DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hilvan\'da seçimi tekrar kazanacaklarını söyledi

(ŞANLIURFA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 2 Haziran'da yerel seçimin yenileneceği Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Hilvan'da seçimi tekrar kazanacaklarını ifade etti.

31 Mart yerel seçimlerde oy pusularının yakılmasının ardından yapılan itiraz sonucu Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerin yenileme kararının alındığı Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın katılımıyla 'Halk Buluşması' mitingi düzenlendi. Mitingde konuşan Eş Genel Başkan Bakırhan, 2 Haziran'daki seçimi kazanmada kararlı olduklarını vurguladı.

"Hilvan seçimlerinin yenilenmesi haksızlıktır" diyen Bakırhan, " Bitlis'te 2800'e yakın oyumuz bilinçli olarak yok sayıldı, itiraz ettik ama İl Seçim Kurulu ile YSK itirazımızı reddetti. Hilvan'da belediyeyi oylarınızla aldık ama rakip partinin adaylarının, birilerinin MOBESE'lerin gördüğü bir yerde 2 sandığı ateşe vermesi üzerine seçim yenileme kararı alındı. Bitlis'te seçim yenilenmiyor, Şırnak'ta hileyle aldıkları seçim yenilenmiyor, Kars'ta kaçak ve haram seçmenlerle aldıkları seçimler yenilenmiyor ama Hilvan'da seçim yenileniyor. Bu haksızlık değil de nedir? Ama onların unuttuğu bir şey vardı" dedi.

'İŞKUR'u AKP'nin ilçe binası haline getirmişler'

Bakırhan, seçime sayılı günler kala İşkur bünyesinde işe alımlara da dikkat çekerek, şunları ifade etti:

"Utanmadan ne diyorlar? "Bize oy verin, İşkur aracılığı ile çocuklarınızı işe koyacağız". E be yalancılar, 22 yıldır iktidardaydınız, niye şimdiye kadar koymadınız da seçime 3 gün kala çocuklarımızı işe koyuyorsunuz? Be hırsızlar, be hak yiyenler. Sanıyorlar ki Hilvan'ın gençleri, emekçileri bu yalana kanacak. Bunlara adalet, kalkınma diyorlar ama yalan ve haramın dışında bir şey bilmiyorlar. İşkur'u AKP'nin ilçe binası haline getirmişler. İŞKUR bir partinin değil devletin kurumudur, demek ki İşkur sizin emrinizdedir. İşe alacağız dediğiniz insanları işe alacaksınız, girişini yapacaksınız, 3 gün sonra da kapının önüne koyacaksınız. Öyle değil mi? Bugüne kadar AKP verdiği hangi sözü yerine getirmiştir? İktidara geldiklerinde adaletli davranacaklarını söylemişlerdi."

Hilvan halkına seçim günü sandığa gidip, oylara sahip çıkması çağrısında bulunan Bakırhan, "Değerli halkımız, inşallah 2 Haziran'da daha güçlü bir oy farkıyla Hilvan'ı alacak mıyız? Sizden iki söz daha almak istiyorum. Sandıklar yakılmasın, çalınmasın diye sandıkları koruyacak mıyız? Gençler, bu sandık koruma işi sizin ve kadın arkadaşlarındır. Oy kullanan ama çeşitli sebeplerden dolayı mevsimlik tarım işçisi olarak Hilvan'ın dışında bulunan arkadaşlarımızı, akrabalarımızı sandığa davet edecek miyiz?" şeklinde konuştu.