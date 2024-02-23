Adalet Bakan Yardımcılığı'na Hurşit Yıldırım atandı, Türkiye Petrolleri'ne Ahmet Türkoğlu getirildi - Son Dakika
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Adalet Bakan Yardımcılığı'na Hurşit Yıldırım atandı, Türkiye Petrolleri'ne Ahmet Türkoğlu getirildi

Adalet Bakan Yardımcılığı\'na Hurşit Yıldırım atandı, Türkiye Petrolleri\'ne Ahmet Türkoğlu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; Adalet Bakan Yardımcılığı'na Hurşit Yıldırım atandı. Ayrıca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Türkoğlu getirildi. Aynı kararnamede, 11 ile yeni Müftü görevlendirildi.

23.02.2024 00:31  Güncelleme: 00:34
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; Adalet Bakan Yardımcılığı'na Hurşit Yıldırım atandı. Kararnameye göre ayrıca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Türkoğlu getirildi. 11 ile yeni Müftü görevlendirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; Adalet Bakan Yardımcılığı'na Hurşit Yıldırım atandı.

Resmi Gazete'deki diğer kararnamelere göre ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Türkoğlu getirildi; Batman, Sinop, Kocaeli, Isparta, Çorum, Balıkesir, Kırıkkale, Bingöl, Bayburt, Tunceli ve Hakkari İl Müftüleri değişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakan Yardımcılığı'na Hurşit Yıldırım atandı, Türkiye Petrolleri'ne Ahmet Türkoğlu getirildi - Son Dakika

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