Erdoğan, Danimarka Başbakanı Frederiksen ile Görüştü - Son Dakika
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Erdoğan, Danimarka Başbakanı Frederiksen ile Görüştü

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı Frederiksen ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile bir araya geldi.

07.11.2024 20:25
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı Frederiksen ile görüştü

BUDAPEŞTE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Danimarka ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Danimarka ilişkilerini karşılıklı ticareti artırarak güçlendirmek için çalıştıklarını, bu konudaki gayretlerin süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü katılım sürecinin canlandırılması ve Gümrük Birliği'nin güçlendirilmesi için birlik üyesi ülkelerden adım beklendiğini, bunun Avrupa Birliği'ne güç katacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında ve Lübnan'da insanlığa karşı suç işlediğini, İsrail'e siyasi ve diplomatik baskıyı artırmak için bütün ülkelerin gayret göstermesinin önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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