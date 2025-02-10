Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'ya ziyareti öncesinde basın toplantısında konuştu: (2)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bildiğiniz gibi Suriye'de terör örgütlerine yer yoktur. Şu anda Sayın Şara'nın oradaki verdiği mücadele terör örgütlerine yönelik bir mücadeledir. Terör örgütlerinin Suriye topraklarında ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlenen basın toplantısında, 471 gün boyunca İsrail'in her türlü gaddarlığına, vahşetine ve saldırılarına rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze halkının, Gazze'de kalmaya, Gazze'de yaşamaya, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi.

Hangi ambalaja sarılırsa sarılsın, Gazze'yi, Gazzelilerden koparmaya yönelik her türlü planın hakikatin sert duvarına çarpıp tuz buz olacağını dile getiren Erdoğan, "Bölgede barış, huzur ve kalkınma isteniyorsa bunun yolu ateşe daha fazla benzin dökmekten değil, Filistinlilere hakkını vermekten geçiyor." diye konuştu.

Erdoğan, yarın Malezya'da yapacağı konuşmasında, Gazze'nin süratle inşası noktasında atılması gereken asıl adımı paylaşacaklarını belirtti.

Türkiye'deki ana muhalefete bir çift sözünün olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Genel başkanıyla, belediye başkanıyla görüyoruz ki birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor. Filistin davasında, şahsımızın ve hükümetimizin duruşunu sorgulamak sizin ne haddinize. Daha düne kadar Hamas'a terör örgütü yaftası vuran, işgal güçlerine şirin gözükmek için direnişçileri suçlayan siz değil misiniz? Siz önce Filistin direnişine attığınız iftiralardan dolayı çıkın bir özür dileyin de ondan sonra konuşun. İnsanda biraz mahcubiyet olur, utanma olur, arlanma olur, haya duygusu olur. Bizim Filistin davası ve Gazzeli kardeşlerimiz için neler yaptığımızı, nasıl bir mücadele verdiğimizi, bu uğurda neleri göze aldığımızı başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünya gayet iyi biliyor. Şartlar ne olursa olsun Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimiz için en iyisini, en hayırlısını, en doğru olanını yapmaya çalışırız. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide yolumuza devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

"Trump ve Putin'in verdiği mesajları da bu noktada olumlu karşılıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya- Ukrayna Savaşı sonrası, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelmesiyle birlikte barış ihtimalinin artıp atmadığına ilişkin soruya, "Tabii şu anda barış umudumuzu kaybetmedik, kaybetmek de istemiyoruz." yanıtını verdi.

Son dönemlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de görüşmeye, böyle bir talep olursa hazır olduğunu kendisinden duyduklarını, dinlediklerini belirten Erdoğan, "Sayın Trump'ın ve Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in verdiği mesajları da bu noktada olumlu karşılıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa biz Türkiye olarak bunu yapmaya hazırız. Bunu ön yargısız yaklaşımımız ve barışçıl dış politikamız sayesinde bugüne kadar başardık. Çünkü her iki tarafla görüşebilen liderlerden önde geleni sizler de takip ediyorsunuz, biziz. Tek bir damla daha kan ve gözyaşı akmasın diye gayretlerimiz var. Seve seve yeter ki bir araya gelsinler, görüşsünler. Onun için umudumuzu kaybetmedik, kaybetmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu terör örgütlerinin komşumuzdaki varlığı bizim için de tehdittir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ ve PKK terör örgütlerine yönelik, yeni Suriye yönetimiyle ortak adım atılıp atılmayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bildiğiniz gibi Suriye'de terör örgütlerine yer yoktur. Şu anda Sayın (Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed) Şara'nın oradaki verdiği mücadele terör örgütlerine yönelik bir mücadeledir. Terör örgütlerinin Suriye topraklarında ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart. Bunları Sayın Şara'yla açık net görüştük. Suriye'de kalıcı istikrarı sağlamak için oluşturulan özellikle Suriye ordusu dışında silahlı gruplar olmamalıdır. Bu konuda müspet gelişmeleri görüyoruz. Sayın Şara'nın da bu konudaki hassasiyetini bizzat kendisinden dinleme fırsatımız oldu. Birçok grup kendilerini feshederek Suriye ordusuna katılıyor ve Suriye'nin birliği, beraberliği için gayret göstereceklerini de ilan ediyorlar.

Bunlar içerisinde tabii en önemlisi de DEAŞ, PKK, PYD, YPG gibi terör örgütleri Suriye topraklarında kendilerine yer olmadığını anlamalıdır diye düşünüyorum. Zira bu, Sayın Şara'yla da ortak düşünce birliğine vardığımız bir tespittir. Yoksa Türkiye olarak Suriye'ye gerekli desteği vermekten biz çekinmeyiz. Çünkü bu terör örgütlerinin komşumuzdaki varlığı bizim için de tehdittir. Bertaraf edilmesi gerekli olmazsa olmazdır. Bizim bu örgütlere karşı en küçük bir müsamahamız söz konusu değildir. Bunu zaten ülkemiz topraklarında başardık ve özellikle Suriye'nin kuzeyinde de başarmaya biz hazırız."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, okuduğu şiir nedeniyle kendisi hakkında kullandığı ifadeler sorulan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu konuyla ilgili doğrusu ben ne diyeyim? Okuduğum şiir malum Ziya Gökalp'e ait bir şiirdi. Ziya Gökalp'e ait olan bu şiiri okumamdan dolayı biliyorsunuz bir yıllık bir cezaya çarptırıldım. Bunun 4 ay 10 gününü zaten cezaevinde yaşadım. Bütün bunlarla beraber şiir okuyup okumadığımı özellikle tabii ortaöğretimden, üniversiteye tarih söyler. Ama bu konuda Sayın Özel'in kendisinin ne denli şiir okuma kabiliyeti var onu bilemem. Onu okumayı bir tarafa koyun. Aslında Ziya Gökalp'e ait olan bu şiiri odasının bir köşesine asarsa herhalde çok daha isabetli olur. Hiç olmazsa şiir nedir, bunu öğrenmiş olur."

(Bitti)