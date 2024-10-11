Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ve Türkiye arasındaki ikili işbirliğinin lokomotifini ekonomik ve ticari ilişkilerin oluşturduğunu belirterek, "Ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 2 milyar doları aştı. 5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak için adım atmaya devam ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ikili görüşme, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İki senenin ardından tekrar Belgrad'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen hüsnükabul için Vucic'e tekrar teşekkür ettiğini belirtti.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı vesilesiyle ikili ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Erdoğan, gerek birlikte gerek heyetler arası bu istişarelerin geleceğe yönelik önemli gelişmelerin olabileceğinin kendilerine sinyallerini verdiğini söyledi.

Erdoğan, "Münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek metinlere sizlerin huzurunda 11 anlaşmaya imzayı attık. Ayrıca Balkanlar, Orta Doğu ve Ukrayna özelinde küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Vucic'in belirttiği gibi Sırbistan'la ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her geçen gün gelişen ilişkiler sayesinde, Belgrad Büyükelçiliğine ilave olarak 2021'de Yeni Pazar'da başkonsolosluk, 2022'de Niş'te konsolosluk bürolarını açtıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İkili işbirliğimizin lokomotifini ekonomik ve ticari ilişkilerimiz oluşturuyor. Ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 2 milyar doları aştı. 5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak maksadıyla müşterek adımlar atmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu sene sonunda Sırbistan'dan ülkemize gelen turist sayısının 2022 yılındaki rekoru aşacağını şu anda tahmin ediyoruz. Üzerinde çalıştığımız kimlikle seyahat imkanıyla birlikte karşılıklı turist sayıları önemli oranda artacaktır. Sırbistan'daki yatırımlarımız son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolara çıktı. Şirketlerimiz bu kapsamda Sırbistan'da yaklaşık 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlerimiz üstlendikleri 95 projeyle 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı. İnşaat sektöründe 10 bini aşkın işçimiz çalışarak Sırbistan'a katkı sunmaya devam ediyor."

"Bosna Hersek'te istikrarın korunmasında, ülkelerimizin kararlılığını da teyit ettik"

Erdoğan, Türk yatırımcılara desteğini hiçbir zaman esirgemeyen iş insanlarının sorunlarıyla bizzat ilgilenen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in bu tablonun ortaya çıkmasında büyük bir paya sahip olduğunu söyledi.

Vucic ile ikili ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunduklarını belirten Erdoğan, "Balkanlar'ın huzur ve istikrarının öneminin altını bir kez daha çizdik. Bu minvalde Sırbistan'la Kosova arasındaki son gerilimlere sağduyuyla yaklaşılmasının önemi aşikardır. Bosna Hersek'te istikrarın korunmasında, ülkelerimizin kararlılığını da teyit ettik. Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini de bu vesileyle vurguladım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Vucic ile yaptıkları istişarede, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bir kez daha ifade ettiğini, kalıcı barışa dönük gayretleri sürdürme kararlılığında olduklarını mevkidaşıyla paylaştığını dile getirdi.

"Coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulması şarttır"

Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'da yaşanan dramın da gündemlerinde yer aldığını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail yönetiminin insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına 'artık dur' denilmesi gerekiyor. Meselenin temelinde yatan sorun Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalinin sürmesidir. Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulması şarttır. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin Devleti'ni tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı burada bir kez daha hatırlatıyorum. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor."

Erdoğan, Vucic'e samimi misafirperverliği için tekrar teşekkür ederek, "Özellikle ikili görüşmemizde siyasi, askeri, ekonomik, ticari, turizm bunun yanında savunma sanayiine yönelik işbirliği çalışmalarımızı karşılıklı menfaat esasına dayalı olarak sürdürme kararını verdik. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum." dedi.