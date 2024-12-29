Darıca ve Gebze'de Doğal Gaz Kesintisi ve Hızlı Müdahale - Son Dakika
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Darıca ve Gebze'de Doğal Gaz Kesintisi ve Hızlı Müdahale

Darıca ve Gebze\'de Doğal Gaz Kesintisi ve Hızlı Müdahale

Enerji Bakan Yardımcısı, izinsiz kazının doğalgaz hattına hasar vermesi sonucu Darıca ve Gebze'de doğal gaz kesintileri olduğunu duyurdu. Gaz dağıtım şirketi kapanan hanelere hızlı müdahale edip gaz arzını yeniden sağlamaya çalışıyor.

29.12.2024 22:47  Güncelleme: 22:49
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DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNE GİTTİLER

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Vali İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın akşam saatlerinde PALGAZ Doğalgaz'a giderek PALGAZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray'dan brifing aldı.

İZİNSİZ KAZIDA HATTA HASAR VERİLDİ

Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada 28 Aralık 2024 günü saat 13.35'te özel bir şirketin izinsiz yaptığı kazı nedeniyle Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde doğal gaz dağıtım şirketine ait çelik hatta hasar verilmesi sonucu Darıca ve Gebze ilçelerinde doğal gaz kesintileri meydana geldiğini belirtti. Olayın ardından gaz dağıtım şirketi yetkililerin bölgeye gaz arzını durdurduğunu belirten Şatıroğlu, ilçede meydana gelen iki ayrı patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğundan şüphe edildiğini ifade etti.

GEBZE'DE TÜM KONUTLARA GAZ ARZI SAĞLANDI

Toplantıda, Darıca ilçesinde 14 mahallede 59 bin 844, Gebze ilçesinde 3 mahallesinde ise 2 bin 208 kullanıcının bulunduğu belirtildi. Gebze'de gazı kesilen tüm konutlara gaz arzının sağlandığı, Darıca ilçesinde ise an itibariyle 1119 konuta gaz arzının sağlandığının ifade edildiği toplantıda dağıtım şirketinin 25 ekibine ilave olarak civar illerden ilçeye destek amacıyla 16 ekip yönlendirildiği belirtildi.

'TEK TEK, BİNA BİNA KONTROLLER YAPILMAKTA'

Şatıroğlu, "Burada en önemli görevimiz hızlı çalışmanın yanında tüm emniyet kurallarına riayet ederek güvenli bir şekilde gaz verme işlemlerini sürdürmektir. Binalarda gaz verme işlemlerinin tamamı teknik ekipler tarafından titizlikle, tek tek, bina bina, kontroller yapılarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız teknik ekipler tarafından kontrolü yapılmayan bina ve dairelerde kullanıma geçmemeleridir. Herhangi bir koku duyduklarında Doğal Gaz Acil 187'yi aramalarını önemle vurgulamak istiyorum" dedi.

Öte yandan ilçenin en büyük hastanesi olan Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin gaz arzında problem olmadığı, hastanenin ayrı bir hattan beslendiği de toplantıda belirtildi.

GEBZE'DE 2 OKUL VE 4 KREŞ DE TATİL EDİLDİ

Öte yandan Darıca'da bulunan kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler 30 ve 31 Aralık tarihlerinde 2 gün süreyle tatil edildi. Darıca ve Gebze sınırında bulunan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi ve Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 4 özel kreşin de tatil edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Darıca ve Gebze'de Doğal Gaz Kesintisi ve Hızlı Müdahale - Son Dakika

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