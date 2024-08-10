Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şakirpaşa Havalimanı Kapatılmayacak

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(MERSİN) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Şakirpaşa Havalimanı bir eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey söz konusu değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış törenine katıldı. Erdoğan, özetle şöyle konuştu:

"Bugün sadece bir havalimanı değil, Yenicemizden tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya yeni, modern, estetik bir kapı açıyoruz. Çukurova'nın eşsiz güzellikteki sembollerinin her köşesine işlendiği havalimanımızın dünya standartlarında bir eser olduğunu görüyoruz.

"Çukurova Havalimanımızın yıllık kapasitesi 9 milyon"

Çukurova Havalimanımızın yıllık kapasitesi 9 milyondur. Terminal alanı 110 bin metrekarelik büyüklüğe sahiptir. 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliğindeki ana pistine en geniş gövdeli yolcu uçakları dahi iniş ve kalkış yapabilecektir. Ana piste ilaveten ayrıca 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre gövde genişliğinde yardımcı pist vardır. Tüm bunlarla birlikte, 48 uçak kapasiteli yaklaşık 279 bin metrekare apronu, 21 uçak kapasiteli yaklaşık 56 bin metrekare genel havacılık apronu, yer hizmetleri, araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yoluyla havalimanımız en üst standartta imkanlarla donatılmıştır.

Pek çok eseri kamu-özel ortaklığıyla hayata geçirdik. Devletin bütçesinden tek kuruş harcamadan bu eserleri tamamladık. Böylece sadece ülkemizin alt yapı eksiklerini süratle gidermekle kalmadık, aynı zamanda Türkiye ekonomisine de ciddi katma değer oluşturduk.

"Havalimanının toplam yatırım miktarı 608 milyon 500 bin Euro"

Kamu-özel iş birliğiyle inşa edilen havalimanının toplam yatırım miktarı 608 milyon 500 bin Euro'dur. Devletimiz buradan 25 yıl içerisinde toplam 297 milyon 100 bin Euro kira bedeli elde edecektir. Bu sadece kira bedeli olarak devletimizin kasasına girecek olan tutardır.

Havalimanımızın Adana'ya mesafesi 35 kilometre, Mersin'e mesafesi ise 40 kilometredir. Yani her iki şehrimizin de tam ortasında konumlanmıştır. Havalimanımız Mersin ve Adana'dan hem D-400 yolu hem de otoyol üzerinden kolay ulaşım imkanına sahiptir.

"Çukurova Havalimanımızı Mersin-Adana- Gaziantep hızlı tren hattına entegre ediyoruz"

Çukurova Havalimanımızı Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattına entegre ediyoruz. Hat tamamlandığında saatte 200 kilometre hıza ulaşabilecek hızlı trenlerle Mersin-Adana arası seyahat süresi 35 dakikaya inecek. Adana veya Mersin'den trene binen kardeşlerimiz yalnızca 23 dakikada Havalimanımıza varacak.

Hem Mersinli vatandaşlarım hem Adanalı vatandaşlarım bu yatırımın ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu kısa bir süre içerisinde göreceklerdir. Havalimanımız bölgemizdeki işletmeleri daha geniş pazarlara açarak şirketlerimizin ihracat potansiyellerini ve rekabet gücünü arttırarak, acil ve kritik malzemelerin teslimatının süratle yapılmasını sağlayarak velhasıl birçok hususta ticaretimizin gelişmesine, tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine, ekonomik hayatın güçlenmesine yardımcı olacaktır.

"Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılması söz konusu değil"

'Şakirpaşa Havalimanı'nı kapatacağız' böyle diyor. Nereden çıktı bu? Böyle bir şey yok. Aydın'da biliyorsunuz bizim bir eğitim merkezimiz var. Şimdi Şakirpaşa Havalimanı işte bir eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey söz konusu değil ama muhalefetin işi gücü hep bu tür yalanları uydurmak. Tutmayacak bu yalanlar.

Düşünebiliyor musunuz, Adana ve Mersin dahil tüm bölgeye katkı sunacak devasa bir eser inşa ediliyor, muhalefet hizmeti sahiplenmek yerine buna bile çamur atacak, bunu bile kötüleyecek bir bahane mutlaka buluyor. Bir kısmı çarpıtma, bir kısmı manipülasyon olan iddialarla Havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar. Adanalı kardeşlerimizi, Mersinli kardeşlerimizi bize karşı kışkırtarak yapılan yatırımı gölgelemeye çalışıyorlar. Açık söylüyorum, böyle siyaset olmaz. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz. Allah aşkına, dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet var? Havalimanından rahatsızlık duyan bir muhalefet olabilir mi? Yatırımı kötüleyerek nereye varmaya çalışıyorsunuz? Vatandaşımızı provoke ederek neyi elde etmeye çalışıyorsunuz? Hem bu ülkede dikili tek bir ağacınız yok hem de ülkemizi çağ atlatacak hava ulaşımında bizi bir üst lige yükseltecek projelerimize laf söylüyorsunuz. Bunun adı siyasi hasetliktir.

Paris eleştirisi...

Eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil, halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. SGK'ya borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok fakat cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok. Bunun takdirini de aziz milletime bırakıyorum. İnsanımızın her türlü tenkidine, serzenişine sonuna kadar tahammülümüz vardır ancak ülke ve milletin kaynakları üzerinden keyif satanlara kulaklarımız tıkalıdır. Çukurova Havalimanı'nı depreme öne sürerek eleştirmek de tam bir akıl tutulmasıdır. Soruyorum sizlere, daha büyük ve modern bir havalimanımızın olması deprem yardımlarının ulaştırılmasında elimizi rahatlatır mı? Yoksa muhalefetin iddia ettiği gibi işimizi zorlaştırır mı? Tabii ki kolaylaştırır."