Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Boğaz\'daki kaçak villa üzerinden İBB\'ye tepki: Para babalarına peşkeş çekiyorlar

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25-26 Ağustos tarihlerinde Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiler İplik Fabrikası önünde Bitlis kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış törenine katıldı.

"İSTANBUL'UN EN NADİDE ÇEVRE HAZİNESİNİ PARA BABALARINA PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR"

Erdoğan, İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Vaniköy sırtlarında inşa edilen kaçak villa üzerinden İBB'ye tepki göstererek, "Yetkiyi milletten alıp hizmeti hapisteki teröristlere veriyorlar. İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Belediyeleri hısım-akraba çiftliğine çevirdiler. Binlerce belediye işçisini kapı dışları ettiler." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Belediyelerimiz vatandaşımıza hizmetini sürdürüyor. 210 milyona ulaşan bu proje ile eser ve hizmetleri sizlerin emrine veriyoruz. TOKİ, Ahlat'ta 1 milyar 96 milyonluk yatırımla inşaatlarını bitirdi. Bitlis merkezde kentsel dönüşümde sona geldik. Toplam1 milyar 229 milyonluk bu projenin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehrimize sadece çevre ve şehircilikte 22 yıldaki yatımımız 26 milyar liraya ulaştı. Her alanda şehrimizin çehresini değiştirecek eserlere imza attık. 1 milyar 776 milyonluk yatırımımız devam etmekte.

Bitlis'in özel sektör yatırımlarında da şaha kalktı. Pek çok fabrikanın açılığını yapmıştık. Bugün de yeni halkalar ekliyoruz. 3 etaptan oluşan pamuk ipliği ve tekstil fabrikasının ilk etabını yapıyoruz. Kalan etaplar bittiğinde günlük 65 ton pamuk girdisi ile 50 ton iplik üretecek. Kiler Holding'i bu yatırım için tebrik ediyorum.

ESKİ TÜRKİYE TAMAMEN GERİDE KALDI

Terörün karanlık gölgesi doğu illerimizden çekildikçe şehirlerimizin potansiyeli ortaya çıkmaktadır. Bölge illerimiz farklı bir ivme kazandı. Endişenin yerini güven, korkunun yerini huzur aldı. Bölgede huzur ortamı güçlendikçe yatırımlar daha hızlı şekilde ilerliyor. Düne kadar terör yuvası olan Gabar'da ülkemizin en büyük petrol rezervlerinden birini çıkarıyoruz. Bu başarıların hiçbiri tesadüf değil. bunları Bitlis'in desteği ile başardık. Siz bize sahip çıktınız, hükümetimize sahip çıktınız. Sizin için ter dökenlere, mücadele verenlere sahip çıktınız. Eski Türkiye artık tamamen geride kaldı. İnsanımızın kökeninden, dilinden dolayı ötekileştirildiği günler geride kaldı.

"ESKİ GÜNLERİ ÖZLEYENLERE ASLA EYVALLAH ETMEYİZ"

Terör sopası ile siyasetin dizayn edildiği, ülkemize istikamet çizildiği günler geride kaldı. Baskıların yasakların olduğu günler geri gelmemek üzere tamamen geride kaldı. Kazanımları kimsenin elimizden almasına müsaade etmeyiz. Belini kırdığımız Terör tehdidinin tekrar hortlatılmasına izin vermeyiz. Eski günleri özleyenlere, çatışmayı şiddeti özleyenlere bizi karanlık günlere çekmek isteyenlere asla eyvallah etmeyiz. Yularını Türkiye düşmanlarının tuttuğu provokatörlerin oyununa gelmeyeceğiz.

"KENDİ MENFAATLERİ DIŞINDA GÜNDEMLERİ YOK"

Avrupa'da keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı. Kendi menfaatleri dışında hiçbir gündemleri yok. Yetkiyi milletten alıp Hizmeti hapisteki teröriste veriyorlar. Meclis'te provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini takip etik. Meclis kürsüsünden millete hakaret eden bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi. Muhalefetin bu koroya ip gibi dizilmesi teslimiyet işaretidir. Bir avuç marjinal muhalefeti esir almış, parmağında oynatmaktalar. Halktan kopmuş durumdalar. milletimiz bunların neyin peşinden koştuğunu çok iyi görmekte. Bunlardan ülkeye hayıt gelmesi mümkün değildir. Türkiye'yi sıkıntılarından kurtaracak olan yine biziz."