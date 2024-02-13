Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani\'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nin ardından ikili temaslarını sürdürüyor.

13.02.2024 22:30
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti

DUBAİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nin ardından ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşme gerçekleştirdi.

Dünya Hükümetler Zirvesi

Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen, çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu, medya temsilcileri ve iş insanlarını bir araya getiren Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katıldı, ana konuşmacı olarak hitapta bulundu.

Erdoğan'a BAE ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da eşlik ediyor.

Kaynak: İHA

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