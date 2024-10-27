Cumhuriyet İçin Yamaç Paraşütü Uçuşu - Son Dakika
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Cumhuriyet İçin Yamaç Paraşütü Uçuşu

Cumhuriyet İçin Yamaç Paraşütü Uçuşu

Bilecik'te düzenlenen etkinlikte 101 sporcu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türk bayrağı açtı.

27.10.2024 16:16
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Ata'ya Saygı Yamaç Paraşütü Uçuşu" gerçekleştirildi.

Valilik ve Türk Hava Kurumu Bilecik Şubesi işbirliğiyle, Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'nda düzenlenen organizasyonda Bilecik, Eskişehir, Kırklareli, Ankara, İstanbul, Yalova, Bursa ve Kocaeli'nden gelen 101 sporcu, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü nedeniyle paraşütleriyle uçarak Türk bayrağı açtı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AA muhabirine, Türk bayrağını Bilecik semalarında dalgalandırmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Geçen çarşamba Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ), Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesini hedef alan bir terör saldırısı gerçekleştirildiğini anımsatan Vali Aygöl, şunları bildirdi:

"Bu olayı milletimizin önünde yeniden lanetliyoruz. Yine diyoruz ki; hainlere inat yükselmeye, memleketimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu konuda bizimle olan, Cumhuriyetimize, Ata'sına sahip çıkan bütün sporcularımıza şükranlarımı arz ediyorum. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Türk Hava Kurumu Bilecik Şube Başkanı İlker Çınar da güzel bir organizasyona imza attıklarını ifade etti.

Yamaç paraşütçülüğünün Bilecik'te geliştirilmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini anlatan Çınar, "Bugün de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel, 101 sporcumuzla bir program gerçekleştirdik. Başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İnönü Sportif Havacılık Kulübü üyesi Buğra Levent ise etkinliğe 8 kişi katıldıklarını dile getirdi.

Tandem (ikili) uçuş da yapacaklarını belirten Levent, "Misafirlerimizin de havayla tanışmalarını sağlayacağız. Çok güzel bir bölge. Hem doğa harikası hem de termiklerin olduğu bir alan. Çevre illerde bu sporla uğraşan kişiler için güzel bir coğrafi konuma sahip. Bölgemiz için büyük artı." diye konuştu.

Bilecikli yerel pilot Uğur Salaş da organizasyondan dolayı heyecan duyduğunu kaydetti.

Alanın kente kazandırılmasında emeği geçen Vali Aygöl'e teşekkür eden Salaş, "Bugün bir uçuş yapacağım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için şanlı bayrağımızı göklerde dalgalandıracağız. İnşallah güzel bir gün olacak." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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