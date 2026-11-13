Sefaköy yönünde kaza: Ters dönen aracın sürücüsü, görüntü alan basın mensuplarının üzerine yürüdü - Son Dakika
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Sefaköy yönünde kaza: Ters dönen aracın sürücüsü, görüntü alan basın mensuplarının üzerine yürüdü

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Sefaköy yönünde kaza: Ters dönen aracın sürücüsü, görüntü alan basın mensuplarının üzerine yürüdü
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Sefaköy yönünde kaza: Ters dönen aracın sürücüsü, görüntü alan basın mensuplarının üzerine yürüdü
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D-100 Karayolu'nun Küçükçekmece Menekşe Sahili mevkiinde, Sefaköy istikametinde ilerleyen bir otomobil başka bir araçla çarpıştıktan sonra demir korkulukları kırıp yan yola düştü. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan kadın sürücü, kazayı kaydeden gazetecilere bağırarak küfür ve hakaretlerde bulundu; polis ve itfaiyenin araya girdiği sürücü daha sonra bölgeden ayrıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolunda ilerleyen sürücü, aynı yönde ilerleyen başka bir araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araç önce yol kenarındaki demir bariyerleri aştı; ardından yan yola devrilip ters döndü. Kazayı yara almadan atlatan kadın sürücü gazetecilerin üzerine yürüdü. Sürücü kazayı görüntüleyen gazetecilere küfür ve hakaretlerde bulundu.

BARİYERLERİ AŞIP TERS DÖNDÜ

Kaza, D-100 Karayolunda Menekşe Sahili mevkii Sefaköy istikametinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 34 MLD 286 plakalı otomobil sürücüsü aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobille çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yol kenarında bulunan demir korkulukları kırdı. Yan yola düşen araç ters döndü. Kadın sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

GAZETECİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Kadın sürücü kazayı görüntüleyen basın mensuplarının üzerine yürüdü. Kazayı görüntüleyen basın mensuplarına bağıran sürücü, küfür ve hakaret etti. Polis ve itfaiye ekiplerinin engellediği kadın sürücü bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: DHA
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