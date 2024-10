Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ümraniye\'de sünnet şöleninde konuştu Açıklaması

Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Onları her bakımdan güçlü şekilde geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Hem eğitim, teknik, donanım anlamında hem de manevi değerler anlamında çocuklarımızı her bakımdan güçlü ve donanımlı olarak geleceğe hazırlamamız gerekiyor." dedi.

Yılmaz, Ümraniye Belediyesince düzenlenen toplu sünnet şöleninde yaptığı konuşmada, bu yıl sünnet ettirilen çocuk sayısının 294'ü bulduğunu söyledi.

Bugüne kadar geleneksel şölenlerde 26 bin 712 çocuğun sünnet ettirildiğini aktaran Yılmaz, bunun aileler için de kolaylık olduğunu dile getirdi.

Sünnet töreninde emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"En sağlıklı ve sıhhi şekilde uzman ekiplerce gerçekleştirilen bu sünnetlerimiz çocuklarımız için de büyük kolaylık ve güvence oluşturuyor. Onların da gözlerinden öpüyorum, her birinin sünnet sonrasında en kısa sürede normal yaşamlarına dönmelerini diliyorum. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Onları her bakımdan güçlü şekilde geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Hem eğitim, teknik, donanım anlamında hem de manevi değerler anlamında çocuklarımızı her bakımdan güçlü ve donanımlı olarak geleceğe hazırlamamız gerekiyor."

Yılmaz, en karlı yatırımın gençlere ve çocuklara yapılan olduğunu kaydetti.

Dünden bu yana ilçede çeşitli etkinliklere katıldıklarını anlatan Yılmaz, insan odaklı yerel yönetim anlayışının en güzel örneklerinin görüldüğü ilçelerden birinin Ümraniye Belediyesi olduğunu belirtti.

Yılmaz, insana değer hizmetlerin çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Az önce kütüphaneyi gördük, gençlerimiz orada harıl harıl çalışıyor. Dün Millet Bahçesi'ndeydim, orada piknik yapan, spor yapan insanlar gördüm. Ümraniye'ye bu değerleri katan herkese yürekten teşekkür ederim. En yaşanabilir ilçelerden biri haline gelmiş durumda Ümraniye. En yaşanabilir ilçelerden biri Ümraniye. Önümüzdeki dönemlerde de yaşam kalitesini daha da artırmak, halkımızın refahı, huzuru için Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaya, koşturmaya devam edeceğiz."

Sünnet Şöleni'ne aileleriyle katılan çocuklar için çeşitli gösteriler ve çocuk şarkılarıyla keyifli vakit geçirdi.

Ümraniye Belediyesinin her yıl düzenlediği şölene AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya katıldı.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tamamlandı.