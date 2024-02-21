ÇYDD 35. Yıl Dönümünde Atatürk İlke ve Devrimlerini Kutluyor

35 yıldır, Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmayı hedefleyen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Ayşe Yüksel ÇYDD'nin 35.yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Genel Başkan Yüksel'in konuya ilişkin açıklaması şöyle;
35 yıl önce, Büyük Atatürk'ün gösterdiği toplumsal hedeflerin yakalanabilmesinin fırsat eşitliği ilkesine dayalı laik ve bilimsel eğitimin ile mümkün olacağına inanan Türkan Saylan ve arkadaşları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni kurarak yola çıktılar. İstanbul'da yakılan aydınlanma meşalesi, çok kısa sürede açılan şubelerimizle yurdumuzun dört bir yanına ışığını taşımaya başladı. Cumhuriyetimizin kazanımlarının korunması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için eşitsizliği en derinden yaşayan bölgelerimizden başlayarak yurdumuzun her köşesine ulaşmaya çalıştık. Okumak istediği halde engellerle karşılaşan ve okuluna devam edemeyen on binlerce gencimizin elinden tuttuk, önlerindeki engelleri aşmalarına katkı sunduk ve eğitimin gücüyle Cumhuriyet'in aklı ve vicdanı hür bireyleri olduklarına tanık olduk…
Her zaman ve her koşulda, Cumhuriyetin kazanımlarını savunduk; başta laiklik olmak üzere bu kazanımlara karşı saldırılarda tepkimizi geri çekmedik. Yurtseverlik bilinciyle doğamızı, ormanlarımızı, akarsularımızı koruduk ve savunduk. Kız çocuklarının okullaşmasında, bağışçılarımızın desteği ile okullar, yurtlar YİBO'lar, anaokulları ve oyun parklarımızın yaptırılmasında, Marmara Depremi'nde, Soma faciasında, pandemide eğitim desteklerimizle, Van depreminde, Hatay'da, Maraş'ta olmamız gereken her toplumsal olayda ve konuda ulusumuzun yanında olduk, üye ve gönüllülerimizden güç alarak hep birlikte yürüdük.
"Anadolu'da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak" projemiz ile tam 104 bin 915 kız öğrenciye ulaşmanın gururunu yaşadık. "Bir Işık da Siz Yakın" projemiz ile 61 bin 42 üniversite öğrencisini aydınlık yarınlara hazırladık. Özellikle pandemi döneminde bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitime erişemeyen çocuklarımızın eğitimlerine devam etmeleri için 7 bin 424 adet bilgisayar ve tablet desteği sağladık.
Başta büyükşehirler olmak üzere artan kira fiyatları nedeniyle çok ciddi barınma sorunu yaşayan toplam 560 gencimize öğrenim bursuna ek olarak aylık 2.500 TL barınma bursu desteği vermeye başladık. Bugün, 35. yıl dönümümüzde bu değerler için attığımız her adımı kutluyoruz. Cumhuriyet kazanımlarının güvencesi ve Atatürk devrimlerinden aldığımız güçle; adalet, özgürlük ve insan haklarına olan bağlılığımızla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Çağdaş bir Türkiye ve aydınlık yarınlar için Türkan Saylan Hocamızın izinde çalışmaya; çağdaş Türkiye'nin gelecek güvencesi olmaya devam edeceğiz.
Biliyoruz ki, Aydınlık Yarınlar Laik ve Bilimsel Eğitimle Başlar.
Son Dakika › Güncel › ÇYDD 35. Yıl Dönümünde Atatürk İlke ve Devrimlerini Kutluyor - Son Dakika
EPDK'nın yaptığı indirimle birlikte benzine 76 kuruş, motorine ise 2 lira 10 kuruş indirim yapıldı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa, Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafinerilerdeki kar avantajına dikkat çekerek benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL indirim yapılacağını belirtti.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, "Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana" dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?