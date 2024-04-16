Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat ve Washington\'a yapacağı ziyaretler için hazırlıklara başladı

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini 22 Nisan'da Irak'ın başkenti Bağdat'a yapacak. Erdoğan 13 yılın ardından Bağdat'a yapacağı ilk ziyaretinin ardından 9 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın davetlisi olarak Washington'a gidecek. Ziyaret, Erdoğan'ın Donald Trump'ın başkanlığından bu yana Beyaz Saray'a yapacağı ilk resmi ziyaret olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından yurt dışı temaslarına başlayacak. 22 Nisan'da Irak'ın başkenti Bağdat'a gidecek olan Erdoğan'ın, 9 Mayıs'ta ise Washington'u ziyaret etmesi planlanıyor.

13 YIL SONRA İLK BAĞDAT ZİYARETİ

En son Başbakanlığı döneminde Bağdat'ı ziyaret eden Erdoğan, 2011'den bu yana ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı olarak 22 Nisan'da yapacak. 10 Temmuz 2008, 15 Ekim 2009 ve 28 Mart 2011 tarihlerinde Başbakan iken Bağdat'ı ziyaret eden Erdoğan'ın temaslarındaki ana gündeminin terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve İran'ın İsrail'e hava saldırısıyla hareketlenen bölgedenin durumu olması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın davetlisi olarak 9 Mayıs'ta da Washington'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son Donald Trump'ın başkanlığında 12-13 Kasım 2019 tarihlerinde ABD'ye resmi ziyarette bulunmuştu. Biden-Erdoğan görüşmesinde savunma sanayi, F-16 tedarik ve modernizasyon süreci, F-35 süreci, terörle mücadelede işbirliği ve ticaret konularının ele alınması bekleniyor.