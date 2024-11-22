Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'daki kuyularımızdan günlük 57 bin varilin üzerinde petrol çıkarıyoruz -1 - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'daki kuyularımızdan günlük 57 bin varilin üzerinde petrol çıkarıyoruz -1

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar\'daki kuyularımızdan günlük 57 bin varilin üzerinde petrol çıkarıyoruz -1

İstanbul Enerji Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağır bir ithalat kalemi ile sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı ve gelişmeyi sağlamak, açık söylüyorum, her babayiğidin harcı değildir.

22.11.2024 16:09  Güncelleme: 16:49
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İstanbul Enerji Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağır bir ithalat kalemi ile sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı ve gelişmeyi sağlamak, açık söylüyorum, her babayiğidin harcı değildir. Türkiye zor olanı başarmış ve son 20 yıldır senede ortalama yüzde 5,4 oranında büyüyerek farkını ortaya koymuştur. Gabar'da, tarihimizin en büyük petrol keşfine imza attık. Rezerv ve kalite bakımından üst seviyede olan Gabar'daki kuyularımızdan günlük 57 bin varilin üzerinde petrol çıkarıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Demirören Holding'in de sponsorları arasında yer aldığı 'İstanbul Enerji Forumu' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. İstanbul Enerji Forumu'nun açılış törenine Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Oktay ile Erdoğan Demirören de katıldı. Programda Erdoğan'ın yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir konuşma yaptı.

'KULLANDIĞI ENERJİNİN ÇOĞUNU DIŞARDAN SATIN ALMAK MECBURİYETİNDEYİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeterli miktarda kaliteli ve temiz enerjinin uygun fiyatlarla ve kesintisiz olarak temin edilmesi, yani enerji arz güvenliği gelişmiş veya gelişmekte olan tüm ülkeler için kritik önemdedir. Yakın tarihte bölgemizde patlak veren krizler, enerji arz güvenliğinin ülke ekonomileri için ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Rusya - Ukrayna arasında bininci gününü geride bırakan savaş, özellikle enerji alanında dışa bağımlılığın risklerini göstermiştir. Türkiye, savaşan her iki tarafla kurduğu dengeli ilişkiler sayesinde, bu sancılı dönemi en rahat atlatan ülkelerden biri olmuştur. Buna mukabil, Avrupalı dostlarımız savaşın tetiklediği enerji krizini ilk elden hissettiler ve çok ciddi sıkıntılarla karşılaştılar. Şunu bir defa görmemiz gerektiğine inanıyorum; her ne kadar günümüzde enerji arzında bir kriz yaşanmıyorsa da enerji arz güvenliğinin temini noktasında her zaman hazırlıklı olmak gereklidir. Biz de bu anlayışla, enerji politikamızı çocuklarımızın emaneti olan tabiata zarar vermeden, enerji arz güvenliğimizin sağlanması üzerine bina ettik. Enerji de sürdürülebilirliğin sağlanmasına, dışa bağlılığım azaltılmasına, enerji maliyetlerinin ekonomimiz üzerinde oluşturduğu baskının mümkün olduğunca hafifletilmesine büyük önem veriyoruz. Çünkü biz etrafımızdaki birçok ülkenin aksine, kullandığı enerjinin çoğunu dışardan satın almak mecburiyetinde olan bir ülkeyiz. Bakınız burada fikir vermesi açısından, sadece geçen yılki enerji faturamızı sizinle paylaşmak istiyorum. 2023 yılında ham petrol ve petrol ürünleri ithalatımız 49 milyon tona, LPG ithalatımız 4 milyon tona, doğalgaz ithalatımız 50 milyar metreküpe ulaştı. Bu alımlar için ödediğimiz rakam ise yaklaşık 70 milyar dolardır. Dış ticaret açığımızın en büyük nedeni, sadece bizim için değil, her ülke için ciddi bir tutar olan işte bu enerji faturasıdır. Böyle ağır bir ithalat kalemi ile sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı ve gelişmeyi sağlamak, açık söylüyorum, her babayiğidin harcı değildir. Türkiye, zor olanı başarmış ve son 20 yıldır senede ortalama yüzde 5,4 oranında büyüyerek farkını ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

'SON 10 YILDA ORTALAMA 670 BİN METRE SONDAJ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Erdoğan, son 22 yılda maden ihracatının 7 kat arttığını belirterek, "Bölgemizde ve küresel ekonomide yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, 14 yıldır kesintisiz ve istikrarlı bir şekilde büyüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde dünya ortalamasının üzerinde büyümeye devam edeceğiz. Türkiye ekonomisi büyüdükçe, nüfusumuz çoğaldıkça, milletimizin refah düzeyi ve sanayileşmemiz arttıkça, buna bağlı olarak enerji ihtiyacımız da yıldan yıla artıyor. Türkiye olarak bu gerçekler temelinde, madenden petrol ve doğalgaza, rüzgardan güneş enerjisine kadar her başlıkta ülkemizin potansiyelinden en üst düzeyde istifade etmenin çabasındayız. Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefiyle hiçbir alanı ihmal etmeden, çevreci görünümlü marjinal yapılardan gelen baskılara ve eleştirilere aldırmadan, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Şunun bilinmesini isterim, kim ne derse desin, enerji dahil hiçbir alanda ülkemizi muhannete muhtaç etmemekte kararlıyız. 2002'ye kadar yılda ortalama 55 bin metre sondaj yapılmışken; son 10 yılda ortalama 670 bin metre sondaj gerçekleştirdik. Madencilik sektörünün gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki hacmini, 4 kattan fazla artışla 2023 yılında 270 milyar liraya çıkardık. Son 22 yılda maden ihracatımız, 7 kat artışla 5,7 milyar dolara yükseldi. Bor madeninde dünyadaki rezervin yüzde 73'üne biz sahibiz. Bu alanda yüzde 60'ın üzerinde pazar payıyla küresel ölçekte liderliğimizi koruyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'daki kuyularımızdan günlük 57 bin varilin üzerinde petrol çıkarıyoruz -1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'daki kuyularımızdan günlük 57 bin varilin üzerinde petrol çıkarıyoruz -1 - Son Dakika
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