Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki yaşananlar soykırımdır

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananların savaş değil, düpedüz soykırım olduğunu belirterek, "Arzumuz, kısa sürede ateşkes ilan edilerek Gazze halkının bir nebze de olsa rahat nefes almasıdır." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 12'nci Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile 6'ncı Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitenin, askeri işbirliği noktasında da çok başarılı bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversitemizin bu özelliğinin korunması ve geliştirilmesi de önemlidir. Milli Savunma Üniversitesinin 8 yıl gibi kısa sürede katettiği mesafede büyük emeği olan Rektörümüzü ve yöneticilerimizi kutluyorum. Bugüne kadar üniversite idaremize gereken her türlü desteği verdik. Eğitim faaliyetleriyle birlikte stratejik, bilimsel ve kültürel sahada attığı vizyoner adımlarla her zaman üniversitemizin yanında olduk. İnşallah bundan sonra da sizleri desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Her zaman söyledikleri gibi yollarının da yönlerinin de ileriye dönük olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya değişirken, Türkiye değişirken, ülkemizin karşılaştığı tehditlerin boyutu ve niteliği değişirken, askeri eğitim sistemimizin aynı kalması, hele hele geriye gitmesi asla tahayyül edilemez. Eğitimden silah ve teçhizata, vatan savunmasına dair hiçbir alanda geriye gidişe Allah'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz. Her zaman daha iyisini, daha mükemmelini hedefleyeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin, coğrafi bakımdan stratejik avantajlar sunduğu kadar, tehdit ve tehlikeleri de beraberinde getiren bir konumda yer aldığına dikkati çekerek, "İnsanlığın gündemini meşgul eden hemen her kriz ülkemizin çevresinde yaşanıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2,5 yılını geride bırakmak üzere. Bir tarafın diğerine tam üstünlük sağlayamadığı çatışmalar zaman zaman tırmanarak ve ciddi can kayıplarına ve yıkımlara yol açarak devam ediyor. Yakın gelecekte üzülerek ifade etmek isterim ki savaşı sona erdirmeye dönük güçlü bir irade de görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin bir müddet daha savaşın yükünü çekmeye devam edeceğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak, ikili komşuluğa da zarar veren bu kan deryasını durdurmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmayı da sürdüreceklerini dile getirdi.

"Savaş hukukuna dair hiçbir ilke, kural ve kırmızı çizgi dikkate alınmadı hatta kasıtlı olarak çiğnendi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'deki katliamı anlatmakta artık kelimeler dahi yetersiz kalıyor. 16 bini çocuk, 40 bine yakın masum Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti. Yaklaşık 90 bin masum insan yaralandı. İsrail'in doğrudan sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırıları sebebiyle Gazze'nin neredeyse dörtte üçü enkaz yığınına dönüştü. Savaş hukukuna dair hiçbir ilke, kural ve kırmızı çizgi dikkate alınmadı hatta kasıtlı olarak çiğnendi. Şunu bir defa açıkça söylemek lazım; 7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar savaş değildir, devletin güvenliğini sağlama mücadelesi değildir, meşru müdafaa hiç değildir, Gazze'de şahit olduğumuz düpedüz soykırımdır, katliamın, barbarlığın ve soykırımın en sefil örneğidir. Bu utanç lekesi, ne masumların kanlarını dökenlerin ne de 9 aydır cinnet halini tribünden seyredenlerin alınlarından asla temizlenmeyecektir. İsrail, güvenliğini daha çok toprak işgal etmekte aradıkça, Türkiye dahil bölgemizdeki hiçbir ülke kendini yüzde 100 güvende hissedemez. Bu gerçekten hareketle, zulme tepkimizi en sert şekilde gösterirken, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışa giden yolun açılması için de yoğun çaba harcıyoruz."

"Arzumuz, kısa sürede ateşkes ilan edilerek Gazze halkının bir nebze de olsa rahat nefes almasıdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun için İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini NATO Zirvesi'nde muhataplarımıza çok net biçimde ifade ettik. NATO'nun Gazze krizini görmezden gelemeyeceğini, bunun sonuçlarının çok ağır olacağını her görüşmemizde vurguladık." ifadelerini kullandı.

"Terörle mücadelede çok önemli başarılara imza attık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki krizleri çözüme kavuşturmak için çalışırken vatanın ve vatandaşların güvenliğini de göz ardı etmediklerini belirterek, "Biz 40 yıldır bölücü teröre karşı çetin mücadeleler yürütmüş ve bu uğurda büyük bedeller ödemiş bir ülkeyiz. Kutsal vatan toprağının tek karışına dahi el uzatılmayacağını bugüne kadar defalarca gösterdik. Binlerce evladımızı şehit verdik ancak şehit kanlarıyla bize vatan kılınmış bu ülkeyi alçaklara bırakmadık. Kahraman güvenlik kuvvetlerimizin fedakarlıkları, cesaretleri ve gayretleri sayesinde terörle mücadelede çok önemli başarılara imza attık. Hudutlarımız içinde bölücü örgüt artık eylem yapamaz hale geldi. Irak ve Suriye sahasında ise örgüt iyice kapana sıkışmış durumda. Askerimizle, polisimizle, jandarmamızla ve istihbaratçılarımızla her yerde enselerindeyiz." diye konuştu.

Yerli ve milli silah sistemlerinin de büyük katkısıyla terör örgütüne ciddi darbeler indirdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Irak'taki Pençe Harekat Bölgesi'nde çok yakında kilidi kapatıyoruz. Suriye'de güney sınırımız boyunca uzanan güvenlik kuşağının eksik halkalarını Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde tamamlayacağız." dedi.

Irak ve Suriye hattında ülkeye tehdit oluşturacak hiçbir yapıya müsaade etmemekte kararlı olduklarının altını çizen Erdoğan, "Sadece ele geçirilen silahların türüne ve çeşidine bakmak bile Türkiye'nin nasıl çok uluslu ve çok ortaklı bir terör konsorsiyumu ile mücadele ettiğini ortaya koymaya kafidir. Devlet olarak şu gerçeğin çok net farkındayız. Silahının namlusu Türkiye'ye dönük teröristler sınırlarımızın ötesinde var oldukça biz burada huzurlu olamayız. Şayet ekonomide, dış politikada, demokraside, hak ve özgürlüklerde ilan ettiğimiz hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyorsak terör bataklığını mutlaka kurutmak zorundayız. Diğer türlü enerji ve vakit kaybetmekten kendimizi kurtaramayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun, başa musallat edilen terör belasının son bulduğu bir ideali sembolize ettiğini dile getirdi.

Son 22 yılda altyapısını kurdukları bu ideali ortak mücadeleyle adım adım hayata geçireceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu konuda kararlıyız, azimliyiz ve önümüze konulan engellerin de bilincindeyiz. Geçen hafta bazı illerimizde, eş zamanlı olarak Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen provokasyonları bundan bağımsız görmüyoruz. Vandallar ve sokak çeteleri üzerinden verilmek istenen mesaj bellidir. Birileri Türkiye'yi farklı isimler vererek maskeledikleri teröristlerle yan yana yaşamaya alıştırmaya çalışmaktadır. Şunun bilinmesini isterim ki biz buna alışmadık, alışmayacağız. Daha öncekiler gibi Allah'ın izniyle bu sinsi planı da yırtıp atacağız. Sabırlı, vicdanlı ve basiretli bir şekilde bu süreci yöneteceğiz. Böl, parçala, yönet planlarıyla yıllarca coğrafyamızın iliğini sömürenlerin aynı senaryoyu tekrar sahnelemesine fırsat vermeyeceğiz."

(Sürecek)