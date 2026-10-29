Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor… Diyarbakır’daki kutlamalarda “Terörsüz Türkiye” mesajı

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) – Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır'da kutlama programı düzenlendi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, barış, demokrasi ve kardeşlik sürecinin Diyarbakır için de yepyeni bir dönemin kapılarını açtığını ifade ederek, "Bölgemiz ve ülkemizin huzur ve güvenliğinin kalıcı olarak temin edilmesine imkan sağlayacak bu tarihi adım şehrimizde de büyük bir memnuniyet yaratmış, tüm toplumsal kesimler tarafından kabul görmüş ve bilhassa gençlerimizin geleceğe dair umutlarını artırmıştır" dedi.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır Valiliği'nce kutlama programı düzenlendi. Törene, Vali Murat Zorluoğlu, YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Daimi Meclis Üyesi Gülay Kılıç ile kamu kurumları, emniyet ve askeri erkanın temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasıyla devam etti. Halk oyunları gösterisinin ardından Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerin oluşturduğu koro, Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirdi.

Törende konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıl dönümünde şunu memnuniyetle ifade edebilirim ki milletimiz bu 103 yılda her alanda muazzam başarılara imza attı. 103 yılın ardından geldiğimiz noktada başta terör olmak üzere atlattığımız birçok badireye rağmen milli birlik ve beraberliğimiz kardeşliğimizi güçlü bir şekilde muhafaza etmeyi başararak Cumhuriyetimizi bugünlere taşıdık. Yüzyıllar boyunca dünyaya hükmeden bir imparatorluğun varisleri olarak bu imparatorluğun külleri arasından kanla, irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesinde bugün hem bölgesel hem de küresel ölçekte bir oyuncu olan savaşta da barışta da sözü dinlenen bir devlete sahibiz" ifadelerini kullandı.

"BU TARİHİ ADIM ŞEHRİMİZDE DE BÜYÜK BİR MEMNUNİYET YARATMIŞ"

Konuşmasında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Vali Zorluoğlu, sürecin Diyarbakır'da memnuniyet yarattığına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Dünyanın adeta yeniden şekillendiği sosyal, siyasal, ekonomik ve güvenlik alanlarında büyük değişimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı bir zaman dilindeyiz. Yeni bir dünya düzeninin inşasını fiilen görüyoruz. Yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyük bir vizyonu ve önümüze koyduğu Türkiye yüzyılı hedefleri ülkemizin bu yeni dünya düzeninin kurucu aktörler arasında olma iddiasını ortaya koymaktadır. Küresel ölçekte bu değişim ve dönüşümün işaretleri belirginleşmişken ülkemizde de nihai hedefi milli dayanışmayı, kardeşliği ve demokrasiyi güçlendirmek olan 'Terörsüz Türkiye' süreci yine Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde malumlarımız uygulamaya konulmuştur. Bölgemiz ve ülkemizin huzur ve güvenliğinin kalıcı olarak temin edilmesine imkan sağlayacak bu tarihi adım şehrimizde de büyük bir memnuniyet yaratmış tüm toplumsal kesimler tarafından kabul görmüş ve bilhassa gençlerimizin geleceğe dair umutlarını artırmıştır."

"KARDEŞLİK SÜRECİ DİYARBAKIR İÇİN YEPYENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI SONUNA KADAR AÇMIŞTIR"

Diyarbakır'ın tarihinden kültürel zenginliğinden ve kadim medeniyet birikiminden aldığı ilhamla, siyasi ve idari kurumlarıyla, etkili yerel dinamitleriyle meslek odaları ve STK'larıyla bu sürecin menziline ulaşmasına katkı yaptığını anlatan Vali Zorluoğlu, "Bu barış demokrasi ve kardeşlik süreci Diyarbakır için de yepyeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açmıştır. Genç ve dinamik nüfusun tarım arazileri güçlü sanayi, sağlık, eğitim, ulaşım altyapısı ve geçmişinden bugüne taşıdığı eşsiz kültürel mirasıyla Diyarbakır inanıyorum ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının, Türkiye yüzyılının yıldız şehirlerinden biri olmaya adayız. Halkımızla birlikte çalışarak omuz omuza vererek Diyarbakır'ın bu muazzam potansiyelini en iyi şekilde değerlendirecek ve şehrimizi inşallah daha müreffeh, daha yaşanabilir bir şehir haline hep beraber getireceğiz" şeklinde konuştu.