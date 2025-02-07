Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (3)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde şimdiye kadar 201 bin 580 konut ve iş yerinin kurasını çekip anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettiklerini söyledi.

Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, dün 53 bin 737 canın yitirildiği 6 Şubat depremlerinin ikinci seneidevriyesi olduğunu anımsattı.

Erdoğan, "Bir oluruz" şiarıyla düzenledikleri anma programlarıyla asrın felaketinde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle yad ettiklerini dile getirdi.

Bu amaçla Adıyaman'da olduklarını belirten Erdoğan, "Değil üzerinden 2 yıl, 2 asır geçse dahi böylesi büyük bir afeti unutmak mümkün değil. Bilhassa yakınlarını, sevdiklerini, anne-baba ve çocuklarını toprağa veren vatandaşlarımızın acısının halen taze olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Rabb'im kederli ailelerimize sabrı cemil ihsan eylesin." dedi.

Her zaman olduğu gibi depremin yıl dönümünde de afetzedeleri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri, partisinin genel merkez, merkez yürütme ve merkez karar yönetim kurulu üyeleriyle deprem bölgesindeki şehirleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Anma programı vesilesiyle kendisinin de Adıyaman'a gittiğini belirten Erdoğan, burada hem Adıyamanlılarla kucaklaştıklarını hem depremzedelere yeni yuvalarının anahtarlarını teslim ettiklerini hem de bazı hayırseverlere plaketlerini takdim ettiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden geçer" gerçeğine deprem bölgesinde tekrar şahitlik ettiklerini dile getirerek şu bilgileri verdi:

"Konutlarıyla, altyapı projeleriyle, sosyal donatı alanlarıyla, hastaneleriyle, okullarıyla, iş yerleriyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Son 2 yılda depremin yol açtığı kayıp ve zararın telafisi ile afet risklerinin azaltılması için 2,6 trilyon liralık kaynak kullandık. Şimdiye kadar 201 bin 580 konut ve iş yerinin kurasını çektik, anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Yerinde dönüşüm projemizde 38 bin 202 adet bağımsız bölümün yapımına başlandı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendileri yıkıntılarla uğraşırken muhalefetten birilerinin "Hükümet bu enkazın altında kalır." dediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Yine o günlerde bu yükün altında ezilmemiz için ellerini ovuşturanlar, milletin yürek yangınından siyasi rant devşirmeye çalışanlar vardı. Haritada yerini dahi bilmedikleri ülkeleri Türkiye'ye örnek gösterecek kadar akıllarını ve vicdanlarını hırslarına esir edenler olmuştu. Vatandaşın umudunu kırmak, bizim de irademizi örselemek için her şeyi denediler. 'Yapamazsınız.' dediler. 'Siz bu inşaatları bitiremezsiniz.' dediler. Daha bir sürü akıl, insaf ve ahlak dışı iddiayla karşımıza dikildiler. Peki biz ne yaptık? Tökezlememizi bekleyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. 'Yapamazsınız.' diyenlere cevabımızı sadece sözle değil aynı zamanda teslim ettiğimiz 201 bini aşkın konutla verdik. Siyasetteki kadrolu hizmetsizler korosunu, 2 yılda inşa ettiğimiz yollarla, hastanelerle, okullarla, üretim tesisleriyle hayal kırıklığına uğrattık."

"Yılbaşına kadar 453 bin konut ve iş yerinin inşasını tamamlayacağız"

Henüz her şeyin bitmediğini, daha yapacak çok işleri, teslim etmeleri gereken birçok konut olduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz de zaten ilk günden beri mesuliyetimizin bilinciyle hareket ediyoruz. Konutların yüzde 45'ini teslim ettik. Kalan 252 bin konut ve iş yerimizi de hızlıca bitirmenin gayretindeyiz. Yılbaşına kadar 453 bin konut ve iş yerinin inşasını tamamlayacağız. Söz verdik, ahdettik. Allah'ın izniyle milletimize mahcup olmayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, muhalefete eleştirilerini sürdürerek, "Daha artçı sarsıntılar devam ederken ortalığı velveleye verip de 2 yıldır ortalıkta görünmeyen deprem turistlerine bugün bir çift sözüm var. Asrın felaketinde asrın vicdansızlığını sergilediniz. Sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret ettiniz. Şimdi geriye dönüp bakınca hiç mi kendinizden utanmıyorsunuz. En zor, en acılı günlerinde bu millete yaptığınız kötülüklerden dolayı hiç mi vicdan azabı duymuyorsunuz? İktidara muhalefet etmekle devletinize ve milletinize düşmanlık etmenin arasındaki devasa ayrımın farkına acaba ne zaman varacaksınız?" sorularını yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir çift sözünün de bol bol vaat dağıtıp sırra kadem basanlara olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Hani bedava ev yapıyordunuz. Hani her şeyi ücretsiz sağlıyordunuz. Ne oldu? Niçin sözlerinizin arkasında duramadınız. Her mikrofon uzatıldığında kolayına kaçıyor, hükümeti, devleti, AK Parti'yi acımasızca eleştiriyorsunuz. Bizi eleştireceğinize, bizim yaptıklarımızı kötüleyeceğinize belediyeler eliyle yapsaydınız ya. Şu anda yönetimi sizde olan belediyelerde ne yapıyorsunuz? Bedava evleri, bedava konutları, bedava iş yerlerini unuttunuz mu? Niçin yapamıyorsunuz? Elinizi tutan mı oldu? Sizi engelleyen mi oldu? Neden yapmadığınızı çıkın millete ve depremzedelerimize lütfen açıklayın."

Muhalefetin bu soruların hiçbirine tatmin edici cevap veremeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Bunlar siyaset yapmakla polemik yapmayı aynı şey zannediyorlar. Unutmayın, her tırtıldan kelebek olmaz. Maalesef bunların kozasından da ülkeye ve millete hizmet eden siyasetçi çıkmıyor. Dikkat edin her vaatleri gibi deprem bölgesiyle ilgili verdikleri sözler de seçim sonrasında unutuldu gitti." ifadesini kullandı.

"Ana muhalefet partisi deprem meselesinde bile polemik yapıyor"

Erdoğan, bu işleri az çok bilen herkesin Türkiye'nin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalardan hayranlıkla ve takdirle bahsettiğinin altını çizerek, "Gerek ülkemize gelen misafirlerimizin gerek yurt dışına gittiğimizde muhataplarımızın 'Biz 100 bin, 200 bin konut yaptık' deyince hayretlerini gizleyemediklerini defalarca gördük ve görüyoruz. Ama bakıyorsunuz ülkemizin ana muhalefet partisi deprem meselesinde bile polemik yapıyor. Karalama, kötüleme peşinde koşuyor." diye konuştu.

Eskiden hem iş yapmayıp hem de yapılan işe çamur atanlar için büyüklerin "Dinime dahleden bari müselman olsa." dediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetin ahvali de tam olarak böyle. İnşaat çalışmalarımıza laf ediyorlar ama depreme dair, depreme hazırlığa dair ne bir projeleri ne de elle tutulur bir icraatları var. İnşa etmek deyince de akıllarına ev, yol, köprü, hastane, okul değil, balya balya dizilen para kuleleri geliyor. Şişirilmiş konser faturalarıyla belediyeleri yağmalamayı kar sanıyorlar."

(Sürecek)