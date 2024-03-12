Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, şımartılmanın faturasını Filistin\'e ödetiyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçiler Geleneksel İftar Yemeği programında; " İsrail, yaklaşık bir asırdır şımartılmanın faturasını sadece Filistin halkına ödetmiyor aynı zamanda uluslararası kurumlara da ödetiyor. Netanyahu ve suç ortaklarına bu cesareti veren İsrail'e koşulsuz askeri ve diplomatik destek sağlayanların ikircikli politikalarıdır. Kargo uçakları batı başkentlerinden sürekli Tel-Aviv'e silah ve mühimmat taşırken yasak savma kabilinden kurulan cümlelerin hiçbir anlamı yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki iftar yemeğinde büyükelçileri ağırladı. Burada konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ramazan'ı maalesef Gazze başta olmak üzere yakın çevremizde yaşanan hadiseler nedeniyle bu sene buruk karşıladık. Gönül coğrafyamızda acıların, gözyaşlarının devam etmesi nedeniyle gerçekten üzüntü içerisindeyiz. İsrail 7 Ekim öncesinde 17 sene boyunca uyguladığı ablukayla zaten Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirmişti.

"BİZ BÖYLE KONUŞTUĞUMUZDA NETANYAHU VE CİNAYET ŞEBEKESİ RAHATSIZ OLUYOR"

Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüşmüştür. Bunu sadece biz değil, bölgeyi ziyaret eden herkes söylüyor. Biz böyle konuştuğumuzda Netanyahu ve cinayet şebekesi rahatsız oluyor. Hemen antisemitizm yaftası vurarak bizi susturabileceğini zannediyor. Şimdiye kadar gizli, açık her yolu denediler. Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikati haykırmasına asla engel olamadılar. Bugün de zalime zalim demekten bizi alıkoyamazlar. İsrailli yöneticiler bize saldırarak soykırım gerçeğini saklamak yerine Gazze'de açlıktan ölen bebeklerin hesaplarını versin.

"YAKLAŞIK BİR ASIRDIR ŞIMARTILMANIN FATURASI"

Kimseyi dinlemeyen İsrail, acil ateşkes çağrısı yapan ülkeleri tehdit edecek kadar küstahlaşıyor. İsrail, yaklaşık bir asırdır şımartılmanın faturasını sadece Filistin halkına ödetmiyor aynı zamanda uluslararası kurumlara da ödetiyor. Netanyahu ve suç ortaklarına bu cesareti veren İsrail'e koşulsuz askeri ve diplomatik destek sağlayanların ikircikli politikalarıdır. Kargo uçakları batı başkentlerinden sürekli Tel-Aviv'e silah ve mühimmat taşırken yasak savma kabilinden kurulan cümlelerin hiçbir anlamı yoktur. Gazze'ye yönelik saldırılar ve abluka devam ederken mevcut yardım miktarının yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerekiyor.

"SEÇİMLER SONRASINDA RUSYA DEVLET BAŞKANI SAYIN PUTİN'İ AĞIRLAYACAĞIZ"

2 yılı aşkın süredir Ukrayna'da devam eden savaşta da barışın sağlanmasına dönük her türlü çabayı sergiledik. Rusya'nın içinde olmadığı bir barış sürecinin işlevsel olmayacağını belirttik. Karadeniz'de komşumuz olan her iki ülkeyle de diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i ağırladık. Seçimler sonrasında da Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'i ağırlayacağız. Tahıl ticaretinin güvenli şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla çalışıyoruz. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı düsturuyla Rusya-Ukrayna arasında barışın tesisi için gayretlerimizi sürdürüyoruz.

"70 YILDAN FAZLADIR ÜYESİ OLDUĞUMUZ NATO, GÜVENLİĞİMİZİN TEMEL TAŞLARINDAN BİRİ"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının imzalanmasıyla bölgede yeni dönemin başlamasını arzu ediyoruz. KKTC'nin hak ve çıkarlarıyla egemen eşitliği göz ardı edilerek bir çözüme ulaşılması mümkün değildir. Geçtiğimiz ekim ayından bu yana Kosova'daki NATO gücünün komutasını biz yürütüyoruz. 70 yıldan fazladır üyesi olduğumuz NATO, güvenliğimizin temel taşlarından biridir. AB üyeliği de stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor."