DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hilvan'da seçimi tekrar kazanacaklarını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hilvan'da seçimi tekrar kazanacaklarını söyledi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hilvan\'da seçimi tekrar kazanacaklarını söyledi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hilvan'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 2 Haziran'da yapılacak olan yerel seçimleri kazanacaklarını ifade etti.

30.05.2024 22:08  Güncelleme: 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ŞANLIURFA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 2 Haziran'da yerel seçimin yenileneceği Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Hilvan'da seçimi tekrar kazanacaklarını ifade etti.

31 Mart yerel seçimlerde oy pusularının yakılmasının ardından yapılan itiraz sonucu Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerin yenileme kararının alındığı Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın katılımıyla 'Halk Buluşması' mitingi düzenlendi. Mitingde konuşan Eş Genel Başkan Bakırhan, 2 Haziran'daki seçimi kazanmada kararlı olduklarını vurguladı.

"Hilvan seçimlerinin yenilenmesi haksızlıktır" diyen Bakırhan, " Bitlis'te 2800'e yakın oyumuz bilinçli olarak yok sayıldı, itiraz ettik ama İl Seçim Kurulu ile YSK itirazımızı reddetti. Hilvan'da belediyeyi oylarınızla aldık ama rakip partinin adaylarının, birilerinin MOBESE'lerin gördüğü bir yerde 2 sandığı ateşe vermesi üzerine seçim yenileme kararı alındı. Bitlis'te seçim yenilenmiyor, Şırnak'ta hileyle aldıkları seçim yenilenmiyor, Kars'ta kaçak ve haram seçmenlerle aldıkları seçimler yenilenmiyor ama Hilvan'da seçim yenileniyor. Bu haksızlık değil de nedir? Ama onların unuttuğu bir şey vardı" dedi.

'İŞKUR'u AKP'nin ilçe binası haline getirmişler'

Bakırhan, seçime sayılı günler kala İşkur bünyesinde işe alımlara da dikkat çekerek, şunları ifade etti:

"Utanmadan ne diyorlar? "Bize oy verin, İşkur aracılığı ile çocuklarınızı işe koyacağız". E be yalancılar, 22 yıldır iktidardaydınız, niye şimdiye kadar koymadınız da seçime 3 gün kala çocuklarımızı işe koyuyorsunuz? Be hırsızlar, be hak yiyenler. Sanıyorlar ki Hilvan'ın gençleri, emekçileri bu yalana kanacak. Bunlara adalet, kalkınma diyorlar ama yalan ve haramın dışında bir şey bilmiyorlar. İşkur'u AKP'nin ilçe binası haline getirmişler. İŞKUR bir partinin değil devletin kurumudur, demek ki İşkur sizin emrinizdedir. İşe alacağız dediğiniz insanları işe alacaksınız, girişini yapacaksınız, 3 gün sonra da kapının önüne koyacaksınız. Öyle değil mi? Bugüne kadar AKP verdiği hangi sözü yerine getirmiştir? İktidara geldiklerinde adaletli davranacaklarını söylemişlerdi."

Hilvan halkına seçim günü sandığa gidip, oylara sahip çıkması çağrısında bulunan Bakırhan, "Değerli halkımız, inşallah 2 Haziran'da daha güçlü bir oy farkıyla Hilvan'ı alacak mıyız? Sizden iki söz daha almak istiyorum. Sandıklar yakılmasın, çalınmasın diye sandıkları koruyacak mıyız? Gençler, bu sandık koruma işi sizin ve kadın arkadaşlarındır. Oy kullanan ama çeşitli sebeplerden dolayı mevsimlik tarım işçisi olarak Hilvan'ın dışında bulunan arkadaşlarımızı, akrabalarımızı sandığa davet edecek miyiz?" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Tuncer Bakırhan, DEM Parti, Hilvan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hilvan'da seçimi tekrar kazanacaklarını söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:15 Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT’ten açıklama Gözaltı fotoğrafları da ortaya çıktı Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama! Gözaltı fotoğrafları da ortaya çıktı
20:47 Cinsel istismar davasında Ender Saraç’ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum
20:10 Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı
19:43 İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail’e ait 10 gemiyi vurdu İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu
18:14 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor Bakanlık iddiayı doğrulayıp “tasarruf“ vurgusu yaptı Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı
22:16 Aziz Yıldırım, “imzayı attı“ demişti Jose Mourinho’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
21:17 Arda Turan Eyüpspor’a istiyordu Oliveira, transfer iddiasına cevabını sosyal medyadan verdi Arda Turan Eyüpspor'a istiyordu! Oliveira, transfer iddiasına cevabını sosyal medyadan verdi
20:46 HÜDA PAR’dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın HÜDA PAR'dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın
19:53 İmzaların atılması an meselesi Beşiktaş, ilk transferini bitirdi İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi
19:51 Skandal Filistin yorumu sonrası Everest Yayınları Azra Kohen’le yollarını ayırdı Skandal Filistin yorumu sonrası Everest Yayınları Azra Kohen'le yollarını ayırdı
19:36 Eskişehir’de 18 Yıl Önce İşlenen Cinayet Aydınlatıldı Eskişehir'de 18 Yıl Önce İşlenen Cinayet Aydınlatıldı
19:33 Fenerbahçe’de seçim, yeterli çoğunluk sağlanmadığı için 8-9 Haziran’a ertelendi Fenerbahçe'de seçim, yeterli çoğunluk sağlanmadığı için 8-9 Haziran'a ertelendi
19:20 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 22:48:57. #1.13#
SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hilvan'da seçimi tekrar kazanacaklarını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement