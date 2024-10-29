Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hain Saldırılar Bizim Terörle Mücadeledeki Azim ve Kararlılığımızı Asla Kıramaz

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşkesi'ndeki T625 Gökbey Helikopteri teslimat töreninde; "Hain saldırılar bizim terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez. Ülkemize yönelik terör tehdidini kaynağında bertaraf etme noktasında asla rehavet içinde değiliz. İster sınırlarımız dahilinde ister sınırlarımızın ötesinde olsun nerede ülkemize yönelik bir tehdit unsuru tespit edersek onu ortadan kaldırmaktan bizi kimse alıkoyamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'ın Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde T625 Gökbey Helikopteri'nin İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı'na teslimat törenine katıldı. Erdoğan, özetle şöyle konuştu:

"Sözlerimin hemen başında 23 Ekim'de TUSAŞ'a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan beş kardeşimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. İsimlerini tarihe ve milletimizin kalbine tek tek nakşettiğimiz mühendis Zahide Güçlü Ekici'yi, teknisyen Cengiz Coşkun'u, teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz'ı, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ı, taksi şoförü Murat Aslan'ı şükranla yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Terör eyleminde yaralanan 22 kardeşimizin çoğu taburcu edildi. Tedavileri süren beş kardeşimize Mevla'dan acil şifalar temenni ediyorum.

Buradaki her bir kardeşimin şehitlerimizden aldığı emaneti layıkıyla taşıdıktan sonra inşallah gelecek nesillere çok daha güçlü bir şekilde devredeceğinden şüphe duymuyorum. Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Bu tür hain saldırılar bizim terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez. Ülkemize yönelik terör tehdidini kaynağında bertaraf etme noktasında asla rehavet içinde değiliz. İster sınırlarımız dahilinde ister sınırlarımızın ötesinde olsun nerede ülkemize yönelik bir tehdit unsuru tespit edersek onu ortadan kaldırmaktan bizi kimse alıkoyamaz. Bunun için uhdemizde bulunan tüm imkanlardan, tüm araçlardan terörü sona erdirecek her türlü vasıtayı devreye almaktan da çekinmeyiz.

"Sınırlarımız ötesinde yuvalanan teröristlere nefes aldırmıyoruz"

Son yıllarda terörle mücadele konseptimiz sayesinde bölücü terör örgütüne çok ağır darbeler indirdik. Sınırlarımız ötesinde yuvalanan teröristlere nefes aldırmıyoruz. Pençe-Kilit Harekatı ile Irak sınırımızın güvenliğini tahkim ediyorum. Suriye'deki operasyonlarımızla da güneyimizdeki terör yapılanmasını sınır şehirlerimizden uzaklaştırdık. Terörün olmadığı bir ülke ve bölge hedefimize ulaşana kadar inşallah bu mücadeleyi çok boyutlu bir şekilde devam ettireceğiz. Elbette bunu yaparken terör baronlarının ve onları taşeronları olarak kullanan patronlarının oyununa gelmeyeceğiz. 40 yıllık tecrübemiz bize terörün asıl gayesinin milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğini dinamitlemek olduğunu öğretmiştir. Bunun önüne ancak iç cephemizin mukavemetini artırarak geçebiliriz. 85 milyon birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde asırlardır olduğu gibi inşallah daha nice yüz yıllar boyunca bu topraklarda yan yana barış ve huzur içinde yaşayacağız.

TUSAŞ çalışanlarımızın bir konuda gönüllerini ferah tutmalarını istiyorum. Bu tür kalleş ve hain eylemler, bölücü örgütün unutmayın son çırpınışlarıdır. Ne bölgemizin ne de ülkemizin geleceğinde teröre, şiddete asla yer yoktur ve olmayacaktır. Devletimiz katil sürülerinden de bunların tasmasını elinde tutan ağababalarından da daha güçlüdür; hepsinin hakkından gelecek, hepsini tepeleyecek kudret ve kuvvete Allah'ın izniyle ziyadesiyle sahiptir. Suriye ve Irak'taki terör yuvalarını bölücü alçakların başlarına geçirerek, şehitlerimizin kanını yerde koymadık.

"İnsansız hava aracı pazarında dünyanın açık ara en büyük üreticisiyiz"

Uyguladığımız politikalarla yüzde 20'lerde olan savunma sanayi yerlilik oranı bugün yüzde 80'leri geçti. Nereden, nereye. Bini aşkın proje ve 100 milyar dolarlık proje portföyü ile bu alanda kendi kendine yeten bir ülke konumuna geldik. Savunma sanayimiz 3 bin 500'ü aşkın firması ve 90 bini aşkın çalışanıyla Türkiye ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörler arasında yer alıyor. İnsansız hava aracı pazarında dünyanın açık ara en büyük üreticisiyiz. 2018'den bu yana dünya genelindeki SİHA satışlarının yüzde 65'ini TUSAŞ'ın aralarında olduğu Türk şirketleri gerçekleştirdi.

"Onların Demir Kubbesi varsa bizin de Çelik Kubbemiz olsun"

Teröre karşı yürüttüğümüz mücadelede sürekli engellerle karşılaşırdık. Hamdolsun artık kendi geliştirdiğimiz silahları kullanarak tüm bu sorunları aştık, aşıyoruz. Artık İHA'mız var mı var, SİHA'mız var mı var, AKINCI'mız var mı var, KIZILELMA'mız var mı var, var oğlu var. Milli güvenliğimize dair konularda adım atarken, artık kimsenin icazetini aramıyoruz. Artık 'Sen ne dersin' diye sormuyoruz. Tabi bununla yetinmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde İHA ve SİHA'ların yanı sıra, insansız ve otonom deniz araçlarından denizaltı platformlarına ve uçak gemilerine kadar çeşitli muharip deniz platformlarının geliştirilmesine de ağırlık vereceğiz. Katmanlı hava savunma sistemlerimizin güvenliğimiz açısından ne kadar hayati önemde olduğu bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Terörist sızmaların engellenmesinden hasım unsurlardan gelebilecek taarruzların önlenmesine birçok asimetrik tehdidin bertaraf edilmesinde katmanlı hava savunma sistemlerimizin güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Sistemler sistemi, adamın nesi var, onların demir kubbesi varsa bizin de çelik kubbemiz olsun. Şimdi çelik kubbeyi yapacak mıyız, yapacağız. Onlara bakarak 'Bizde niye yok' demeyeceğiz. Bu süreçte uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız. Dosta güven aşılayan, düşmanlara korku salan bir caydırıcılığa ulaşıncaya kadar hiçbir alanı ihmal etmeden hep birlikte çalışacağız.

"Zahide kardeşimiz helikopter alt sistem yerlileştirme ve tedarik birimlerinde lider mühendis olarak çalıştı"

GÖKBEY'in hikayesini bizim için daha anlamlı ve özel kılan şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin bu projede yer almasıdır. Merhume Zahide kardeşimiz 2021 yılından itibaren helikopter alt sistem yerlileştirme ve tedarik birimlerinde lider mühendis olarak çalışmıştır. Bugün Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim edeceğimiz GÖKBEY Helikopterimiz de inşallah Zahide kardeşimizle birlikte diğer şehitlerimizin de ruhlarını şad edeceğimize inanıyorum.

"20 adet GÖKBEY Helikopteri'nin teslimatı 2026 yılı içinde tamamlanacak"

GÖKBEY Helikopterimizin bugün ilk teslimatını gerçekleştiriyoruz. Seri üretim sözleşmesi kapsamındaki iki adet helikopterin de teslimatları yıl sonuna kadar yapılacak. Buna ilave olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza yedi adet, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza dört adet, Jandarma Genel Komutanlığımıza üç adet, Emniyet Genel Müdürlüğümüze üç adet, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza üç adet olmak üzere toplamda 20 adet GÖKBEY Helikopteri'nin teslimatı 2026 yılı içinde tamamlanacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları için ilave 57 GÖKBEY Helikopteri'nin seri üretimine yönelik planlamalar devam ediyor. Bununla birlikte, 2026 yılı başından sonra halihazırda Sağlık Bakanlığı için üretimi devam eden ambulans helikopterler de teslim edilecek. Önümüzdeki dönemde 100'den fazla GÖKBEY ihtiyacına yönelik tedarik planlaması sürüyor. Öte yandan TEI firmamız tarafından geliştirilen TS1400 motoru ile GÖKBEY helikopterimizin ilk uçuşu 2023 yılında gerçekleştirildi. 2028 yılından itibaren GÖKBEY helikopterlerimizin teslimatlarını inşallah bu motorumuzla yapacağız.

'Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye' hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar bize durmak, dinlenmek, nefeslenmek yok. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, alçaklara inat daha fazla üreteceğiz, emperyalistlere inat daha fazla geliştireceğiz, içerideki ve dışarıdaki bedhahlara inat çok daha ileri konumlara geleceğiz."