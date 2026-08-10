Dangal\'dan İlhamla Şampiyon Kızlar

EDİRNE'de babalarının izlettiği 'Dangal' isimli Hindistan yapımı filmden etkilenip güreşe başlayan Güneş (13) ve Kumsal Zımba (12) kardeşler, her yıl kendi sıkletlerinde Türkiye şampiyonu oldu. 3 yılda 5 şampiyonluk kazanan kardeşlerin babası Samet Zımba (32), "Olimpiyatlarda madalya kazanmış Yasemin Adar diye bir sporcumuz var. Ben evde kızlarıma örnek olarak onu gösteriyorum. İlerleyen zamanlarda Allah nasıl kısmet ederse, başka insanlar da başka kız kardeşlerimiz de başka babalar da kızlarına benim kızlarımı örnek göstermesini istiyorum. Tüm hayalim, çabam bu" dedi.

Edirne'de motokuryelik yapan evli ve 3 kız babası Samet Zımba, 2023 yılında en büyük kızı Güneş Zımba'ya, eski bir güreşçi olan babanın, toplumsal baskılara rağmen 2 kızını da güreşçi olarak yetiştirdiği 'Dangal' isimli Hint filmini izletti. Filmden etkilenen Güneş Zımba aynı yıl Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde güreş antrenmanlarına başladı. Antrenörü Bilal Ersöz'ün bir yıl boyunca sıkı eğitiminden geçen Güneş Zımba, ertesi yıl katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 36 kiloda şampiyon oldu. Devam eden süreçte, ablasının başarısını gören Kumsal Zımba da aynı yerde güreşe başladı. Kumsal Zımba da 2025 yılında Türkiye şampiyonu olarak ailesi ve hocalarını gururlandırdı. Güneş Zımba 2024, 2025 ve 2026, kardeşi Kumsal Zımba da 2025 ve 2026 yıllarında kendi sıkletlerini domine ederek birincilik kürsüsüne çıktı.

'İSMİMİ DUYURMAK İSTEDİM'

Güneş Zımba, "Normalde hiç güreş bilgim yoktu. Bizim üst katımızdaki komşumuz, Türkiye üçüncüsü olmuştu. Sonra arkadaş olduğum için o da beni güreşe yönlendirdi. Birkaç gün geldim ama çok içime sinmedi, bırakmak istedim. Hatta hiç gelmek istemedim bile. Sonra babam beni sürekli destekledi, hep arkamda durdu. Sonra Dangal adlı filmi izletti bana. Filmde bir baba var ve iki kız kardeş var. Hep bir erkek çocuğu olmasını istiyor ama hiç olmadığı için kızlarını güreşe yönlendiriyor, hep destek oluyor onlara. Kendileri antrenman yaptırıyor. ve bu sayede güzel dereceler alıp, adlarını duyuruyorlar. Ben de onlar gibi olmak istedim. Sıradan bir insan olmaktansa ismimi duyurmak istedim" diye konuştu.

'MİLLİ FORMAYI ÇOK GİYMEK İSTİYORUM'

İlk şampiyonluğunu elde ettikten sonra güreşi bir daha bırakmama kararı aldığını dile getiren Zımba, "İlk şampiyonluğum Ankara'da geldi, U11 kategorisinde 36 kilogramda. İlk derecemi oradan aldım 2024'te. Orada bir kere şampiyonluğun tadını alınca zaten hiçbir şekilde bırakmak istemedim bir daha. Kardeşim de istemiyordu, sonra ben şampiyon olunca o da devam etti, birlikte yaptık antrenmanlarımızı. Sonra 2025 yılında ikimiz gidip, ikimiz de kürsünün en tepesinde yer aldık. Milli forma giymeyi çok istiyorum. Yaşım geldi şu an. U15'e gidip orada güzel bir dereceye yapıp, kürsünün tepesine çıkıp, Avrupa'ya gidip milli formayı giymek istiyorum. Şu anki hedefim, U15'te derece yapıp Avrupa'da mayomun arkasında ismimi yazdırmak istiyorum. Türkiye'yi temsil edip, bayrağımı orada dalgalandırmak istiyorum" dedi.

'ABLAM ŞAMPİYON OLUNCA HEVESLENDİM'

Kumsal Zımba da güreşe ablasının başarısını görünce başladığını kaydetti. Zımba, "Güreşe ilk ablam başladı. Benim fazla dikkatimi çekmedi açıkçası. Ablam şampiyon olunca benim de hevesim geldi. Başta ben korkuyordum, daha takla atamıyordum. Bilal hocam sayesinde bayağı geliştim, derecem oldu. İlk derecemi 2025 yılında Sivas'ta düzenlenen Kadın Güreş serbest stilinde 46 kilogramda Türkiye şampiyonu olarak aldım. 2026'da Ankara'da düzenlenen yarışmada da 54 kilogramda U12'de tekrar birinci oldum. Şu an yaşım küçük ama ileride dünya, Avrupa ve olimpiyat gibi büyük yarışmalarda Türk bayrağını en güzel şekilde dalgalandırıp, adımı duyurmak istiyorum" diye konuştu.

'BEN ONLARA İNANDIKÇA, ONLAR BAŞARIYOR'

Baba Samet Zımba ise "Benim güreşe biraz hevesim vardı ama bayağı bir sakatlıklarım oldu. Hem futbol hem güreş, ikisinden birini tercih etmem gerekiyordu. Futbolu tercih ettim. Futbolda da fazla ilerleyemedim. Ondan sonra üst komşum vardı. O Türkiye üçüncüsü olunca; 'Neden benim kızlarım olmasın' dedim. Sonra onlara 'Dangal' filmini izlettim. Öyle ufak hayaller kurmaya başladık. Ondan sonra büyük kızım Güneş'e aşılamaya başladım. İlk sene biraz zahmet çektik. Günün sonunda onu ilk senesinde Türkiye birincisi yaptık. Ondan sonra ikinci senemizde de ortanca kızım geldi, Allah nasip kısmet etti. Onlara devamlı söylediğim söz vardı zaten; 'Ben size inanıyorum, inanmak başarmanın yarısıdır' dedim. Ben onlara inandıkça onlar başarıyor. Sürecimiz bu şekilde devam ediyor" dedi.

'DEĞİŞİK BİR GURUR HİSSEDİYORUM'

Kızlarına sürekli Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar'ı örnek gösterdiğini anlatan Samet Zımba, "Onlara devamlı söylediğim bir söz de var; şu an milli takım kategorisinde, olimpiyatlarda madalya kazanmış Yasemin Adar diye bir sporcumuz var. Ben evde kızlarıma örnek olarak onu gösteriyorum. İlerleyen zamanlarda Allah nasıl kısmet ederse, başka insanlar da başka kız kardeşlerimiz de başka babalar da kızlarına benim kızlarımı örnek göstermesini istiyorum. Tüm hayalim, çabam bu. İlk önce milli takım, milli takımdan sonra Avrupa, Avrupa'dan sonra olimpiyatlar ve dünya şampiyonlukları. Artık sırayla gitmek istiyoruz. Onlar başarılı oldukça değişik bir gurur hissediyorum, göğsümün kabardığını hissedebiliyorum. İnşallah hayalim, olimpiyatlarda onların birinci olmasını ve tarihe altın harflerle adlarını yazdırmalarını görmek" diye konuştu.

'İSTİKLAL MARŞI'MIZI BÜTÜN AVRUPA'YA OKUTACAKLAR'

Kız kardeşlerin antrenörü Bilal Ersöz de Güneş ve Kumsal'ın çok çalışkan ve başarılı olduğunu söyledi. Ersöz, "Tabii en önemli hedeflerimizden bir tanesi, Güneş ve Kumsal'ın bu başarılarını büyükler kategorisine taşıyabilmek. Hayalini kurduğumuz Avrupa, dünya ve olimpiyat arenalarında ülkemizi temsil edebilmek. U13, U12 gibi yaş kategorilerinde Avrupa Şampiyonası yoktu. Bu sene U15 kategorisinde güreşmeye yaşları tutuyor. İnşallah Allah izin verirse, ikisi de bu sene U15 Türkiye şampiyonasındaki kürsünün en tepesine çıkarsalar, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme fırsatı bulacaklar. Biz de artık Zımba soy ismini uluslararası arenada da duymaya başlayacağız. İnşallah ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı bütün Avrupa'ya okutacaklar" dedi.