Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası Toplumun İsrail'e Doğru Mesajların Verilmesi Noktasında Sorumluluğu Var

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlenen ortak basın toplantısında; "7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin devletini tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı burada bir kez daha hatırlatıyorum. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Vucic'in ikili görüşmesinin ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı yapıldı. Ardından çeşitli alanlarda iki ülke arasında 11 anlaşma imzalandı. İmza töreni ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

"5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak için adımlar atmaya devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sayın Vuçiç'in belirttiği gibi Sırbistan ile ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz. Her geçen gün gelişen ilişkilerimiz sayesinde Belgrad Büyükelçiliğimize ilave olarak 2021'de Yenipazar'da Başkonsolosluk, 2022'de Niş'te konsolosluk bürolarını açtık. İkili işbirliğimizin lokomotifini ekonomi ve ticari ilişkilerimiz oluşturuyor. Ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 2 milyar doları aştı. 5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak maksadıyla müşterek adımlar atmaya kararlılıkla devam ediyoruz.

"Üzerinde çalıştığımız kimlikle seyahat imkanı ile birlikte karşılıklı turist sayıları artacaktır"

Bu sene sonunda Sırbistan'dan ülkemize gelen turist sayısının 2022 yılındaki rekoru aşacağını şu anda tahmin ediyoruz. Üzerinde çalıştığımız kimlikle seyahat imkanı ile birlikte karşılıklı turist sayıları önemli oranda artacaktır. Sırbistan'daki yatırımlarımız son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolara çıktı. Şirketlerimiz bu kapsamda Sırbistan'da yaklaşık 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlerimiz üstlendikleri 95 proje ile 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı. İnşaat sektöründe 10 bini aşkın işçimiz çalışarak Sırbistan'a katkı sunlaya devam ediyor. Yatırımcılarımıza hiçbir zaman desteğini esirgemeyen değerli dostum Vucic bu tablonun ortaya çıkmasında büyük bir paya sahiptir.

Sırbistan ile Kosova arasındaki son gerilimlere sağduyuyla yaklaşılmasının önemi aşikardır. Bosna Hersek'te istikrarın korunmasında ülkelerimizin kararlılığını da teyit ettik. Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini de bu vesileyle vurguladım.

İstişarelerimizde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha ifade ettim. Kalıcı barışa dönük gayretlerimizi sürdürme kararlılığında olduğumuzu mevkidaşımla paylaştım. Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'da yaşanan dram da hiç şüphesiz gündemimizde yer aldı. İsrail yönetiminin insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına artık 'dur' denilmesi gerekiyor. Meselenin temelinde yatan sorun Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalinin sürmesidir. Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin devletini tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı burada bir kez daha hatırlatıyorum. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor."

"Atacağımız adımlardan hoşlananlar olabilir ama hoşlanmayanlar da olabilir"

Ortak açıklamanın ardından iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Balkanların istikrarı için Sırbistan ve Türkiye'nin hangi somut adımları atmayı planladığının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Bizler Türkiye ve Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız. Bu adım barışın korunmasını temine dayalı bir savunma sanayinin aramızda teşkilidir. Buna yönelik olarak da ikili görüşmemizde el ele verdik ve arkadaşlarımızı görevlendirdik. Şimdi bu çalışmayı arkadaşlarımız da yapacaklar. Kimse Türkiye ve Sırbistan'ın savunma sanayine yönelik içeriğinde neler olması gerekir, bunu bizim dışımızda belirlemeye kalkmasın. Biz şu veya bu ülke değiliz. Biz Türkiye'yiz, biz Sırbistan'ız. Arkadaşlarımız bu çalışmalarını görüşmelerini yapacaklar. Adımlarımızı da birlikte atacağız. Bizde olan imkanlar var. Sırbistan'da olan imkanlar var. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle geleceğe yürüyeceğiz."

Erdoğan bir diğer soruyu şöyle yanıtladı:

"Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki imkanları da tabii ki bu savunma sanayine yönelik atılacak adımlarda yerini alacaktır. Savunma sanayine yönelik atılacak adımlarla ilgili ifade ettiğim gibi bugün Sırbistan'ın elinde olan imkanlar var. Bizim elimizde olan imkanlar var. Biz bunları iki dost ülke olarak birlikte değerlendireceğiz. Onun için Dışişleri Bakanlarımıza ve Savunma Sanayii Başkanlarımıza görevleri verdik, onlar çalışmalarını yürütecekler ve ondan sonra peyderpey adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Bu atacağımız adımlardan hoşlananlar olabilir ama hoşlanmayanlar da olabilir. Eğer biz siyasi liderlersek bu konularda kararı biz mesai arkadaşlarımızla beraber veririz ve yola devam ederiz."