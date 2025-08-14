Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde siyaset ve demokrasi tarihimizde yerini alan AK Parti'mizin 24'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Kurulduğumuz günden itibaren demokrasimizi güçlendirmek, hukuk devleti ilkesini tahkim etmek, temel hak ve özgürlükleri geliştirmek için kararlılıkla çalıştık. Vesayetçi anlayışlara hiçbir zaman fırsat vermedik. Aziz milletimizin iradesini her şeyin üstünde tuttuk ve milli egemenlik çizgisinden bir an olsun sapmadık. Milli irade bayrağını asla yere düşürmedik. Mensubu olmaktan onur duyduğumuz AK Parti olarak, kibirli ve millete tepeden bakan anlayışı tarihe gömdük. Devlet ile milleti buluşturan, adaleti, insan hak ve onurunu esas alan, milli ve manevi değerlerimize dayalı bir siyaset anlayışıyla her alanda ülkemizi kalkındırdık, milletimizin refahını artırdık. Sessiz devrim sayılan önemli reformları hayata geçirdik. Türkiye'mizi bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke haline getirdik. 'Daha adil bir dünya mümkündür' idealiyle dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların ve mağdurların yanında yer aldık. Zalimlerin adaletsizliklerini, haksızlıklarını, hukuksuzluklarını eğilmeden, bükülmeden, daima dimdik durarak her platformda haykırdık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde ve milletin desteğiyle "kutlu yürüyüş"lerini daha da ileri taşıyacaklarını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmeye kararlıyız. Nesillerimizin daha huzurlu ve güvenli bir Türkiye'de yaşaması için 'Terörsüz Türkiye' idealimize mutlaka ulaşacağız. Medeniyetimizin bayraktarlığını yapan AK Parti olarak, dün olduğu gibi bugün de yarın da ülkemizin ve milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Demokrasimizin standartlarını yükseltmeyi, temel hak ve özgürlüklerin kapsamını genişletmeyi, her bir bölgemizi kalkındırmayı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Erdemliler hareketi olan AK Parti'mizi, kurulduğu günden bugüne güçlü destekleriyle iktidarda olmasını sağlayan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin aydınlık yarınları için gece gündüz demeden fedakarca çalışan, emek veren, gayret gösteren dava ve yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Nice AK yıllara..."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Next Sosyal'den yaptığı paylaşımında, "Başımız dik, alnımız ak yürüdüğümüz 24 Yılın Hikayesi. 24 yılda hayata geçirdiğimiz sayısız hizmete, Aile Yılı'nda yenilerini ekleyecek, büyük ve güçlü bir aile olarak Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz." mesajına yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Next Sosyal'den yayımladığı mesajında, "Son 24 yılda gerçekleştirdiğimiz devrimler ile ülkemizi üst lige taşıdık. AK Parti devrimsel reformların, icraatların, hizmet ve eserlerin partisidir. 'Aydınlığa açık, karanlığa kapalı' diyerek Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çıktığımız sevda yolunda 24 yılı geride bıraktık. AK Parti ailemizin her bir ferdiyle milletimize en iyi hizmeti sunmak için gayret ettik. Bu alanda attığımız adımların belki de en önemlilerinden biri olan Sosyal Güvenlik Sistemimize çağ atlattık." ifadelerini kullandı.

İstihdama, üretime, şehirlerin kalkınmasına sayısız destek verdikleri, tarihin en yüksek seviyelerini yakaladıkları değerlendirmesinde bulunan Işıkhan, "İlk günkü aşkla çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. 24'üncü yılımız kutlu olsun." temennisinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Next Sosyal'den paylaştığı mesajında, "Umudun, icraatın, milletin partisi 24 yaşında. Memleket sevdasıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için, şehirlerimizi kalkındırmak için, dünyaya eserlerimizle imza atmak için, milletimizin yüzünü güldürmek için durmak yok yola devam." görüşlerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Next Sosyal'den şu mesajı yayımladı:

"Aziz milletimizin umudu, demokrasimizin teminatı, büyük ve güçlü Türkiye idealinin kutlu öncüsü AK Parti'mizin 24. kuruluş yıl dönümünü büyük bir mutlulukla kutluyoruz. 14 Ağustos 2001'de yakılan bu kutlu meşale, Cumhurbaşkanı'mız, Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin iradesiyle birleşerek Türkiye'nin kaderini değiştirdi. AK Parti, sadece bir siyasi hareket değil, bu aziz toprakların umudu, mazlumların duası, milli iradenin adı oldu. Vesayet zincirlerini kıran, demokrasiyi, adaleti, kalkınmayı ve kardeşliği büyüten AK Parti'miz, Türkiye'yi dünya sahnesinde söz sahibi kılmış, milletimizi özgüvenle yarınlara taşımıştır.

Güçlü irade ve sarsılmaz bir inançla yazılan bu dava, Türkiye Yüzyılı'nın da teminatıdır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla yürümemizi sağlayan, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bu yolda alın teri döken, emek veren tüm dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Nice ak yıllara AK Parti."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 24 yıldır milletimizin gücüyle eser ve hizmet siyasetini sürdüren AK Parti, ortak değerlerimiz ve yeni vizyonuyla Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyor. Partimizin 24. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu yolda emek veren herkese teşekkür ediyorum." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bugüne kalbi, vicdanı ve aklı ile milletin umudu, eser-hizmet siyasetinin adı olan AK Parti, ilk günkü aşk ve heyecanla eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma dek her alanda yeni yatırımları bir bir gerçekleştirerek büyük ve güçlü bir Türkiye için çalışmaya 24 yıldır devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, ülkemizin dört bir yanında, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı daha müreffeh yarınlara taşımak ve aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı'nda hak ettiği yerlere çıkarmak için bu kutlu yürüyüşü kararlılıkla sürdüreceğiz.

AK Parti olarak eğitim alanında insanı merkeze alan maarif anlayışımızla toplumun her kesimine eşit eğitim imkanları sunma, milli ve manevi değerlerimizle donanmış her bir evladımızın potansiyelini çağın gereğine uygun bir şekilde en üst düzeye çıkarmaya gayretle devam edeceğiz. Bu vesileyle ülkemizin, milletimizin ve bölgemizin geleceğine umut olan AK Parti'mizin kuruluşunun 24'üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, bu büyük davaya gönül veren herkese şükranlarımı sunuyorum."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Next Sosyal'deki hesabından, "14 Ağustos 2001, tarihi bir günün 24'üncü yıl dönümündeyiz. Her türlü vesayete karşı duran, aziz milletimizin sesi olan, bu kadim topraklara nice eserler kazandıran AK Parti 24 yaşında. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aradan geçen yıllara rağmen ilk günkü aşkla çalışan, engelleri aşan, Türkiye'ye çağ atlatan gönüllerin partisi. 24 yıldır ülkemize ve milletimize hizmet sancağını başarıyla taşıyan, emek harcayan, destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. AK Parti'mizin 24'üncü yaşının ülkemize, milletimize, bölgemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." paylaşımını yaptı.