Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlere izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Silahlı insansız hava araçlarımızla, kendi ürettiğimiz mühimmatlarla nerede bir terörist varsa buluyor ve başını kopartıyoruz. Artık can çekişen ve bitme noktasına gelen bu kiralık katil sürülerinin yeniden palazlanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kimin projesi olduğuna bakmadan bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla kontrol altına alacağız. Suriye'de yarım kalan işi de tamamlayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle bir araya geldiği iftar programında konuştu. Erdoğan, şunları söyledi:
"Dünyanın en modern ordularına karşı 'Çanakkale Geçilmez' dedirten büyük kahramanları rahmetle yad ettik. Çanakkale, sadece bizler için deniz zaferi değil. Bir milletin küllerinden yeniden doğuşunu gösteren direniş ruhudur. Çanakkale aynı zamanda parçalanmak istenen devletin, yok edilmek istenen milletin yeniden ayağa kalktığı büyük bir kıyamdır. Çanakkale Deniz Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni doğuran, büyüten ruh olmuştur. Çanakkale ruhuna ne kadar sahip çıkarsak geleceğimize o kadar güvenle bakacağımıza inanıyorum. Asker millet olarak nam salmış bir milletin mensupları olarak bizi biz yapan temel değerlerden şehadet ruhunun zayıflamasına asla izin veremeyiz.
"KİRALIK KATİL SÜRÜLERİNİN YENİDEN PALAZLANMASINA KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEĞİZ"
İş başa düştüğünde ne üyesi olduğumuz ittifakların ne de uluslararası yapıların hiç bir işe yaramadığını yakın dönemdeki tecrübelerden biliyoruz. Biz bunun için yerli ve milli savunma sanayi diyor ve tam bağımsız ülke için çalışıyoruz. Kendi göbeğimizi keseceğiz dedik ve kestik. Bunu Gabar'da, Cudi'de, Besler Deresi'nde yaptık. Sınır ötesinde de yapacağız. 'Ne işiniz var orada' diyenlere karşı, bunu yapacağız. İşte bu anlayışla kahraman ordumuzun vatan müdafaası görevini en güzel şekilde yerine getirebilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz.
Şöyle bir geriye doğru dönüyorum, 20-30 sene öncesine doğru. Biz toplu iğneyi yapamıyorduk. Bize Amerikası, batısı normal tabanca vermiyordu. Ama şimdi biz onlara yerli tabanca satıyoruz, onlar sıraya giriyor. Şimdi tabancanın yanında orta menzilli tüfekleri üretiyoruz. Bundan da sıraya giriyorlar. Mühimmatta çok çok öndeyiz. Eli kanlı terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelenin başarıya erişmesi için sizlere her türlü desteği vereceğiz. Silahlı insansız hava araçlarımızla kendi ürettiğimiz mühimmatlarla nerede bir terörist varsa buluyor ve başını kopartıyoruz. Artık can çekişen ve bitme noktasına gelen bu kiralık katil sürülerinin yeniden palazlanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kimin projesi olduğuna bakmadan bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla kontrol altına alacağız. Suriye'de yarım kalan işi de tamamlayacağız. Bölgemizde terörün olmadığı iklimi tesis etmeyi sadece şehitlerimize değil aynı zamanda gelecek nesillere yönelik bir borç olarak görüyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Askerlik mesleğini seçerek bu kutlu mesleği tercih ettiğiniz için sizleri tebrik ediyorum."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlere izin vermeyeceğiz - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Devrimleri Müzesi ile Ulusal Bağımsızlık ve Kurtuluş Müzesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk milliyetçiliğinin memleketin her insanını eşit görmek olduğunu belirtti. İmamoğlu, ayrıca doğanın, vatanın, suyun ve toprağın korunmasının en büyük milliyetçilik olduğunu vurguladı. İftar programında ise farklı inanç gruplarıyla bir araya gelen İmamoğlu, kardeşlik ve hoşgörüyle kurulan sofraların insanları mutlu ve adaletli bir hayata taşıyacağını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bursa'ya yaptığı ziyaret kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Müzenin sanatsal ve teknik özellikleri hakkında bilgi alan Bakan Fidan, Türk tarihinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak önemli bir eserin kazandırılmasından dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'de çeşitli ziyaretlerde bulundu ve iftar programına katıldı. Denizli Valiliği ziyaretiyle başlayan programında Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüşen Bakan Şimşek, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. İftar programında yaptığı konuşmada Denizli'nin üreten bir şehir olduğunu vurgulayan Şimşek, kentin sanayi alanında daha da ilerlemesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca, Denizli'nin gelecekte ülkenin en büyük büyüme motorlarından biri olacağını ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan'ın da yeni yatırımlarla destek vereceğini ifade etti. İftar sonrasında ise Bakan Şimşek, iş dünyası temsilcileriyle Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.
Apple'ın en son iPhone yazılımı olan iOS 17.4, kullanıcılara göre bazı ciddi sorunlara neden oluyor. iPhone sahipleri, bu güncellemeden sonra barometre sensörü verilerine erişimde sorunlar yaşadıklarını bildiriyorlar. Bu durum, hava basıncı ve yükseklik ölçümüne dayalı uygulamaları olumsuz etkiliyor. iOS 17.4 yükledikten sonra, bazı kullanıcılar barometre sensörü verilerine ulaşamıyorlar. Bu sorun, hava basıncı ve yükseklik ölçümü gibi verilere bağımlı olan uygulamalarda ciddi problemlere yol açıyor. Paragliding gibi hobi uygulamaları ve profesyonel ihtiyaçlar için hava basıncı verilerine güvenen kişiler, güncellemeyi yüklememeleri konusunda uyarılıyor. Uygulama geliştiricileri, Apple'a sorunu bildirdi. Kısa sürede bir düzeltme yayınlanması bekleniyor. Ancak, sorun çözülene kadar barometre uygulamalarına ihtiyaç duyan kullanıcıların iOS 17.4 güncellemesini yüklememeleri öneriliyor. Raporlara göre, bu sorun yalnızca iPhone'un iç barometresini etkiliyor. Bluetooth üzerinden bağlanan harici barometrelerde herhangi bir sorun olmadığı ve hava basıncı ve yükseklik verilerinin doğru bir şekilde gösterildiği bildiriliyor. Bu durum, Apple'ın iOS güncellemelerinin beklenmedik etkileri konusunda dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle profesyonel ya da hobi amaçlı olarak belirli verilere güvenen kullanıcıların, güncellemeleri yüklerken daha temkinli olmaları gerekebilir. Apple'ın bu sorunu ne kadar hızlı çözeceği ve kullanıcıların güvenini nasıl yeniden kazanacağı merak konusu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 Pro, sızıntılara göre Xbox Series X'i ve PS5'i geride bıraktı. PS5 Pro'nun tanıtımı, güç, hız ve teknoloji bakımından mevcut oyun konsollarını aşan özellikleriyle oyun dünyasında yeni bir dönemi başlatacak. PS5 Pro, 33,5 teraflopluk inanılmaz bir işlemci gücüyle geliyor. Bu, standart PS5'in 10,3 teraflopluk gücünü ve Xbox Series X'in 12 teraflopluk performansını üçe katlıyor. Ayrıca, PS5 Pro raytracing performansında büyük bir sıçrama yapıyor ve ışık ve gölge efektlerini iki ila dört kat daha hızlı işleyebiliyor. PlayStation Spectral Super Resolution teknolojisi sayesinde 8K içerikleri destekleyen PS5 Pro, oyun grafiklerinde devrim yaratacak bir görüntü kalitesine ulaşıyor. PS5 Pro'nun çıkarılabilir bir disk sürücüsü ve 1 TB depolama alanı da bulunuyor. PlayStation 5 Pro'nun 2024 yılının sonbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve mevcut ve gelecek nesil oyunların kapasitelerini maksimuma çıkaracak. PS5 Pro'nun piyasaya sürülmesi, oyun konsolları arasındaki rekabeti yeni bir boyuta taşıyacak.
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