Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6'ncı Toplantısı'na Katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6'ncı Toplantısı'na Katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Bişkek’te, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşerek güvenlik, enerji, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında 19 anlaşmaya imza attı.  Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacmini 5 milyara dolara çıkarmak için atılacak adımları değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, Gazze sorununun da görüşmelerinde öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını söyledi.

05.11.2024 13:08
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Bişkek'te, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşerek güvenlik, enerji, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında 19 anlaşmaya imza attı. Caparov ile Türkiye ve Kırgızitan arasındaki ticaret hacmini 5 milyara dolara çıkarmak için atılacak adımları değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, Gazze sorununun da görüşmelerinde öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak amacıyla Kırgızistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı.

Türkiye-Kırgızistan ?Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6'ncı Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Değerli kardeşim Caparov'la gerçekleştirdiğim görüşmede ikili ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar seviyesine çıkarmakta mutabık kaldık. Kırgız cumhuriyetine en fazla kalkınma desteği sunan ülkelerin başında geliyoruz. 1992'den beri Kırgızistan'da faaliyet gösteren TİKA, bugüne kadar binin üzerinde projeyi hayata geçirdi. Bugün açılışını yapacağımız Türk-Kırgız Dostluk Devlet Hastanesi bu projeler arasındadır" dedi.

Kırgızistan Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Kara-Kırgız Bölgesi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, "FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine de inanıyorum. Bugün imzalayacağımız güvenlik işbirliği anlaşması suretiyle iş birliğimizi daha güçlendirmek arzusundayız" ifadelerine yer verdi.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl 2 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi 5 milyara dolara çıkarmak için atacağımız adımları değerlendirdik. Güvenlik, enerji, eğitim, sağlık ve kültür gibi birçok alanda ortak açıklama dahil 19 anlaşmayı bugün imzaladık. Ayrıca güvenlik, savunma, sanayi ve terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik" dedi.

"Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süren İsrail mezaliminin küresel ölçekte vicdanları derinden yaraladığını" kaydeden  Erdoğan,  şöyle devam etti:

"İsrail'in şimdi de Lübnan'a yönelik saldırıları tüm bölge güvenliğini ve uluslararası sistemi tehdit ediyor. Şuşa'da yapılan gayriresmi Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Gazze'de sivillerin ayrım gözetmeden hedef alınmasını kınamış, acil ateşkes ve insani yardım çağrısında bulunmuştuk. Türk dünyası olarak Filistin meselesinin kalıcı ve adil çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz son derece önemlidir. Bu minvalde İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması için Birleşmiş Milletler dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın sağladığı destek için teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6'ncı Toplantısı'na Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6'ncı Toplantısı'na Katıldı - Son Dakika
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