akranlarını bu kutlu kervana katmak için çalışan dert sahibi bir gençliktir." ifadelerini kullandı.

"Gençlerle aynı ufka birlikte koşmaktan kıvanç duyuyorum"

Gençlerin hem ülkenin hem de AK Parti'nin güçlü geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayan Erdoğan, gençlere hitaben şöyle konuştu:

"Siz, bizim aşkla toprağa diktiğimiz fidanlarımızsınız. Siz sadece bizim değil, aynı zamanda dualarında Türkiye'yi unutmayan milyonlarca mazlumun da güven kaynağısınız. Ben bu gençliği karşımda görüyorum. Sizin ışık saçan gözlerinizde Hoca Ahmet Yesevi'nin ilmini, Yunus Emre'nin muhabbet dilini, Ahi Evran'ın mücadeleci ruhunu, Hazreti Mevlana'nın derinliğini, Hacı Bayram-ı Veli'nin irfanını, Hacı Bektaş-ı Veli'nin hoşgörüsünü, İdris-i Bitlisi'nin kardeşlik şuurunu, Faki Teyran'ın halen gönülleri mamur eden engin hikmetini görüyorum. Şunun da idrakinde olmanızı çok ama çok önemsiyorum. Sizin heyecanınızı paylaşmak, sizinle yol yürümek, bu kutlu davada size yoldaşlık etmek şahsım için büyük bir iftihar vesilesidir. Siz genç arkadaşlarımla aynı ufka birlikte koşmaktan kıvanç duyuyorum. AK Gençlik'in yüzümüzü kara çıkarmayacağına tüm kalbimle inanıyorum. Ben sizlere güveniyorum."

" Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u 21 yaşındayken fethetti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin milletin emanetine sahip çıkacağına, kendilerinden teslim alacakları sancağı daha da yücelteceğine yürekten inandığını dile getirdi.

Tarihe bakıldığında en büyük devrimleri gençlerin yaptığını ya da bu devrimlerin gençlerle yapıldığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz, Allah'ın emriyle 23 yıllık tebliğ mücadelesine başladığında etrafında ihtiyarlar yoktu, gençler vardı. Endülüs'ü fetheden Tarık bin Ziyad daha 30'larına varmadan Avrupa'nın kapılarını araladı. Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu Devleti'ni henüz 21 yaşındayken kurdu. Kutalmışoğlu Süleyman Şah, İznik'i Bizans'ın elinden kurtardığında henüz 30 yaşındaydı. İbn-i Sina daha 19 yaşında kendi döneminin en büyük tıp ve felsefe alimlerinden biri sayılıyordu. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u 21 yaşındayken fethetti."

"Bu salondaki gençlik, ecdadın izinden giden bir kadrodur"

Arif Nihat Asya'nın "Fetih Marşı" şiirinden, "Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini. Göster, kabaran sular nasıl yıkar bendini. Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini. Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın; Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın." dizelerini okuyan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her biriniz Sultan Fatih'in, Peygamber Efendimiz'in müjdesine mazhar olduğu yaştasınız. Bu salondaki gençlik inşallah Mekke'ye doğru emin adımlarla ilerleyen o mübarek orduyla aynı hedefe yürüyen bir kadrodur. Bu salondaki gençlik, Avrupa'da Afrika'ya cenk meydanlarını asırlarca 'Allah Allah' nidalarıyla inleten ecdadın izinden giden bir kadrodur. Bu salondaki gençlik, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin karşısına cesaretle dikilen yiğitleri kendine örnek alan bir kadrodur. Gençler, biz size böyle bakıyoruz. Milletimiz size işte böyle bakıyor. AK Parti'li kadrolar olarak hem büyük bir milletin mensuplarıyız hem de büyük bir teşkilatın neferleriyiz. Kadını erkeği, genci ak saçlısıyla biz millete sevdalı, ülkeye sevdalı, ümmete ve insanlığa sevdalı bir hareketin müntesipleriyiz."

Salonda bir grup gencin, " Aydın, seninle gurur duyuyor" tezahüratı üzerine Erdoğan, "Ne kadar Aydın var bir göreyim?" dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

