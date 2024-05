Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım desteği yıl sonunda 91 buçuk milyar liraya çıkacak

Güncel

(ANKARA) - 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin ATO Congresium'deki Danışma Kurulu toplantısına katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkartmak için kırsal kalkınma alanına ciddi hibe ve destek sağladık. Tarım sanayi entegrasyonunu güçlendirdik. 21 yılda 1 yılda 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği verdik. Bu yılın tarım desteği yıl sonunda 91 buçuk milyar liraya çıkacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin ATO Congresium'deki Danışma Kurulu toplantısına katıldı.

"Çiftçi kardeşlerimize bir kez daha ülkemize ve milletimize kazandırdıkları nedeniyle teşekkür ediyorum. Çiftçi kardeşlerimize demokrasimize verdikleri destekler için de minnettarız ve müteşekkiriz. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde milli iradeyi korumak için en öne atılanlar arasında çiftçiler vardı. Birileri bankamatik kuyruğu oluştururken çiftçi kardeşim darbecileri engellemek için 1 yıllık mahsulünü ateşe verdi. Elindeki tüm imkanlarla darbeci hayinlere karşı koyan çiftçilerimizin vatanperverliğini hiçbir zaman unutmayacağız." diyerek sözlerine başlayan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yüce Allah bizleri topraktan yaratmıştır. Hayatlarımızı toprağın üstünden elde ettiğimiz mahsullerle sürdürüyoruz. İnsanoğlunun sadık yari topraktır. Biz toprağa ne kadar değer verirsek toprak da bizi besler, bağrına basar. Gerekli yatırımı yapmazsak toprak da size bakmaz, sizi doyurmaz ve beslemez. Bu anlayışla son 21 yıldır hem toprağa ve toprağı işleyen çiftçi kardeşlerimize hak ettikleri gayretin karşılığını vermeye çalıştık. Ülkemizin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkartmak için kırsal kalkınma alanına ciddi hibe ve destek sağladık.Tarım sanayi entegrasyonunu güçlendirdik. 21 yılda 1 yılda 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği verdik. Bu yılın tarım desteği yıl sonunda 91 buçuk milyar liraya çıkacak.

SULANAN ARAZİ MİKTARI 48 MİLYON DEKARDAN 71 MİLYON DEKARA ÇIKARTTIK"

Üreticilerimizin yoğun emeği sayesinde tarım orman sektörümüz son 21 yılın 16'sında büyüme kaydetti. Sürdürülebilir tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği için 93 milyon dekar olan 440 tarımsal ovamızı koruma altına aldık. Sulanan arazi miktarını 48 milyon dekardan 71 milyon dekara çıkardık. İlk kez bizim dönemimizde başlayan TARSİM ile üreticimizin alın terini doğal afetlere karşı koruduk, koruyoruz. Zaman zaman tarım sektörümüz ile ilgili gerçek dışı iddialar gündeme getiriliyor. 'Çamur at izi kalsın' mantığıyla Türkiye'nin tarım politikası kötüleniyor, değersizleştiriliyor. Bu iddialar bizden önce eli nasırlı çiftçilerimizin emeklerine hakarettir. Elbette yapılan her işin eksiği, fazlası, doğrusu, yanlışı olabilir. Her ülke gibi bizim de sıkıntılarımız var ama Türkiye'de tarım biti demek sadece cehaletin değil büyük bir art niyetin işaretidir.

"SEBZEDE 4'ÜNCÜ MEYVEDE 5'İNCİYİZ"

Tarımsal gayrisafi yurt içi hasılada Avrupa'da lider dünyada ilk 10 içindeyiz. Fındık incir kiraz ve kayısı üretiminde dünyada açık ara 1. sıradayız. Sebzede 4, meyvede 5.'yiz. Tarımsal hasılamızı 2023'te 69,2 milyar dolara yükselttik. İhracatımızı 3,8 milyar dolardan 2023'te 31 milyar dolara ulaştırdık. Türkiye 2023 yılında 212 ülke ve bölgeye 2 bin 200 çeşit tarımsal ürün ihraç etti. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Son 22 yılda tarla bitki üretimini yüzde 34 artışla 78 milyon tona, meyve üretimini yüzde 94 artışla 27,4 milyon tona, sebze üretimini yüzde 23 artışla 31,6 milyon tona taşıdık. Sertifikalı tohum üretimimizde 9 kat artışla 1,3 milyon tonu buldu. Bugün 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. 2023 yılında 137 milyon ton bitkisel üretim miktarı ile bu alanda Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık.

"İLK DEFA GENÇ VE KADIN ÜRETİCİLERİMİZE YÜZDE 70 EK SAĞLAYACAĞIZ"

Hayvansal üretimi ülke genelinde planlı üretime dahil edeceğiz. İlk defa genç ve kadın üreticilerimize yüzde 70 ek destek sağlayacağız. Hayvan hastalıklarıyla mücadele için yeni tedbir alacağız. Anaç hayvan üretimini artıracağız. Islah eylem planını hayata geçireceğiz. Amacımız ülkemizin potansiyelinin en üst seviyede kullanılmasının teminidir. Organize tarım bölgeleri kuruyoruz. 41 ilde 60 noktada bu çalışmaları yapacağız. Balıkesir'de dünyanın en büyük tarım bölgesi yapılıyor.

"BİZ SU ZENGİNİ DEĞİLİZ, TAM AKSİNE SU FAKİRİYİZ"

Tüm planlarımızı gelecek 30 yılı dikkate alarak yapıyoruz. Sadece nüfusumuz değil, turist sayımız da artıyor. 57 milyon yabancıyı misafir ettik geçen sene. Bu sene 60 milyonu aştık. Tarım ürünleri açısından talebin yükselmesine yol açacak bu. Devletler gıda konusunda daha çok korumacı davranmaya başladı. Dünya için tarım ikamesi mümkün olmayan sektör olmaya doğru ilerliyor. Politikalarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Planlı tarımsal üretime geçilmesini sağlayacağız. Destekten faydalanan çiftçi sayısını artıracağız. Biz su zengini değiliz, tam aksine su fakiriyiz. Burada israfı ortadan kaldıracağız. Şehirlerimizin tarım alt yapısını daha da güçlendireceğiz.

"PLANLI TARIMSAL ÜRETİME GEÇİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Planlı tarımsal üretime geçilmesini sağlayacağız. Çiftçi sayımızı artıracağız. Biz su zengini değiliz, aksine su fakiriyiz. Ama şimdi artık kapalı sisteme dönüştürmek durumundayız. İsrafı kaldıracağız, sözleşmeli üretimi yaygınlaştıracağız. Şehirlerimizin tarım altyapısını daha da güçlendireceğiz. Üreticileri koruyacağız, tüketicilere kaliteli ürün sağlayacağız. Hedefimiz tarıma uygun olan her karış toprağımızı değerlendirmektir. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini günden güne daha çok hissediyoruz. Boşa harcanacak tek bir damla suyumuz yok. Meralarımız, ormanlarımız bizim hayat damarlarımızdır. Gelecek nesillere aktaracağımız bu değerlere sahip çıkmalıyız.Hedefimiz tarıma uygun olan her karış toprağımızı değerlendirmektir. Boşa harcanacak tek bir damla suyumuz yok. Kirletilecek tek bir karış toprağımız da yok. Gelecek nesillerin bizlere emaneti olan bu değerlerimize sahip çıkmalıyız. Vatandaşlarımızdan daha fazla hassasiyet bekliyorum."