Katar Emiri ile görüşen Erdoğan'dan İsrail'e net mesaj - Son Dakika
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Katar Emiri ile görüşen Erdoğan'dan İsrail'e net mesaj

Katar Emiri ile görüşen Erdoğan\'dan İsrail\'e net mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

08.08.2024 17:45  Güncelleme: 18:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İki liderin görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklama yaptı.

MASADA İKİLİ İLİŞKİLER VE İSRAİL VARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kapısında karşıladı. Erdoğan ve Al Sani, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşme, 2 buçuk saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastıyla ateşkese niyetli olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu, Türkiye'nin bölgeye kalıcı barış ve huzuru getirici çözüm için çalışmaya devam ettiğini, Katar ile sonuç alıcı gayretleri artırma niyetinde olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Erdoğan, İsrail'in hem Filistin toprakları hem de Lübnan'daki saldırıları ile bölgede gerilimi artırmaya çalıştığını, son günlerde iyice artan İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası toplumun etkin adımlar atması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Katar ile ekonomik ilişkiler başta olmak üzere siyasi, askeri, ticari ve kültürel alanlarda işbirliğini ileri noktalara taşıma kararlığının tam olduğunu, atılacak adımlarla iki ülke arasındaki dayanışmanın perçinleneceğini söyledi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İsrail, Katar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Emiri ile görüşen Erdoğan'dan İsrail'e net mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ZAFER YILDIZ: Reis Dünya Barışına En Büyük Katkıyı Sağlayan Lider. İyiki Varsın Reis 180 143 Yanıtla
    Necati Kaya: Kimsenin Kaâle aldığı yok. Kendi çalıp kendi oynuyor. Hemde kendi tribününe. 0 0 Murat Çevre: Aynen 0 0
  • Mehmet Yılmaz: keşke bütün ülkeler katar ve Türkiye kadar mücadele etse savaş bitmişti 170 76 Yanıtla
    Talat Yelbuz: He he 0 0
  • Murat Çevre: Reis Baba 97 87 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Katar Türkiye ye iyi para aktaracak inşallah dost ülke Qatar 112 71 Yanıtla
    Yunus Durak: Kimse kimseye durup dururken para vermiyor, karşılığını da mutlaka alıyor, palet fabrikası, boğazdaki köşkleri aldıkları gibi 0 0
  • Recep Şehitoğlu: Katar ekonomimizi ayakta tutsun.. Biz gidelim Gazzeyi kurtaralım inşallah 90 52 Yanıtla
    Talat Yelbuz: Durduğun hata hemen git geç kalma 0 0
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