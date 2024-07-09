Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜRKSAT 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus 5 milyara çıkacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜRKSAT 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus 5 milyara çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT 6A uydusunun fırlatılması törenine gönderdiği video mesajda, Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfusu 3,5 milyardan 5 milyara çıkaracaklarını belirtti. Ayrıca TÜRKSAT 6A'nın hizmete girmesi ile Türkiye haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükseleceğini söyledi.

09.07.2024 11:32
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT 6A uydusunun fırlatılması törenine gönderdiği video mesajda, "Yeni uydumuzla Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfusu 3,5 milyardan 5 milyara çıkaracağız. 6A ile birlikte TÜRKSAT'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da ciddi manada artacağına inanıyoruz. Ayrıca TÜRKSAT 6A'nın hizmete girmesi ile Türkiye haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükselecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT 6A uydusunun fırlatılması törenine video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, Türkiye'nin uzaydaki istikbali için büyük önem taşıyan 6A projesindeki alt sistemlerin, uydu yer istasyonu ve yazılımların yüzde 81'den fazlasının milli imkanlarla üretildiğini belirtti. Erdoğan, 2,5 sene önce uzaya fırlatılan 5B uydusunda olduğu gibi 6A'da da SpaceX firmasının Falcon 9 roketinin tercih edildiğini aktararak, Elon Musk ve SpaceX firmasıyla çeşitli alanlarda tesis edilen iş birliğinin güçlenmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

"TÜRKSAT 6A ile uydu üretiminde yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz. Yerli ve milli haberleşme uydumuz 6A, mevcut uyduların yedeklenmesini sağlayacak ve kapasiteyi daha da artıracaktır. 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanması planlanan TÜRKSAT 6A sayesinde Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi daha önce kapsama alanı dışında olan ülkeler, kapsama alanına girecek. Yeni uydumuzla Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfusu 3,5 milyardan 5 milyara çıkaracağız. 6A ile birlikte TÜRKSAT'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da ciddi manada artacağına inanıyoruz. Ayrıca TÜRKSAT 6A'nın hizmete girmesi ile Türkiye haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükselecek."

Teknoloji ve tecrübe kazanımı sayesinde, Türkiye'nin uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde pazar payına sahip olacağına işaret eden Erdoğan, "Haberleşme uyduları gibi kritik öneme sahip teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilebilmesi, milli güvenliğimiz açısından da büyük önem arz ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜRKSAT 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus 5 milyara çıkacak - Son Dakika

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