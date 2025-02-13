Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ın Netanyahu Denilen Katille Anlaşma Yapmasını Dünya Barışı İçin Çok Büyük Bir Tehdit Olarak Görüyorum - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ın Netanyahu Denilen Katille Anlaşma Yapmasını Dünya Barışı İçin Çok Büyük Bir Tehdit Olarak Görüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’da bir televizyon kanalına verdiği röportajda, “Trump’ın özellikle Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşmayı yapması ve bu tür meydan okumalarını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum. Şu anda Gazze’yi kimse Filistinlilerin elinden, Gazzelilerin elinden alamaz. Böyle bir şeye cüret etmek her şeyden önce dünya barışı için çok farklı bir tehdittir. Böyle bir tehdide de ‘evet’ demek dünya barışı noktasında bir siyasetçi olarak doğrusu beni ciddi manada üzmüştür, düşündürmektedir” dedi.

13.02.2025 17:46
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Trump'ın özellikle Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşmayı yapması ve bu tür meydan okumalarını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum. Şu anda Gazze'yi kimse Filistinlilerin elinden, Gazzelilerin elinden alamaz. Böyle bir şeye cüret etmek her şeyden önce dünya barışı için çok farklı bir tehdittir. Böyle bir tehdide de 'evet' demek dünya barışı noktasında bir siyasetçi olarak doğrusu beni ciddi manada üzmüştür, düşündürmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Endonezya'da bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Filistin meselesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi ABD'nin yetkisi altına alacakları yönündeki açıklaması sorulan Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Trump'ın özellikle Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşmayı yapması ve bu tür meydan okumalarını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum. Şu anda Gazze'yi kimse Filistinlilerin elinden, Gazzelilerin elinden alamaz. Böyle bir şeye cüret etmek her şeyden önce dünya barışı için çok farklı bir tehdittir. Böyle bir tehdide de 'evet' demek dünya barışı noktasında bir siyasetçi olarak doğrusu beni ciddi manada üzmüştür, düşündürmektedir. Doğrusu ben Sayın Trump'ın geçen dönemki davranışı ile şu andaki bu tür açıklamalarını dünyadaki birçok ülkeye yönelik meydan okumalarını doğru bulmuyorum ve bunları iyi bir gelişme olarak görmüyorum. Temenni ederim ki kısa zamanda bu yanlışlardan dönülür. Amerika gibi bir dünya devi bu yanlışlardan süratle döner ve buna da göre de dünya barışı kendine bir çıkış yolunu yakalamış olur."

"Böyle bir teklif bizim açımızdan asla kabul görmez"

Türkiye'nin herhangi bir adım atıp atmayacağı sorusu üzerine ise Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Böyle bir teklifin kabul görmesi, her şeyden önce bizim açımızdan asla kabul görmez, bizim açımızdan biz buna 'evet' diyemeyiz. İslam dünyasının buna 'evet' demesi kesinlikle mümkün değildir. Bizler de İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olarak buna karşı da bir tavrımızı alacağız. Endonezya, Türkiye, Pakistan, bizler eli bağlı duramayız. İİT'te ne kadar ülke varsa hep beraber tavrımızı ortaya çok açık, net ortaya koyarız. Her şeyden önce dünya barışına bir destek vermek gerekiyorsa bunun birinci derecede sorumlusu Amerika'dır. Amerika gibi bir ülkenin dünya barışından yana olması gerekir. Bizler dünya barışından yana olmanın gayreti içerisindeyiz. Türkiye olarak biz 85 milyon nüfusumuzla dünya barışından yana olduğumuzu hep söyledik, söylüyoruz ve söyleyeceğiz. Endonezya aynı konumda, Pakistan aynı konumda, Malezya aynı konumda. Bizler bunun için çaba sarf ediyoruz, çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Benim özellikle Malezya, Endonezya ve Pakistan seyahatimden sonra yapacağımız toplantılarda bu konuları tabi masaya yatıracağız ve İİT ile de bu konuyu gündeme getireceğiz."

"Netanyahu bir gangsterdir"

Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ilgili ise şunları kaydetti:

"Filistin yakıp yıkıldı. Hastaneler, okullar yerle yeksan oldu. Bunları biz insanlık dışı bir yaklaşım olarak görüyoruz. İnsanlık dışı bir eylem olarak görüyoruz. Burada Netanyahu denilen, özellikle, ben çok açık, net söylüyorum, bu bir gangsterdir, şu anda kendi ülkesindeki yargı makamlarından sürekli kaçmaktadır. Uluslararası Lahey Adalet Divanı biliyorsunuz bunu mahkum etmiş durumdadır, bundan da sürekli kaçmaktadır. Biz Lahey Adalet Divanı'nın kararına saygı duyuyoruz ve bu kararın da tecellisini bekliyoruz.

Amerika'nın kalkıp Lahey Adalet Divanı'na da meydan okuması bu da uluslararası yargıya karşı bir duruştur, karşı bir direniştir. Bunları takdir etmek mümkün değil. Biz adaletten yanayız. Hele hele uluslararası böyle bir yargının verdiği karara da saygı duyulmasının gerektiğini ısrarla söylüyoruz, söyleyeceğiz."

"Dünyada demokrasi adeta bir sarsıntı geçiriyor"

Erdoğan, kendi yönetimiyle ilgili bir soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Her şeyden önce dünya demokrasisi şu anda tehlikede. Dünyada demokrasi adeta bir sarsıntı geçiriyor. Artık otoriter, totaliter rejimler ayakta kalıyor. Şu anda 'İsrail demokratik bir rejimdir' diyebilir miyiz? Tamamen otoriter, totaliter, adeta elindeki silahlarla, bombalarla mazlum, mağdur olan ülkeleri tehdit eder hale gelmiş. Şu anda Amerika'nın İsrail'e vermiş olduğu desteğin boyutu belli mi, değil. Peki bunun demokrasiyle bir ilgisi alakası var mı, yok. Demokrasinin en geniş anlamda yaşadığı Amerika, şu anda bu tavırlarıyla maalesef terörist İsrail'in yanında yer almıştır, yer almaktadır. ve o da oradan aldığı destekle mazlum, mağdur Filistin'i her an tehdit etmekte ve Filistin topraklarında bombalar altında, fosfor bombalarıyla sürekli olarak o insanlar, yani 51 bini aşan ölüm vakaları var. Bütün bu ölüm vakalarının karşısında demokrasi hala yaşıyor diyebilir miyiz? Demokrasi büyük bir tehdit altında ve yok olmaya devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ın Netanyahu Denilen Katille Anlaşma Yapmasını Dünya Barışı İçin Çok Büyük Bir Tehdit Olarak Görüyorum - Son Dakika

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