Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi düşmanlaştırarak hiçbir yere varamazsınız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi düşmanlaştırarak hiçbir yere varamazsınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye\'yi düşmanlaştırarak hiçbir yere varamazsınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi düşmanlaştırmanın başarılı olmayacağını vurguladı. Erdoğan, İsrail'in saldırgan ve şımarık tutumunun bölgedeki halkların güvenliğine zarar verdiğini belirtti. Ayrıca, Türk diasporasının Türkiye ekonomisine katkısının 5 milyar dolara ulaştığını ve Türkçe öğretiminin teşvik edildiğini söyledi.

02.05.2024 16:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi ve ülkemizi hedef alanlara şunu tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Türkiye'yi düşmanlaştırarak, hiçbir yere varamazsınız. Ne yaparsanız yapın antisemitik lekesi bize yapışmaz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı katılımcılarını kabul etti.

Müslüman'ı, Hristiyan'ı, Musevi'si ve diğer topluluklarıyla bölgedeki halkların güvenliğine en büyük zararı saldırgan ve şımarık tutumuyla mevcut İsrail yönetiminin verdiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm bu gerçeklere rağmen halen bizi ve ülkemizi hedef alanlara şunu tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Türkiye'yi düşmanlaştırarak, hiçbir yere varamazsınız. Ne yaparsanız yapın antisemitik lekesi bize yapışmaz. İslam düşmanlığına, yabancı karşıtlığına ve kültürel ırkçılığın her çeşidine nasıl karşıysak antisemitizmi de aynı şekilde reddediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, içinde bulunulan coğrafyada kargaşa, savaş ve istikrarsızlık görmek istemediklerini belirterek, "Müslüman'ıyla, Hristiyan'ıyla, Yahudi'siyle, tüm inançların, ecdat döneminde olduğu gibi barış ve huzur içinde yaşadığı bir bölge istiyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'de süratle kalıcı ateşkesin tesisini, akan kanın durmasını, ardından da 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüme giden yolun açılmasını amaçladıklarını dile getiren Erdoğan, "Ne söylüyorsak bunun için söylüyor, ne yapıyorsak böyle bir barış ikliminin bölgemizde hakim olması için yapıyoruz. Bundan sonra da tüm insanlığın selameti için doğru bildiklerimizi cesaretle dile getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ülkeye ekonomi başta olmak üzere pek çok alanda ciddi katkılar sunduğunu söyleyen Erdoğan, "Türk diasporasının Türkiye ekonomisine katkısı 5 milyar dolara ulaştı. Avrupalı Türkler kendilerine dayatılan kalıpların çok ötesine geçmişlerdir. Avrupa'ya ilk gittiklerinde emek yoğun işlerde çalışarak hayata tutunma mücadelesi veren kardeşlerimiz, önlerine çıkan tüm engellere rağmen bugün 40-50 yıl önce hayal dahi edilemeyecek konumlara geldiler." diye konuştu.

"Türk diasporası 25 yaşın altında 2 milyonluk genç nüfusa sahip"

Erdoğan, Türk diasporasının iş hayatından eğitime, akademiden sivil topluma, siyasetten sanata farklı alanlarda elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışındaki insanlarımızın kimliklerini koruyarak sağlıklı entegrasyonunu hedefleyen tüm çabaları destekledik, destekliyoruz. Türk diasporası 25 yaşın altında 2 milyonluk genç nüfusa sahip. Hatta kimi ülkelerde beşinci kuşak evlatlarımızı görmeye başladık. Her yeni nesille birlikte maalesef Anavatan ile olan bağ da zayıflamaktadır. Türkçe okuma, anlama ve konuşma konusunda gençlerimiz giderek daha fazla zorluk çekiyor. Dil ve kültür unutulunca da asimilasyon kaçınılmaz hale geliyor. Asimilasyona karşı en büyük silahımız, çocuklarımıza ana dillerini, kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir."

Avrupalı Türkleri Türkiye'ye bağlayan en sağlam köprünün Türkçe olduğuna işaret eden Erdoğan, "Devletimizin resmi kurumlarının yeni kuşakların Türkçemize hakim olmaları ve çift dilli eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü çalışmaları sizler zaten biliyorsunuz. Anaokulundan başlayarak üniversite eğitimine kadar her seviyeye uygun programlarla Türkçe öğretimini teşvik ediyoruz. Ayrıca gençlik kampları, gezi programları, diaspora gençlik buluşmaları, staj ve burs programlarıyla kültürel hareketliliği canlı tutuyoruz." dedi.

"Güçlü Türkiye Güçlü Diaspora şiarı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki hayatını kolaylaştırmak adına pek çok adım atıldığını bildirerek, şöyle devam etti:

"Bizden önceki iktidarlar yurt dışındaki kardeşlerimizi sadece ülkenin döviz ihtiyacı olduğunda hatırlardı. Biz ise 'Güçlü Türkiye Güçlü Diaspora' şiarıyla göreve geldiğimiz ilk günden beri sorunlarınıza çözüm üretmeye, dertlerinize derman olmaya çalışıyoruz. Bugün kabinemizde, partimizde, Meclis'te ve cumhurbaşkanlığında sizlerin içinden gelen pek çok başarılı arkadaşımız görev alıyor."

Erdoğan, 14/28 Mayıs seçimleri öncesinde verilen sözlerin hepsinin arkasında olduklarının altını çizerek, şu görüşleri paylaştı:

"Bu sözleri de daha öncekiler gibi aşama aşama hayata geçireceğiz. Bu vesileyle sizlerin şahsında cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde bize, partimize ve Cumhur İttifakı'na destek veren tüm kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. 14 Mayıs'ta yüzde 53,72'lik, 28 Mayıs'ta yüzde 56,34'lük rekor katılım oranlarıyla Türk diasporası dünya çapında bir başarıya imza attı. Bu oranlarla sadece bizim gurur kaynağımız olmakla kalmadınız, Batılı ülkelere de çok anlamlı bir demokrasi mesajı verdiniz."

"Sesinizin o salonlarda yankılanması çok ama çok önemli"

Türk diasporasının, gelecek yıllarda Türkiye'nin geleceğinde daha güçlü ve belirleyici bir aktör olacağına inancını belirten Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Bunun için sizlerden birliğinize, beraberliğinize ve kardeşliğinize çok sıkı sahip çıkmanızı istiyorum. Biliyorsunuz yakında Avrupa Parlamentosu seçimleri olacak, sizin sesinizin o salonlarda yankılanması çok ama çok önemlidir. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmayı ihmal etmeyin. Seçimlerin şimdiden sizler ve Avrupa'daki kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerin nezdinde başta Avrupa'da olmak üzere Türkiye dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Çalıştayınızın tekrar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

(Bitti)

Kaynak: AA

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