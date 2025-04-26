Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın açılışında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı\'nın açılışında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Savunma sanayisinde Türkiye bir devrim yaptı, yüzde 20 yerlilikten şu an yüzde 80'lere geldik.

26.04.2025 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Savunma sanayisinde Türkiye bir devrim yaptı, yüzde 20 yerlilikten şu an yüzde 80'lere geldik. Yakın gelecekte inşallah 10 milyar dolar ihracatı aşacağız, bunu görüyoruz. Geçmişte paramızla alamadığımız savunma sanayisi ürünlerini, bugün biz başkalarına parası mukabilinde satacak konuma geldik." dedi.

Yılmaz, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın (KUDAKAF'25) açılış töreninde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayelerinde ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen bu önemli buluşmanın, devletin beşeri kalkınma vizyonunu genç kuşaklarla buluşturma iradesinin güçlü bir örneği olduğunu söyledi.

Kalkınmanın en önemli hedefinin, insana hizmet ve insanın yaşam koşullarını iyileştirmek olduğunu anlatan Yılmaz, "İyi insan potansiyeliniz varsa, diğer tüm meseleleri aşma imkanınız var demektir. İşte bu fuar, insan odaklı, insan merkezli kalkınma anlayışımızın çok ciddi yansımasıdır. Erzurum'un EİT 2025 Turizm Başkenti ünvanı, siz gençler için turizm, kültür, organizasyon ve girişimcilik alanlarında yepyeni fırsatların kapılarını aralıyor. KUDAKAF'25 ise Erzurum ve çevre illerin yükselen potansiyelini, burada bulunan kıymetli kurumlarla, sizlerin enerjisi ve yetenekleriyle buluşturarak, geleceğinize yön vermeniz için önemli zemin sunuyor." diye konuştu.

Üniversiteler denilince akla ilk, eğitim, araştırma ve sosyal fonksiyonların geldiğine işaret eden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitelerimizin birinci fonksiyonu eğitimdir, insanlığın bugüne kadar biriktirdiği bilgiyi gelecek nesillere aktarma olmalı ve bunu çok kaliteli yapmaları lazım. İkinci fonksiyonu, araştırma yani bugüne kadar gelmiş bilginin üzerine yeni bilgiler ilave etme, bu noktada da araştırma fonksiyonu çok önemlidir. Ama en az eğitim ve araştırma fonksiyonu kadar sosyal fonksiyon da önemli, ben buna 'kalkınma fonksiyonu' diyorum, bilgiyi kullanma meselesi. Bir üniversite bu bilgilerle içinde bulduğu toplumu dönüştüremiyorsa, fayda sağlamıyorsa, o toplumun önüne yeni projeler, yeni fikirler, ufuklar açamıyorsa, kalkınma fonksiyonunu tam anlamıyla yerine getirememiştir."

"Üniversitelerimizde zihinsel duvarlar olmamalı"

Yılmaz, son dönemde birçok üniversite açtıklarını anımsattı.

Yeni nesil üniversitelerin, çevresine, topluma, gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine fayda sağlaması gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Üniversiteler, sanayi ile işbirliği yaparak yerel yönetimlerle, çiftçilerle, bütün toplumsal kesimlerle bağlarını güçlü tutarak, etrafına duvarlar, zihinsel duvarlar örmeden, fiziki duvarlar olabilir ona bir şey demiyorum ama kesinlikle üniversitelerimizde zihinsel duvarlar olmamalı, açık sistemler olarak topluma fayda üretmeliler, toplumun hizmetinde olmalılar. Buradaki rektörlerimizin hepsinin bu anlayışta olduğunu biliyorum, hepsine de yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Atatürk Üniversitesinin sahip olduğu altyapıyla bu noktada öncü üniversite rolü oynama devam ettiğini söyleyen Yılmaz, 9 üniversitenin bir araya gelmesiyle KUDAKAF'25'in oluştuğunu belirtti.

Yılmaz, kariyer fuarının, gençlerin yalnızca iş ve staj imkanlarıyla değil, yönelişleriyle ve hayalleriyle de buluştuğu alanlar olduğunu ifade ederek, fuarda kurulan her temasın, yarının başarılarına açılan yeni bir kapı olduğunu kaydetti.

Ülkenin yükseköğretim altyapısına son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, "Son 20 yılda birçok yeni üniversite kurduk, üniversitelerimizin araştırma altyapılarına büyük yatırımlar yaptık. Şimdi işte onun semerelerini görme dönemindeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enerji koridorlarının kavşağında yer alan Erzurum'un, lojistikten turizme pek çok sektörde uluslararası ölçekte kariyer imkanı sunduğunu belirterek, şehrin güçlü tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

"Savunma sanayisinde Türkiye bir devrim yaptı"

Çok önemli kurumların yer aldığı KUDAKAF'25'te ASELSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ gibi savunma sanayisi şirketlerinin, mühendislikten yazılıma, teknoloji geliştirmeden AR-GE'ye kadar birçok alanda gençlere eşsiz fırsatlar sunduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde Türkiye bir devrim yaptı, yüzde 20 yerlilikten şu an yüzde 80'lere geldik. Yakın gelecekte inşallah 10 milyar dolar ihracatı aşacağız, bunu görüyoruz. Geçmişte paramızla alamadığımız savunma sanayisi ürünlerini, bugün biz başkalarına parası mukabilinde satacak konuma geldik. Bu da güçlü bir siyasi iradeyle oldu. Cumhurbaşkanımızın koyduğu iradeyle bugünlere geldik. Aynısını şimdi sağlık endüstrilerinde yapmamız lazım, belki mesafe aldık ama daha çok almamız lazım."

Yılmaz, gençlere sunulan bu hizmetten dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve ekibine, fuara katılan tüm rektör ve öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Rektör Hacımüftüoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a plaket ve hediye takdiminde bulundu.

Öğrencilerle kurdele keserek fuarın açılışını yapan Yılmaz, daha sonra salon ve stantları gezerek, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Programa, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kaymakamlar, belediye başkanları, çevre illerden rektörler ve vali yardımcıları, STK temsilcileri, çok sayıda vatandaş ile öğrenci katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Yerel Yönetim, Teknoloji, Türkiye, erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi
Yeni bayrak ilk kez BMGK’da göndere çekildi Suriye’den tarihi oturumda kritik İsrail uyarısı Yeni bayrak ilk kez BMGK'da göndere çekildi! Suriye'den tarihi oturumda kritik İsrail uyarısı
Trabzonspor U19’un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu Trabzonspor U19'un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu
İstanbul’daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hangi ilçeler hasar aldı Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hangi ilçeler hasar aldı?
Esenyurt’ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu Esenyurt'ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu
Küme düşen ikinci takım belli oldu Beşiktaş, Hatayspor’u 5-1 yendi Küme düşen ikinci takım belli oldu! Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 yendi
Ahmet Ercan’dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
Trump’tan Zelenskiy’e ’Nadir Toprak Elementleri Anlaşması’ uyarısı: 3 hafta gecikti... Trump'tan Zelenskiy'e 'Nadir Toprak Elementleri Anlaşması' uyarısı: 3 hafta gecikti...
4.3 büyüklüğündeki deprem anında sallanan avize, depremin şiddetini gözler önüne serdi 4.3 büyüklüğündeki deprem anında sallanan avize, depremin şiddetini gözler önüne serdi
Ciro Immobile, Beşiktaş’ta bir ilki başardı Ciro Immobile, Beşiktaş'ta bir ilki başardı

18:47
Bülent Uygun, kızını toprağa verdi Cenazedeki hali yürekleri burktu
Bülent Uygun, kızını toprağa verdi! Cenazedeki hali yürekleri burktu
17:13
İran’da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı
İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı
16:51
Özel’den Bakan Tekin’e “başörtüsü“ yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP’dir
Özel'den Bakan Tekin'e "başörtüsü" yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir
16:22
İmamoğlu’nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı Bakın içinde ne varmış
İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış
15:52
Papa son yolculuğuna uğurlandı İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
00:29
1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
00:04
Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı Bavullarla birlikte ayrıldı
Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı! Bavullarla birlikte ayrıldı
23:44
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iniş yapan uçaklara kuleden ’deprem’ uyarısı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan uçaklara kuleden 'deprem' uyarısı
23:22
CHP’li belediyenin direk danslı 23 Nisan etkinliğine tepki yağmaya devam ediyor
CHP'li belediyenin direk danslı 23 Nisan etkinliğine tepki yağmaya devam ediyor
23:09
DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder-Doğu Perinçek görüşmesine ilişkin açıklama
DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder-Doğu Perinçek görüşmesine ilişkin açıklama
22:54
Murat Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul yanıtı: Projenin tamamı sosyal konuttur
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul yanıtı: Projenin tamamı sosyal konuttur
22:40
Solskjaer’den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz
Solskjaer'den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz
22:33
Narin Güran davasında mahkemeden karar Duruşma için tarih de verildi
Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi
22:30
Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası
Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası
22:28
Ciro Immobile, Beşiktaş’ta bir ilki başardı
Ciro Immobile, Beşiktaş'ta bir ilki başardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 20:07:28. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.