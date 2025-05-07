İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor

İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi\'nde kalıcı işgale hazırlanıyor

Dünya, Asya'da Hindistan ile Pakistan arasındaki savaşa kilitlenirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'de kanlı planını devreye sokmak için harekete geçti. İsrail'in 19 aydır saldırdığı Gazze Şeridi'ne yeni kapsamlı saldırı ve kalıcı işgal planladığı, yaklaşık 2 milyon Filistinliyi güneydeki Refah kentine sürerek işgalini kalıcılaştırmaya hazırlandığı öğrenildi.

07.05.2025 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan ile Pakistan arasında patlak veren savaş dünyanın gündemine otururken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde yeni kanlı planını uygulamaya sokmak için kolları sıvadı.

İSRAİL GAZZE'DEKİ İŞGALİNİ KALICI HALE GETİRECEK

İsrail, 19 aydır saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'ne yeni kapsamlı saldırı ve kalıcı işgal planıyla yaklaşık 2 milyon Filistinliyi güneydeki Refah kentine sürme ve işgalini kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor. Kalıcı işgal için girişilecek kapsamlı saldırılarla 7 Ekim 2023'ten bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 52 binin üzerinde sivilin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nde bilançonun daha da ağır boyutlara ulaşmasından endişe ediliyor.

İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor

2 MİLYON FİLİSTİNLİYİ REFAH'A ZORLA GÖÇE HAZIRLANIYORLAR

İsrail, dünyada nüfus yoğunluğu en yüksek yerleşimlerden olan Gazze'de, hazırlıklarına başladığı kalıcı işgal planıyla yaklaşık 2 milyon civarındaki Filistinliyi daha önce işgal ettiği güneydeki Refah kentindeki bir bölgeye zorla göç ettirmeyi tasarlıyor.

İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor

PLANIN İSMİ "GİDEON'UN SAVAŞ ARABALARI"

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin, "Gideon'un Savaş Arabaları" olarak isimlendirdiği planla Hamas'ı "İsrail için kabul edilebilir şartlarda" bir esir takası anlaşmasına zorlamak ve hareketin "askeri gücünü" yok etmeyi hedeflediğini yazdı.

İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor

ESİR TAKASI ANLAŞMASI SAĞLANAMAZSA SALDIRILAR BAŞLAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya 13-16 Mayıs tarihleri arasında yapacağı ziyaret sona erinceye kadar esir takası anlaşmasına varılamaması halinde ordunun söz konusu kalıcı işgal planını uygulamak üzere kapsamlı saldırılar başlatacağı aktarılıyor. İsrail'in 19 aydır saldırılarını sürdürdüğü ve yaklaşık yüzde 70'ini Filistinliler için yasak bölge ilan ettiği Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek için onayladığı plan 3 aşamadan oluşuyor.

İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor

KAPSAMLI SALDIRILAR VE KALICI İŞGALE HAZIRLIK

Yedioth Ahronot gazetesinin kalıcı işgal planının detaylarına yer verdiği haberinde, hazırlıkların ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu ziyaretini tamamlayana kadar veya biraz daha uzun sürebileceği belirtildi. Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Philadelphi Koridoru" ile "Morag Koridoru" arasındaki bir bölgeye sürgün edilmesi planlanıyor. İsrail ordusu ise Refah kentinde bir alana sürgün edeceği Filistinlilerin buraya girişini, kuracağı "kontrol noktaları" üzerinden yapacak.

İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor

İSRAİL'İN "REFAH" İŞGALİ

İsrail, 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Refah'ı "güvenlik bölgesine" kattığını yani işgal ettiğini duyurmuştu. Öte yandan, burada yaşayan Filistinlileri zorla güneye göç ettirme hazırlıkları kapsamında, halkın sürgün edileceği bölgede İsrail ordusu hafriyat çalışmaları yürütüyor.

İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor

İsrail ordusunun sınırlı sayıda yedek askeri silah altına almayı planladığı hazırlık aşamasında, yedek askerlerden oluşan birliklerin Lübnan ve Suriye sınırından Gazze'ye getirilecek düzenli birliklerin yerini alacak. Ordunun son dönemde Refah ve Han Yunus kentlerinde düzenlediği yıkıcı saldırıların kalıcı işgal planına hazırlık çerçevesinde yapıldığı da vurgulanıyor.

İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor

HAVADAN VE KARADAN SALDIRI AŞAMASI

Gazetenin haberinde, İsrail ordusunun hazırlıklarını tamamlamasının ardından kalıcı işgal öncesinde havadan ve karadan Gazze'nin tüm bölgelerine yoğun saldırılara başlayacağı, bu aşamada tamamıyla işgal edilmeyen bölgelerdeki Filistinliler de dahil olmak üzere halka toplu zorla göç çağrıları yapılacağı belirtildi.

İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor

"SÜRGÜNLE TRUMP'IN GAZZE PLANINI HAYATA GEÇİRMEYİ AMAÇLIYORLAR"

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin Mısır ile İsrail'e açılan sınır kapıları ile sahile yakın alanlara göçe zorlanmasının iki stratejik hedefi olduğunun altını çizen habere göre, bunlar, Hamas üzerinde "silah bırakması için baskı oluşturmak" ve "sürgünü teşvik ederek Trump'ın Gazze planını hayata geçirmek." olarak değerlendiriliyor.

İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor

İNSANİ YARDIMLAR ABD'Lİ ŞİRKET ARACILIĞIYLA YAPILACAK

İsrail'in Gazze Şeridi'nden kalıcı sürgün etmeyi tasarladığı Filistinlileri kabul etmeleri için pek çok ülkeyle yoğun müzakere yürüttüğü aktarılıyor. Filistinlilere insani yardımın yoğun hava ve kara saldırılarının gerçekleştirildiği bu aşamada başlayacağı öne sürülürken, izin verilecek yardımların 2 Mart'ta başlayan insani yardım ambargosu öncesindeki miktardan çok daha az olacağı belirtiliyor. Ayrıca yardımların, ordunun denetiminde yalnızca Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan girmesine izin verileceği kaydediliyor.

İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor

İnsani yardımların halihazırda Gazze Şeridi'nin kuzeyine giriş ve çıkışları da denetleyen ABD'li şirket aracılığıyla, kurulacak lojistik merkezlerinde Filistinlilere ulaştırılacağı aktarılıyor.

İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor

SON AŞAMA "KALICI İŞGAL"

Habere göre, son aşamada İsrail ordusu, güneye sürgün ettirerek boşalttığı yerleşimlerde kalıcı işgal hareketine girişmeyi ve Hamas'ın kullanmasını önlemek bahanesiyle işgal edilen bölgelerde tüm yapıları yerle bir etmeyi planlıyor. Hamas mensuplarına teslim olmaları için her aşamada imkan tanınacağı öne sürülen haberde, Gazze'nin tamamının kalıcı olarak işgal edilmesinin birkaç ayı bulacağı belirtiliyor.

İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor

İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in ABD'yle işbirliği içinde Gazze Şeridi'nin kalıcı işgali için 3 ayrı plan hazırladığı ancak Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in "Gideon'un Savaş Arabaları" olarak isimlendirdikleri bu planı tercih ettiği kaydediliyor. Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırı ve bölgeyi kalıcı işgal planı, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Yisrael Katz'ın onayını almasının ardından güvenlik kabinesinde oy birliğiyle kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Hindistan, Pakistan, Politika, İsrail, Refah, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • delphinemaple:
    The way you move makes me want to lose myself in the rhythm. Let's explore a different kind of dance floor. f1nd me on delphinemaple_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevi firarisi, düğün salonunda saz çalarken yakalandı Cezaevi firarisi, düğün salonunda saz çalarken yakalandı
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Gazze’de işgali genişletme planına tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'de işgali genişletme planına tepki
Aracı polisin üzerine süren CHP’nin otobüs şoförü hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı Aracı polisin üzerine süren CHP'nin otobüs şoförü hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı
Küresel ısınma, ölümcül mantar hastalığını Avrupa’ya yayabilir Küresel ısınma, ölümcül mantar hastalığını Avrupa'ya yayabilir
ABD, Filistin İşleri Ofisi’ni İsrail Büyükelçiliğine devrediyor ABD, Filistin İşleri Ofisi'ni İsrail Büyükelçiliğine devrediyor
İşte Arda Güler’in çocukluk hali Fotoğrafa düştüğü not da manidar İşte Arda Güler'in çocukluk hali! Fotoğrafa düştüğü not da manidar
Hindistan, Pakistan’ı füzelerle vurdu Misilleme anında geldi Hindistan, Pakistan'ı füzelerle vurdu! Misilleme anında geldi
Selçuk Tengioğlu’nun İBB’deki görüntüleri ve ihbar tutanağı ortaya çıktı Selçuk Tengioğlu'nun İBB'deki görüntüleri ve ihbar tutanağı ortaya çıktı
Polis, uyuşturucu sevkiyatı yapılan dronu vurarak düşürdü Polis, uyuşturucu sevkiyatı yapılan dronu vurarak düşürdü
Anadolu Efes, son maçta istediğini alamadı Fenerbahçe’nin rakibi Panathinaikos oldu Anadolu Efes, son maçta istediğini alamadı! Fenerbahçe'nin rakibi Panathinaikos oldu
İsrail, Gazze’de Filistinlilerin sığındığı okulu ikinci kez vurdu: 9 ölü, 50 yaralı İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu ikinci kez vurdu: 9 ölü, 50 yaralı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2025 19:19:23. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.