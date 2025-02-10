Erdoğan Malezya'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Erdoğan Malezya'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat tarihleri arasında Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan resmi ziyareti için Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti. Ziyarette ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve güncel bölgesel meseleler hakkında görüşmeler yapılması planlanıyor. Erdoğan'a eşlik eden heyette çeşitli bakanlar ve üst düzey yetkililer bulunuyor.

10.02.2025 00:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Malezya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalımanı'ndan "TC-TRK" uçağıyla saat 23.20'de Malezya'ya hareket etti.

Erdoğan'ı, havalimanından İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetlere icabetle 10-13 Şubat tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı ziyaret edecek.

Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımlar belirlenecek.

Erdoğan, Malezya'yı ziyaretinin ardından Endonezya ve Pakistan'da, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarına muhataplarıyla birlikte başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret edeceği ülkelerle ikili ahdi zeminin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesi öngörülüyor. Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdoğan Malezya'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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