Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için ABD'de liderlerle görüştü

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği ABD'de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

NATO Zirvesi için Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan, İtalya ve Almanya başbakanları ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Yunanistan ile iyi komşuluk esasına dayalı, dayanışma ruhunu geliştirme gayretlerine devam ettiğini bunların artarak süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Filistin'deki çatışmaların sona ermesi için müspet çabaların artırılması gerektiğini, tüm bölge ülkelerinin bu coğrafyalarda barışın hakim olması için çalışmasının yararlı olacağını da belirtti."

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşme

Erdoğan'ın Meloni ile görüşmesine ilişkin, "Görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke ilişkilerinin atılacak adımlarla gelişmeye devam edeceğini, bunun için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gerilimlerin barış yoluyla sonlandırılması için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını, bunun için bütün ülkelerin çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti" açıklaması yapıldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşme

İletişim Başkanlığı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Scholz ile görüşmesine ilişkin de "Görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, Ukrayna- Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi ve ortaya çıkan ateşkes fırsatının heba edilmemesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini belirtirken çatışmaların bölgeye yayılmasının engellenmesi için de gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması için Almanya'dan destek beklendiğini ifade etti" ifadeleri kullanıldı.