 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail zalimlerden hesap sorulması için çaba göstereceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail zalimlerden hesap sorulması için çaba göstereceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, 'Daha fazla kan dökerek, daha fazla can alarak, daha fazla çocuk öldürerek abat olacaklarını zannedenler er ya da geç ilahi adaletle yüzleşeceklerdir. Biz de bu süreçte dünyadaki vicdan sahibi diğer tüm ülkelerle beraber zalimlerden hukuk önünde hesap sorulması için gereken her türlü çabayı göstereceğiz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail zalimlerden hesap sorulması için çaba göstereceğiz
07.01.2024 - 15:30,
Abone Ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Daha fazla kan dökerek, daha fazla can alarak, daha fazla çocuk öldürerek abat olacaklarını zannedenler er ya da geç ilahi adaletle yüzleşeceklerdir. Biz de bu süreçte dünyadaki vicdan sahibi diğer tüm ülkelerle beraber zalimlerden hukuk önünde hesap sorulması için gereken her türlü çabayı göstereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Yeniden İstanbul. Nasıl buldunuz, hazır mıyız?" diyerek konuşmasına başladı.

Salondaki katılımcılar nezdinde 81 ildeki dava arkadaşlarına selam ve sevgilerini gönderdiğini kaydeden Erdoğan, aşkları ve sevdaları için salonlara sığmayan muhabbetlerinden ötürü katılımcılara şükranlarını sunduğunu belirtti.

Erdoğan, geçen günlerde hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'la birlikte ebediyete uğurladıkları tüm dava ve yol arkadaşlarını rahmetle yad ettiğini aktararak, onların ruhları için birer Fatiha okunmasını istedi.

Allah'tan ülkesinin, milletinin, insanlığın huzuru, selameti ve saadeti için çalışan vefakar insanların hepsinden ayrı ayrı razı olmasını dileyen Erdoğan, "Yine bu vesile ile 'Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz' inancıyla vatanımızın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali uğrunda can veren aziz şehitlerimize Allah'tan mağfiret niyaz ediyorum. Gazilerimize Mevla'dan sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın her birini aynı şekilde buradan rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aday Tanıtım Toplantıları'nı 7 Ekim'den bu yana İsrail'in vahşetine maruz kalan Gazzeli kardeşlerin acısıyla yüreklerin dağlandığı son derece hüzünlü bir dönemde gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "İsrail'in alçakça, barbarca saldırıları sonucunda şehit düşen çoğu çocuk ve kadın 23 bin Filistinli kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. İsrail güçlerine karşı vatanlarını ve onurlarını savunan tüm Filistinli yiğitlere buradan selamlarımızı iletiyoruz. Daha fazla kan dökerek, daha fazla can alarak, daha fazla çocuk öldürerek abat olacaklarını zannedenler er ya da geç ilahi adaletle yüzleşeceklerdir. Biz de bu süreçte dünyadaki vicdan sahibi diğer tüm ülkelerle beraber zalimlerden hukuk önünde hesap sorulması için gereken her türlü çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ömer Karaoğlu'nun seslendirdiği "La ilahe illallah" isimli eserde yer alan "Alnımızın aklığı, kafire kabus olur, Mazlumun canı yansa, ahı bize dokunur. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en kutlu sözdür bu La ilahe illallah." mısralarını okuyan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İçimizdeki İsrail muhipleri rahatsız olsa da birileri istiyor diye biz kardeşlerimize mazlum ve mağdurlara sırtımızı asla dönmeyeceğiz. Dün nasıl Bosna'daki kardeşlerimizin yanında yer aldıysak, Kafkasya'daki kardeşlerimizin mücadelesine destek verdiysek bugün de 'Suriye ile Irak ve Kudüs'te ne işiniz var?' diyenlere aldırmadan tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında dimdik duracağız. Yeni yılı Galata Köprüsü'nde 'Şehitlerimize rahmet Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü ile karşılayan, Gazzeli mazlum ve masumların sesi olan 250 bin kardeşime canıgönülden teşekkür ediyorum. Rabb'im, bu zor zamanlarda insani değerleri adaleti ve barışı savunan herkesten razı olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2024 seçimlerinde partilerini temsil edecek 11 büyükşehir ve 15 il belediye başkanlarını açıklayacaklarını kaydederek, bu isimlere başarı temennilerini iletti.

(Sürecek)

Kaynak: AA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, İsrail, Gazze, İsrail, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail zalimlerden hesap sorulması için çaba göstereceğiz - Son Dakika


16:45
Sinan Akçıl, Murat Kurum'un İstanbul adaylığına sevindi Sinan Akçıl, Murat Kurum'un İstanbul adaylığına sevindi
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında hat-trick yaptı Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında hat-trick yaptı
15:53
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52
Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var
15:43
Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını 'Şemmame' türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı
15:14
AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu

Son Dakika
16:45 Sinan Akçıl, Murat Kurum'un İstanbul adaylığına sevindi
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında hat-trick yaptı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52 Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var
15:43 Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41 İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
14:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 16:58:32. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail zalimlerden hesap sorulması için çaba göstereceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement