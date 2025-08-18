Çumra'daki Kazıda Tarihi Buluntular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çumra'daki Kazıda Tarihi Buluntular

Çumra\'daki Kazıda Tarihi Buluntular
18.08.2025 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkmen Karahöyük'te 4 bin yıllık mühür, 2 bin yıllık kalem, oyuncaklar ve hayvan kalıntıları keşfedildi.

Konya'nın Çumra ilçesinde kazısına geçen yıl başlanılan Türkmen Karahöyük'te oyuncaklar, mühürler, zar, kalem ve banyo küveti başta olmak üzere çok sayıda buluntu keşfedildi.

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Türkmen Karahöyük Mahallesi yakınındaki höyükteki kazıya, 6 yıl süren yüzey araştırmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile geçen yıl başlandı.

Çalışmalar, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Michele Rüzgar Massa ile Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. James Osborne'un eş başkanlığında ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Erpehlivan'ın koordinatörlüğünde sürüyor.

Eski çağlardan bitki, hayvan ve insan kalıntıları, çanak, çömlek, küçük buluntular, mimari belgeleme ve toplum arkeolojisine dair bilgiler literatüre kazandırılıyor.

Kazı, Bilkent, Chicago, Oxford, New York ve Pavia Üniversiteleri, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından destekleniyor.

Kazıda, 10 ülkeden bilim insanı ile toplamda 120 kişi çalışıyor.

Oyuncak ve hayvan kemiğinden kalem heyecan uyandırdı

Massa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkmen Karahöyük'ün geçmişte verimli bir akarsu deltasına, geniş otlaklara ve göle sahip olduğunu söyledi.

Bölgede tarım, hayvancılık ve balıkçılığın yapıldığını aktaran Massa, "Burası milattan önce 3000 ile 50 yılları arasında yerleşim görmüş bir arkeolojik alan. Bu höyük, Roma dönemi öncesine tarihlenen en büyük antik kentlerinden biri. Bölgesel bir idari ve ticari merkez olmuş. 3300 yıl önce Hititlerin bir süre başkentliğini yapmış ancak bugün yeri bilinmeyen Hitit başkenti için önemli bir aday. Çok önemli buluntulara ulaştık. 4 bin yıllık mühür ile 2 bin yıllık hayvan kemiğinden yapılmış bir kalem bulduk. Oyuncaklar, ok uçları, parfüm şişeleri, zar ile banyo küveti bulundu. Kilden yapılmış bu zar, 2 bin yıllık. Aşık kemikleri var. Çok sıra dışı bir şey. At figürlü oyuncaklar da yaklaşık 3700 yıllık." diye konuştu.

3700 yıl önce Mısır'dan getirilmiş bir maymuna dair kalıntı şaşırttı

Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. James Osborne da höyüğün önemli bir ticaret merkezi olduğuna dair izleri taşıdığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu höyük, Türkiye'nin en büyüklerinden biridir. Milattan önce yaklaşık 50'li yıllarda büyük tahribat oldu. Yanmış duvarlar görüyoruz. Burada ok ucu bulduk. Bu şehre saldırıldığını düşünüyoruz. Höyük terk edildi. Hitit yönetim merkezinin bu yerden Konya'ya taşındığını değerlendiriyoruz. Bu yıl çok fazla buluntu var. Uzmanlarımız Mısır ve Kıbrıs'tan parfüm, Kafkasya'dan yeşim ve akik, Baltık'tan kehribarların ithal edilmiş olduğunu düşünüyor. Günümüzden 3700 yıl önce Mısır'dan getirilmiş bir maymuna dair kalıntıların bulunması da inanılmaz bir keşifti. Hitit metinlerinden, maymunların müzik eşliğinde dans etmeleri için eğitildiklerini ve Mısır ile Doğu Akdeniz hükümdarları tarafından üst düzey kişilere verilen diplomatik bir hediye olduklarını biliyoruz."

Osborne, höyükte fresk ve alçı süslemelerle bezenmiş büyük odaya sahip zengin evinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Çevre, Emlak, Çumra, konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çumra'daki Kazıda Tarihi Buluntular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı
Cezaevinden çıktı, evine girdiği eski eşine dehşeti yaşattı Cezaevinden çıktı, evine girdiği eski eşine dehşeti yaşattı
Çanakkale kabusu yaşıyor Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Arda Güler’in 2 yıldır beklediği an geldi Arda Güler'in 2 yıldır beklediği an geldi
Kesin diyerek duyurdular İşte Zaniolo’nun yeni adresi Kesin diyerek duyurdular! İşte Zaniolo'nun yeni adresi
Büyük panik Ankara’da 12 katlı binada yangın çıktı Büyük panik! Ankara'da 12 katlı binada yangın çıktı
Altay Bayındır’ın büyük hatası pahalıya mal oldu Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya mal oldu
İstanbul’da ’yan baktın’ tartışması Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti İstanbul'da 'yan baktın' tartışması! Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar

15:32
Bakan Tekin’in ’’Yasak’’ uyarısına rağmen okullarda ’’Bağış’’ zulmü sürüyor
Bakan Tekin'in ''Yasak'' uyarısına rağmen okullarda ''Bağış'' zulmü sürüyor
14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 16:32:32. #7.12#
SON DAKİKA: Çumra'daki Kazıda Tarihi Buluntular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.