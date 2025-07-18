Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Rektörlük Camii\'nin Açılışını Yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi içinde bulunan Milli Savunma Üniversitesi Rektörlük Camii açılış törenine katıldı. Cuma namazını da burada kılan Erdoğan açılış töreninde bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında, "2023'te Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu üç camimizi tamamlayıp hizmete almıştık. Şimdi de 864 kişi kapasiteli Milli Savunma Üniversitesi Rektörlük Camimizin açılışını yapıyoruz. Bu camilerde okunacak ezan ve salaların, edilecek dua ve ibadetlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabb'im, bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız, aynı zamanda muhabbetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın diyorum" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi içinde bulunan Rektörlük Camii'nin açılış töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende ayrıca Yalova Altınova'daki Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Camii, Balıkesir'deki Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Camii ve İzmir Gaziemir'deki Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Camii'nin de canlı bağlantı yoluyla açılışları gerçekleştirildi. Açılış törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, protokol üyeleri ve çok sayıda asker katıldı. Yapımı tamamlanan camiilere ilişkin video gösteriminin ardından, Erdoğan bir konuşma yaptı.

'9 YENİ CAMİMİZİ PEYGAMBER OCAĞIMIZA KAZANDIRMIŞ OLUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Milli Savunma Üniversitemizde ve bağlı birimlerinde yapımı tamamlanan altı yeni camimizi inşallah ibadete açıyoruz. 2023'te Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu 3 camimizi tamamlayıp hizmete almıştık. Şimdi de 864 kişi kapasiteli Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlük Camimizin açılışını yapıyoruz. Balıkesir'deki bin 183 kişi kapasiteli Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu camimizin, Yalova Altınova'daki 725 kişi kapasiteli Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu camimizin ve İzmir Gaziemir'deki bin 43 kişi kapasiteli Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu camimizin açılışını inşallah canlı bağlantılarla hep birlikte yapacağız. Aynı şekilde, İzmir Kara Harp Okulu Atat Bölge Birlik Komutanlığı ile Maltepe'de inşa edilen 2 yeni camimizi de dualarla kullanıma açacağız. Böylece, söz verdiğimiz üzere 9 yeni camimizi peygamber ocağımıza hamdolsun kazandırmış oluyoruz" diye konuştu.

'RABBİM, BİZİ MİNARESİZ, EZANSIZ BIRAKMASIN'

Erdoğan, "Camilerimizin her biri, Selçuklu dönemlerinin üslup ve zarafetiyle birbirinden seçkin mimari unsurları barındırıyor. Bu camilerde okunacak ezan ve salaların, edilecek dua ve ibadetlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çevre Bakanlığımıza, TOKİ Başkanlığımıza, Türkiye Diyanet Vakfımıza; proje aşamasından inşaat ve peyzaj sürecine, camilerimizin yapımında emeği geçen her bir kişiye teşekkür ediyorum. Sayın Rektörün şahsında tüm komutanlarımıza, üniversite yönetimine bu güzel eserlerin inşasına vesile oldukları için şahsım ve milletim adına en kalbi tebriklerimi iletiyorum. Rabbim, bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız; aynı zamanda muhabbetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın diyorum" ifadelerini kullandı.