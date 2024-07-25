DEAŞ\'a yönelik operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ'a yönelik 13 ilde düzenlenen 'Gürz-1' operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Gürz-1' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon'da yapılan eş zamanlı baskınlarda 72 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra; yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" dedi.