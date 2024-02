ÇYDD 35. Yıl Dönümünde Atatürk İlke ve Devrimlerini Kutluyor

Güncel

35 yıldır, Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmayı hedefleyen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Ayşe Yüksel ÇYDD'nin 35.yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Genel Başkan Yüksel'in konuya ilişkin açıklaması şöyle;

35 yıl önce, Büyük Atatürk'ün gösterdiği toplumsal hedeflerin yakalanabilmesinin fırsat eşitliği ilkesine dayalı laik ve bilimsel eğitimin ile mümkün olacağına inanan Türkan Saylan ve arkadaşları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni kurarak yola çıktılar. İstanbul'da yakılan aydınlanma meşalesi, çok kısa sürede açılan şubelerimizle yurdumuzun dört bir yanına ışığını taşımaya başladı. Cumhuriyetimizin kazanımlarının korunması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için eşitsizliği en derinden yaşayan bölgelerimizden başlayarak yurdumuzun her köşesine ulaşmaya çalıştık. Okumak istediği halde engellerle karşılaşan ve okuluna devam edemeyen on binlerce gencimizin elinden tuttuk, önlerindeki engelleri aşmalarına katkı sunduk ve eğitimin gücüyle Cumhuriyet'in aklı ve vicdanı hür bireyleri olduklarına tanık olduk…

Her zaman ve her koşulda, Cumhuriyetin kazanımlarını savunduk; başta laiklik olmak üzere bu kazanımlara karşı saldırılarda tepkimizi geri çekmedik. Yurtseverlik bilinciyle doğamızı, ormanlarımızı, akarsularımızı koruduk ve savunduk. Kız çocuklarının okullaşmasında, bağışçılarımızın desteği ile okullar, yurtlar YİBO'lar, anaokulları ve oyun parklarımızın yaptırılmasında, Marmara Depremi'nde, Soma faciasında, pandemide eğitim desteklerimizle, Van depreminde, Hatay'da, Maraş'ta olmamız gereken her toplumsal olayda ve konuda ulusumuzun yanında olduk, üye ve gönüllülerimizden güç alarak hep birlikte yürüdük.

"Anadolu'da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak" projemiz ile tam 104 bin 915 kız öğrenciye ulaşmanın gururunu yaşadık. "Bir Işık da Siz Yakın" projemiz ile 61 bin 42 üniversite öğrencisini aydınlık yarınlara hazırladık. Özellikle pandemi döneminde bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitime erişemeyen çocuklarımızın eğitimlerine devam etmeleri için 7 bin 424 adet bilgisayar ve tablet desteği sağladık.

Başta büyükşehirler olmak üzere artan kira fiyatları nedeniyle çok ciddi barınma sorunu yaşayan toplam 560 gencimize öğrenim bursuna ek olarak aylık 2.500 TL barınma bursu desteği vermeye başladık. Bugün, 35. yıl dönümümüzde bu değerler için attığımız her adımı kutluyoruz. Cumhuriyet kazanımlarının güvencesi ve Atatürk devrimlerinden aldığımız güçle; adalet, özgürlük ve insan haklarına olan bağlılığımızla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Çağdaş bir Türkiye ve aydınlık yarınlar için Türkan Saylan Hocamızın izinde çalışmaya; çağdaş Türkiye'nin gelecek güvencesi olmaya devam edeceğiz.

Biliyoruz ki, Aydınlık Yarınlar Laik ve Bilimsel Eğitimle Başlar.