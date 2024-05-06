Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim döneminde popülizme meyletmeyerek ekonomi politikamıza olan güvenimizi ortaya koyduk

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim döneminde popülizme meyletmeyerek ekonomi politikamıza olan güvenimizi ortaya koyduk. Bundan geriye dönüş olmayacaktır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

AFAD ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokolü'nün, yağış mevsimi öncesinde afet riskini en aza indirme yolunda atılmış kıymetli bir adım olduğunu, AFAD envanterinde bulunan 111 iş makinesinin Devlet Su İşlerinin kullanımına verilmesiyle her iki kurumun etkinliğinin artırıldığını vurgulayan Erdoğan, derelerin temizlik ve ıslah çalışmalarına hız vererek, yoğun yağış dönemi başlamadan gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Erdoğan, "2024 yılını can ve mal kaybı yaşamadan geçirebilmemiz, devletimizin çabaları yanında vatandaşlarımızın da dikkatli olmasına bağlıdır." dedi.

Dikkatsizlik, tedbirsizlik ve ihmaller sebebiyle son dönemde yürekleri yakan birçok hadisenin yaşandığına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Beşiktaş Gayrettepe'de 29 işçi kardeşimiz göz göre göre hayatını kaybetti. Antalya'da 1 insanımızın vefat ettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik faciası meydana geldi. Ardından İstanbul Küçükçekmece'de belediyenin açıp öylece bıraktığı su dolu çukura düşen 5 yaşındaki bir evladımız boğularak can verdi. Öncesinde de benzer, müessif olaylarla karşılaştık. Basit önemlerle veya dönemlerle engellenebilecek insani dramları tekrar tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu konuda hükümetiyle, belediyesiyle, vatandaşıyla hepimize sorumluluk düşüyor. İlgili bakanlıklarımız, denetimlerini bundan sonra yoğunlaştıracak, milletin yüreğine ateş düşürenler hukuk önünde hesap verecek. Başka türlü bu acıların tekerrürünün önüne geçemeyiz."

"Saraçhane'den yansıyan bazı görüntüler 1 Mayıs'ın ruhuna gölge düşürmüştür"

Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, Beşiktaş'taki gibi iş cinayetlerinin gündeme taşındığı bir gün olmasını beklediklerini ancak birkaç vicdan sahibi kuruluş dışında bu konuları konuşanın olmadığını ifade etti.

1 Mayıs'ın Türkiye'nin 78 ilinde, 210 etkinlikle şölen havasında kutlandığını aktaran Erdoğan, "Lafa gelince emekçinin hakkını savunduğunu iddia eden kimi kuruluşlar, işçi bayramını polisimize taş ve sopalarla saldırarak kutlamayı tercih etti. Samimi çağrılarımıza rağmen Saraçhane'den yansıyan bazı görüntüler, 1 Mayıs'ın ruhuna gölge düşürmüştür. Siyasette ve toplumda yumuşama istemeyen marjinal odaklara maalesef malzeme verilmiştir. Bundan kimsenin memnun olmadığına inanıyorum." diye konuştu.

Siyasetten emekliye sevk edilenler dahil kimi çevrelerin 31 Mart sonrası yapıcı atmosferi zehirlemek için yoğun bir uğraş içinde olduğunun anlaşıldığını belirten Erdoğan, 15 Temmuz sonrası oluşan Yenikapı ruhunu, kontrollü darbe iftirasıyla kısa sürede dinamitleyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini, muhalefetin de sorumluluk bilinciyle hareket ederek tek sermayesi gerilim ve kutuplaşma olanların oyunlarına gelmemesini beklediklerini vurguladı.

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına alın terleriyle destek olan tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ederek, şehir eşkıyalarının azgınlıklarına rağmen soğukkanlı duruşlarını koruyan polisleri kutladı.

"İstihdam oranlarında olumlu haberler gelmeye devam ediyor"

Bölgedeki savaşlar ve krizler zorlasa da ekonomi programlarını kararlılıkla uyguladıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstihdam oranlarında olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Şubat ayında işsizlik oranımız yüzde 8,7 olarak gerçekleşti ancak iş gücü piyasamızda bir dengesizlik oluştuğunu görüyoruz. Özel sektörümüzün en çok şikayet ettiği konuların başında işçi bulamamak geliyor. Bundan sonra iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan beceri ve yetkinlikleri geliştirmeye odaklanacağız. 5 yıl aradan sonra toplanan 13. Çalışma Meclisi, sorunların tespiti ve çözüm yolları bakımından gayet faydalı oldu. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Bunu daha önce yaptık, inşallah yine başaracağız. Enflasyon geriledikçe milletimizin cebindeki paranın satın alma gücü de artacaktır. Bizim amacımız geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek değil, 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır.

Seçim döneminde popülizme meyletmeyerek ekonomi politikamıza olan güvenimizi ortaya koyduk. Bundan geriye dönüş olmayacaktır. Hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ahenk içinde yürütüyoruz. Verimliliği artırmak ve ekonomimizi daha rekabetçi kılmak için yapısal reformlara hız kazandıracağız."

Teknolojik ve stratejik yatırımları teşvik için 3 yıllık periyotta toplam 300 milyar liralık yatırım taahhütlü avans kredisini devreye aldıklarını anımsatan Erdoğan, bugüne kadar toplam büyüklüğü 1 trilyon 281 milyar liraya ulaşan 210 yatırım için ön başvuru yapıldığını söyledi.

Erdoğan, enflasyon oranlarının, genel olarak öngörüleriyle uyumlu ancak gıda ve hizmetler gibi bazı alanlarda hala yüksek seyrettiğinin farkında olduklarını dile getirerek, "Yıllık enflasyon yaz aylarından itibaren inşallah düşüşe geçecektir. Konut ve araç piyasasında oluşan fiyat balonu sönmeye başlamıştır." dedi.

Toparlanan büyüme sayesinde dış ticaret dengesinin önemli ölçüde iyileştiğine işaret eden Erdoğan, şubatta yıllık cari işlemler açığının geçen senenin aynı dönemine göre 24,5 milyar dolar azalarak 31,8 milyar dolara gerilediğini, altın ve enerji hariç cari dengenin ise şubat ayında yıllık 36 milyar dolar fazla verdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmde ilk üç ayı rekorlarla tamamladıklarını, 9 milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla yaklaşık 9 milyar dolar turizm geliri elde ettiklerini bildirerek, "2024 yılı için hedefimizi 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir olarak belirlemiştik. İlk üç aylık rakamlara baktığımızda hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlediğimizi memnuniyetle ifade etmek isterim." diye konuştu.

(Sürecek)