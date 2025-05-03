CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TEKNOFEST KKTC'DE BİRİNCİLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİ - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TEKNOFEST KKTC'DE BİRİNCİLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TEKNOFEST KKTC\'DE BİRİNCİLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TEKNOFEST KKTC'DE BİRİNCİLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİBu yıl 11'incisi düzenlenen TEKNOFEST, ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştiriliyor.

03.05.2025 21:42
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TEKNOFEST KKTC'DE BİRİNCİLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİ

Bu yıl 11'incisi düzenlenen TEKNOFEST, ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştiriliyor. Lefkoşa'da, eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen teknoloji ve havacılık festivali, üçüncü gününde yoğun katılımla devam ediyor. Bugün gerçekleşen TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde yarışmalarda birinci olan takımlar, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da sahnede ödül takdimine eşlik etti. Festival kapsamında düzenlenen farklı kategorilerdeki yarışmalar, gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve yenilikçi fikirleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

BİRİNCİLER AÇIKLANDI

Festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen 'Turizm Teknolojileri Yarışması'nda lise seviyesinde birinciliği 'e-tümen' takımı kazanırken, üniversite ve üzeri seviyede ise 'Qızılqaya- BHOS' takımı birinci oldu.

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 'Sosyal İnovasyon Yarışması'nın ilkokul seviyesindeki birincisi 'Tim 3', ortaokul seviyesindeki birincisi 'Maarif Scientist 25, lise seviyesindeki birincisi 'Wobbly Table' ve üniversite ve üzeri seviyesindeki birincisi ise 'RD TEAM' oldu.

T3 Vakfı koordinasyonundaki yarışmalarda da başarılı takımlar sahneye çıktı. 'TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması'nda ortaokul seviyesinde 'TeknoKafalar', lise seviyesinde ise 'RoboSümer' birincilik elde etti. Öte yandan 'TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması' kapsamında tarım, gıda ve hayvancılık alanında 'Heavy Metal' takımı; çevre ve enerji alanında ise 'PAGİT Spektrum: DEEPNETS' takımı birinci olarak ödüle layık görüldü.

Hilal BEKYÜREK- İrem Çağla ZİNCİRLİ- Fırat ALKIZ/ KKTC,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TEKNOFEST KKTC'DE BİRİNCİLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİ - Son Dakika

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