Cumhurbaşkanı Erdoğan: \'Depremde Sıkıntılı Bir Durum Görünmüyor\'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul açıklarındaki 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "AFAD ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde. Arama tarama çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Biz de süreci çok yakından takip ediyoruz. Buraya gelmeden önce Bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen 'TRT 47'nci Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği' programında konuştu. Erdoğan, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum" dedi.

'SIKINTILI BİR DURUM GÖRÜNMÜYOR'

Marmara Denizi'ndeki 6.2 büyüklüğündeki depreme değinen Erdoğan, "İstanbullu kardeşlerimiz başta olmak üzere, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. AFAD ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde. Arama tarama çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Biz de süreci çok yakından takip ediyoruz. Buraya gelmeden önce Bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor" diye konuştu.

'HEPİMİZ BÜYÜK İNSANLIK AİLESİNİN FERTLERİYİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar 120 ülkeden 30 binden fazla çocuğu, etkinliklerle Türkiye'de misafir ettiklerini kaydederek, "TRT'miz bir yandan sorumlu yayın ve habercilik anlayışıyla başarılarına her gün bir yenisini eklerken, diğer yandan işte böylesine güzel ve anlamlı etkinliklerle kalplerimizi buluşturmaya devam ediyor. 1979'dan bu yana her sene düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT'mizin yüz akı işlerinden bir diğerini teşkil ediyor. Bugüne kadar 120 farklı ülkeden 30 binden fazla çocuğu bu etkinliklerde ülkemizde misafir ettik. Şenliklerin 47'ncisini 'Hayat Çocuklar Gülünce' güzel temasıyla gerçekleştiriyoruz. 30 ülkeden 600 gül yüzlü evladımızı Külliyemizde ağırlayarak onların coşkusuna, mutluluğuna, enerjisine biz de ortak oluyoruz. Bugün burada yaşadığınız sevincin hiç azalmamasını, hayatınız boyunca yüzünüzden tebessümlerin asla eksik olmamasını temenni ediyorum. Sevgili evlatlarım, inançlarımız, dillerimiz ve kültürlerimiz farklı olsa da hepimiz büyük insanlık ailesinin fertleriyiz. Hepimiz Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın çocuklarıyız. Siz çocuklar kardeşliği ne kadar yüceltirseniz unutmayınız, dünyamız o derece yaşanılır hale gelecektir. Kalplerinizdeki sevgiyle, yüreklerinizdeki umutla birbirinize duyduğunuz o tertemiz güvenle barışı ve huzuru sizler tesis edeceksiniz. Kötülere ve kötülüklere rağmen bu dünyayı sizler güzelleştireceksiniz. Kısacası bizim uğruna bedeller ödeyerek çetin mücadeleler neticesinde belli bir aşamaya getirdiğimiz hayallerin geri kalanını gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz" ifadelerini kullandı.