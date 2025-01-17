Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak amacımız, Suriye'deki tüm terör örgütlerinin suhuletle veya zorla tasfiye edilmesini sağlamaktır." dedi.

Erdoğan, Kadir Has Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ana muhalefet partisi CHP'nin "eğlence malzemesi haline gelen içler acısı durumda" olduğunu söyledi.

Muhalefetin Türk siyasetinin kalitesini düşürdüğünü ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ne yöneticilerinde bir ciddiyet var ne de Türkiye'nin ana muhalefet partisi olmanın gerektirdiği olgunluk var. Lakaytlık, ciddiyetsizlik almış başını gidiyor. Siyaset mi yapıyorlar, oyun mu oynuyorlar belli değil. Hadi ülke ve bölgeye dair meselelerde fikriniz yok, bari komiklik yaparak milleti kendinize güldürmeyin. Bari yüzünü ülkemize çevirmiş milyonlarca dostumuzun, kardeşimizin, soydaşımızın umutlarını kırmayın. Bari gayri ciddi söylemlerinizde Türk siyasetinin kalitesini düşürmeyin. Bari ülkenin meselelerinin çözümüne katkı veremiyorsunuz, en azından iktidarımıza ve ittifakımıza gölge etmeyin. Buradan ana muhalefet partisine şunu tavsiye ediyorum, bölgemizde bunca sorun varken, dünyada kritik gelişmeler yaşanırken, küresel siyasette kartlar yeniden karılırken, yani milletimizin gelecek çeyrek asrı, yarım asrı belirlenirken boş işlerle malayani işlerle, artık komik bile olmayan projelerle uğraşmayı bırakın. Ey ana muhalefet titreyin ve kendinize gelin."

"Suriye'nin güvenlik ve huzuru önündeki en büyük engel"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye ile 911 kilometre sınırı paylaştığını, iki ülke arasında binlerce yıllık tarihi ve beşeri ilişkilerin bulunduğunu dile getirdi.

Suriye'de 8 Aralık 2024 itibarıyla yeni bir döneme girildiğini anımsatan Erdoğan, "Biliyorsunuz birileri yıllarca bize 'Suriye'den size ne' dediler. Sanki sınır komşumuz değilmiş gibi, 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' dediler. 'Orta Doğu bataklığı' ifadesiyle coğrafyamıza kimin penceresinden baktıklarını açıkça ortaya koydular." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin, kendilerine yaptığı eleştirileri binlerce kilometre öteden gelenlere söylemediğini belirten Erdoğan, "Amerika'nın Suriye'de ne işi var demediler. Avrupa'nın Suriye'de ne işi var demediler. Rusya'nın, İran'ın, Suriye'de ne işi var demediler. Dünyanın dört bir yanından yabancı teröristle, YPG saflarında Türkiye'yi tehdit ederken bırakın eleştirmeyi, bir de utanmadan çıktılar 'YPG bize mi saldıracak' dediler. Kim dedi bunu? Ana muhalefet. Aslında söyledikleri daha insanlık ve ahlak dışı sözler var da onları burada tekrarlamak istemiyorum." diye konuştu.

"Benzer cümleleri Libya'daki ve Karabağ'daki kardeşlerimizin yardımına koştuğumuzda da duyduk." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye'nin ve kardeşlerimizin çıkarlarını savunmak yerine karşımıza dikilenlerin avukatlığını üstlendiler. Daha acısı, aynı ilkesiz yaklaşıma aylardır Gazze'de yaşanan insanlık trajedisine karşı sesimizi yükselttiğimizde de maruz kaldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetin, geçmişte Bosna'da, bugün Gazze'de ve diğer Filistin şehirlerinde, Suriye'de, Afrika'nın pek çok yerinde insanlığın vicdanına tercüman olan dirayetli duruşa, zalimlerin zehirli diliyle karşı çıktığını dile getirdi.

"Muhalefetin aktörleri, emperyalistlerin kirli oyunlarında figüran olmayı kendi milletlerinin serdengeçtililiğine maalesef tercih etmişlerdir." diye konuşan Erdoğan, muhalefetin tarihin doğru tarafında yer alma cesaret ve erdemini gösteremediğini söyledi.

Tarihin Suriye konusunda kendilerini haklı çıkardığını belirten Erdoğan, 61 yıl boyunca halkına yapmadık zulmü bırakmayan Baas rejiminin birkaç gün içinde yıkıldığını, Esad'ın arkasına bile bakmadan Suriye'den kaçtığını kaydetti.

Söz konusu dönemde katliamlarda parmağı olanların tek tek hesap verdiğini bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukları, bebekleri, sivilleri, vahşice öldüren caniler, katiller hak ettikleri muameleyi görüyor. Suriye halkı kendi geleceğini bizatihi kendisinin belirleyeceği yeni bir yönetimin inşası yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz de buna gereken her türlü desteği veriyoruz ve vereceğiz. Türkiye olarak amacımız, Suriye'deki tüm terör örgütlerinin suhuletle veya zorla tasfiye edilmesini sağlamaktır. Böylece hem kendi güvenliğimizi garantiye almayı hem de komşumuzun toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve iç barışı önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Suriye'de eli silahlı bölücü teröristler varlık gösterdiği sürece kendimizi tamamen emniyette hissedemeyiz. Yakın geçmişte DEAŞ tiyatrosuyla Suriye'yi ve bölgemizi cehenneme çevirenler yine aynı tezgahı kurmanın peşindeyse de inşallah bu defa başaramayacaklar. Şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum, ülke topraklarının üçte birini ve doğal kaynaklarının önemli bir kısmını işgal altında tutan YPG terör örgütü Suriye'nin güvenlik ve huzuru önündeki en büyük engeldir. Uluslararası konjonktürün değişmesiyle bu terör örgütü üzerinden bölgemizde tasarlanan senaryoların geçerliliği kalmamıştır. Başkalarının ajandalarına hizmet ederken son kullanım tarihleri geçen her yapı gibi bu örgütün de çöpe atılması yakındır. Bundan kaçış, kurtuluş yok."

"Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orta Doğu'ya bataklık diyen çapsızları mahcup edecek şekilde bölgemizi medeniyetin merkezi haline getirecek atılımların öncülüğünü biz yapıyoruz, AK Parti yapıyor." dedi.

Orta Doğu'nun doğal zenginlikleriyle kurdukları güvenlik ve refah düzeni sarsılanlara inat tüm insanları kucaklayacaklarını belirten Erdoğan, medeniyeti yeniden yükselteceklerini, bölgenin tamamında barışın ve kardeşliğin hakim olması için mücadeleye hız vereceklerini vurguladı.

Gelecek dönemde bu doğrultuda çok önemli gelişmeleri birlikte yaşayarak göreceklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hem devlet organizasyonunun yeniden inşası hem ülkenin yeniden imarı konularında Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyız. Ülkemizdeki Suriyeli muhacilerden kendi evlerine gönüllü ve onurlu olarak dönmek isteyenlere de gerekli kolaylıkları göstereceğiz. Muhalefetin ve insanlıktan nasibini almamış bazı ırkçı vandalların ensar-muhacir kardeşliğine gölge düşürmesine asla izin vermeyeceğiz."

(Sürecek)