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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'a, Gazze'deki insanlık dramına 'dur' denilmesi gerektiğini, ABD'nin İsrail'e şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızla... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'a, Gazze'deki insanlık dramına 'dur' denilmesi gerektiğini, ABD'nin İsrail'e şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'a, Gazze'deki insanlık dramına 'dur' denilmesi gerektiğini, ABD'nin İsrail'e şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızla sağlayabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden\'a, Gazze\'deki insanlık dramına \'dur\' denilmesi gerektiğini, ABD\'nin İsrail\'e şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızla...
14.12.2023 - 21:09,  Güncelleme: 21:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-ABD ilişkileri, F-16 konusu, İsveç'in NATO üyelik süreci ile küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şu ayrıntılar verildi:

"Görüşmede, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmesi gerektiğini, ABD'nin İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı bir şekilde sağlayabileceğini, hem dünya hem ABD kamuoyunun bu talebi son günlerde daha yüksek sesle dile getirdiğini ve bir an önce bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD'nin tarihi sorumluluğu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarının derinleşmesi ve uzamasının bölgesel ve küresel olumsuz sonuçları olabileceğini, Türkiye'nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması, verilen sözlerin tutulması ve 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasının en makul ve kalıcı çözüm olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinde F-16 konusu da ele alındı."

(Fotoğraf: Arşiv)

Kaynak: AA
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