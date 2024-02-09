DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarını açıkladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu bildirdi.
Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti'nin 16 büyükşehir, 40 il ve 3 ilçe belediye başkanlığı için adaylarını açıkladı.
DEM Parti'nin 16 büyükşehirde başkan adayı olarak açıkladığı isimler şöyle:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun
Mardin Büyükşehir Belediyesi Devrim Demir ve Ahmet Türk
Van Büyükşehir Belediyesi Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kasım Yıldırım ve Bilmez Erboğa
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemal Bülbül ve Nesibe Bahadır
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gamze Toprak ve Suat Başaraner
Denizli Büyükşehir Belediyesi Cevahir Kayar ve Hanifi Yıldırım
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engin Güleser ve Emine Melis Tantan
Konya Büyükşehir Belediyesi Gülbahar Gündüz ve Bülent Kılıç
Samsun Büyükşehir Belediyesi İnci Aydın ve Hasan İlten
Ordu Büyükşehir Belediyesi Zeynep Toptaş Yılmaz ve Necmettin Durmuş
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Leyla Üzüm ve Samedin Gündoğan
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Remziye Erener ve İhsan Sarıyar
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fatma Şıkyürek ve Ali Ardıç
Malatya Büyükşehir Belediyesi Sevim Şimşek Bayram ve Abdulvahap Ekim.
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