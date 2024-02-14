Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl sonra gerçekleştirdiği Mısır ziyaretinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve birçok bakan da eşlik etti.

14.02.2024 16:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Mısır'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl sonra gerçekleştirdiği ziyarette Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır\'a resmi ziyaret gerçekleştirdi
Kaynak: ANKA

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