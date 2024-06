Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin beklentilerinin gereğini yapacağız

Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentilerinin tamamının farkındayız. Mesajların gereğini vakti saati geldiğinde muhakkak yapacağız." dedi.

Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında, toplantının temasını " Türkiye'nin Ortak Aklı" olarak belirlediklerini söyledi.

Toplantı kapsamında özellikle AK Parti'nin istikbali açısından kritik önemi haiz konuları görüşüp, hiçbir komplekse kapılmadan meseleleri ele alacaklarını belirten Erdoğan, "14 ve 28 Mayıs ile 31 Mart seçim sonuçları arasındaki negatif ayrışmayı tüm yönleriyle, asla kolaycılığa kaçmadan ele alacağız. Bugüne kadar genel merkez kurullarımızın yanı sıra il başkanlarımızla da bir araya geldik. Kanaatlerini, ilk ağızdan dinleme fırsatı bulduk. Fikrine önem verdiğimiz dostlarımızın görüşlerine başvurduk. Her il ve ilçe bazında değerlendirmelerimizi tek tek yapıyoruz. Farklı kanallardan derlediğimiz bilgiler ışığında, fotoğrafı netleştiriyor, yol haritamızı ve atacağımız adımları tayin ve tespit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçmenden "geçer not" alamayanların takdirlerine mazhar olamayacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentilerinin tamamının farkındayız. Mesajların gereğini vakti saati geldiğinde muhakkak yapacağız. Bu süreçte ince eleyip sık dokuyor, gerçekten çok titiz davranıyoruz. Milletimizle gönül köprülerimizi tekrar güçlendirirken, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz. Ne birilerinin suyu bulandırıp bulanık suda kişisel hesaplarını görmelerine seyirci kalacağız ne de hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edeceğiz. AK Parti olarak 85 milyonun umudu olma vasfımızı koruyorsak bunun sırrı, milletin sesine kulak kabartıp, kurucu değerlerimizin rehberliğinde kendimizi güncellemeyi başarmamızdır.

Bugüne kadar meclisten bürokrasiye, teşkilatlardan belediyelere bütün bunlara uzanan zincirin her bir halkasında değişimi başarıyla gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra da değişim irademizi güçlü ve dinamik tutacağız. Sizlerden hiçbir perde koymadan, düşüncelerinizi ne kadar keskin olursa olsun, tenkit ve tespitlerinizi bizimle paylaşmanızı istirham ediyorum. Bir defa şunu çok iyi bilmenizi isterim, burada artılarımızı ve eksilerimizi görmek üzere bir aradayız. Burada yanlışlarımızı düzeltmek, doğrularımızın sayısını çoğaltmak üzere bir aradayız. Burada öz eleştirimizi açık yüreklilikle yapmak, kendimize ve partimize ayna tutmak, sorunlarımıza ortak akılla çözüm üretmek üzere bir aradayız. Burada kardeşliğimizi perçinlemek, ahdimizi ve kavlimizi yenilemek, yola çok daha güçlü bir şekilde yeniden revan olmak üzere bir aradayız."

"Milletimizin bin yıllık kardeşliğini diri tutmanın gayretindeyiz"

Erdoğan, istişare toplantısını, bugüne kadar olduğu gibi AK Parti ve ülkenin fotoğrafını çektikleri, sorunların tespit edildiği ve bunlara ortak akılla çözümler geliştirildiği bir platforma dönüştüreceklerine inandığını söyledi.

Toplantının azami derecede faydalı olabilmesi için katılımcıları oturumlara katılmaya ve katkı vermeye davet eden Erdoğan, katılımcılara da şahsı, ülkesi, milleti ve AK Parti adına tek tek teşekkür etti.

AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ülke ve AK Parti için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, " Siyaset, ülke ve millet için verilen çetin mücadelenin adıdır. Bizim lügatimizde siyasetin tek bir amacı vardır, o da millete hizmettir. Bunun için her fırsatta 'eser ve hizmet siyaseti' diyoruz. İşte bunun için 'kardeşlik ve gönül siyaseti' diyoruz. Türkiye'yi yüceltmenin, insanımızın refah ve huzurunu temin etmenin, milletimizin bin yıllık kardeşliğini diri tutmanın gayretindeyiz." dedi.

AK Parti olarak 23 yıldır milletin huzurunda olduklarını hatırlatan Erdoğan, "Her zaman, olduğumuz gibi göründük, göründüğümüz gibi de olduk. Siyasetimizi gerilim, kutuplaşma, kamplaşma üzerine inşa etmedik. Gerektiğinde sesimizi yükselttik, gerektiğinde kızdık, öfkelendik. Bir haksızlık gördüğümüzde, bir hukuksuzluk gördüğümüzde, ciğerimizi yakan, kanayan bir yara gördüğümüzde merhum Akif'in deyimiyle 'Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım' dedik ve var gücümüzle karşısında durduk." ifadelerini kullandı.

"Kim olursa olsun biri yanağımıza tokat atmaya yeltendiğinde elbette diğer yanağımızı da dönmedik, karşılığını verdik" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her zaman edep dairesinde olduk, edepten hiç taviz vermedik ama edepsizliği de karşılıksız bırakmadık. 27 Nisan bildirisinde, Gezi olaylarında, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde olduğu gibi gerektiğinde öne herkesten evvel biz atıldık. Canımız pahasına, aziz milletimizin iradesine sahip çıktık. Ancak kurulduğumuz andan itibaren siyasetimizi hep Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklamak şeklinde yaptık. Yunus'un deyimiyle 'Yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü' dedik ve her canlıya en başta Rabb'imize itaat ve ibadetin bir gereği olarak hürmetle baktık, hürmetle muamele ettik.

Din, dil, ırk, mezhep, meşrep ayrımı yapmadık. Kimseyi dış görünüşüyle, hayat tarzıyla yargılamadık. Bakınız bu ülkede on yıllar boyunca sırf kılık kıyafetinden, başörtüsünden, sakalından, inancından dolayı milyonlarca vatandaşımız mağdur edilmişti. Gasbedilen haklarını teslim ettik. Yine bu ülkede Kürtler, bir dönem uygulanan yanlış politikalar neticesinde ötelenmişlerdir. Hepsiyle biz kucaklaştık. Aleviler ötekileştirilmişti, sorunlarını çözmek için samimiyetle çaba sarf ettik. Kimin sorunu varsa, kimin siyasetten meşru beklentisi varsa elimizin uzandığı, gücümüzün yettiği kadar karşılamaya çalıştık."

"22 yıldır milletimizin her kesiminin teveccühüne mazhar olduk"

Erdoğan, 85 milyonun tamamının bu toprakların birinci sınıf vatandaşı olduğunu, bu toprakların asıl sahibi olduğunu defalarca vurguladıklarını söyleyerek, "'Vatan hepimizin' dedik, 'Devlet, hepimizin' dedik. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik ve her insana eşit mesafede durduk. Biz ülkenin tamamını bir gördüğümüz, bütün gördüğümüz 85 milyonun her bir ferdini kardeş gördüğümüz için tam 22 yıldır milletimizin her kesiminin teveccühüne mazhar olduk." dedi.

Yüzde 52'nin oyunu alırken geriye kalan yüzde 48'in de oyu olmasa bile beğenisine mazhar olduklarını ifade eden Erdoğan, sadece oy aldıkları kesimlere değil, Türkiye'nin tamamına hizmet ve eser ürettiklerini söyledi.

Erdoğan, "Sadece oy aldıklarımızın değil oy almadıklarımızın da hukukuna, yaşam tarzına, iradesine ve tercihlerine saygı gösterdik. Bu dün böyleydi bugün de aynıdır. AK Parti var olduğu müddetçe inşallah Türkiye'de kardeşlik siyasetinin temsilcisi olmaya devam edecektir." diye konuştu.

(Sürecek)