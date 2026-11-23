DEM Partili Koca, kömür alım garantilerini COP31 hedefleriyle çelişkili bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, 2027 bütçe görüşmelerinde kömür santrallerine 2026-2029, yeni santrallere 2045'e kadar alım garantisi verilmesini eleştirdi. Koca, kömürün 2025'te elektrik üretimindeki yüzde 34 payını COP31 iklim hedefleriyle çelişkili buldu.
Haber: Berfin BAYIR
(TBMM) - DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde, Türkiye'nin enerji politikalarını eleştirerek "Bir tarafta Antalya'da İklim Zirvesi düzenleyip dünyaya yaşanabilir bir gelecek vadediyorsunuz, diğer taraftaysa bu ülkenin enerji ihtiyacını ne yazık ki hala kömür santrallerine dayandırıyorsunuz. Mevcut kömür santrallerini kapatmak bir yana, 2026-2029 yılları arasında bu santrallere elektrik alım garantisi veriyorsunuz. Yetmiyor, yeni kurulacak kömür santrallerine 2045 yılına kadar alım garantisi vadediyorsunuz. COP31'de başka, Türkiye'nin enerji politikalarında başka bir şey söylemeye devam mı edeceksiniz?" dedi.
DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, "Doğa, yaşam ve insanlık için gerçek manada yaşamsal diyebileceğimiz bir bütçe kalemini konuşuyoruz. Ancak ne yazık ki doğayı, yaşamı, insanlığı önceleyen değil, tam tersine sermaye birikiminin öncelendiği ve merkezinde ekokırım projelerinin olduğu politikalar bütününü konuşur vaziyetteyiz" dedi.
Koca, "Bu yeşil makyajlı şovla birlikte esasında bir kez daha derdinizin yaşanabilir bir dünya kurmak değil, iklim kriziyle mücadele etmek değil, iklim krizini sermaye için yeni pazarlar yaratmanın fırsatına dönüştürmek olduğu açığa çıkmış oldu. Bir kez daha derdinizin asla ve asla doğayı, coğrafyamızı ve yaşamı korumak değil, doğanın tahribatından kendinize yeni kar alanları yaratma hayalleri olduğu açığa çıkmış oldu" diye konuştu.
Bakanlığın COP31 kapsamında elektrifikasyon oranını 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarma hedefini gündeme getirdiğini hatırlatan Koca, bu hedefin gerçekleşebilmesi için başta kömür fosil yakıtlara dayalı enerji üretiminden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de elektrik üretiminde kömürün payının 2025 yılında yüzde 34 olduğunu belirten Koca, kömürden elektrik üretiminin 2023 yılında 118 teravatsaat, 2024 yılında 122 teravatsaat, 2025 yılında ise 121 teravatsaat olarak gerçekleştiğini ifade etti.
Koca, "Kömürlü santraller çalışmaya devam ederken, kömürden elektrik üretimi rekor seviyelere ulaşırken siz hangi iklim hedefinden söz ediyorsunuz? Bir tarafta Antalya'da İklim Zirvesi düzenleyip dünyaya yaşanabilir bir gelecek vadediyorsunuz, diğer taraftaysa bu ülkenin enerji ihtiyacını ne yazık ki hala kömür santrallerine dayandırıyorsunuz" dedi.
Koca, "Eğer bu şekilde devam edilirse Sayın Bakan, 2035'te elektrifikasyon oranı iddia ettiğiniz gibi yüzde 35 değil, maksimum yüzde 24 olacak. Türkiye'nin kömürden çıkış takvimi var mıdır? Varsa nedir? Yeni kömür yatırımlarından vazgeçilecek midir? Yoksa COP31'de başka, Türkiye'nin enerji politikalarında başka bir şey söylemeye devam mı edeceksiniz?" ifadesini kullandı.
"HER ÜÇ EVDEN BİRİ ENERJİ YOKSULU"
Enerji yoksulluğuna dikkati çeken Koca, "Araştırmalara göre neredeyse her üç evden biri enerji yoksulu. Düşük gelirli mahallelere gidildiğinde bu oran yüzde 50'lere kadar çıkıyor. Dört kişi ve üzeri hanelerin yüzde 36,5'i temel enerji ihtiyacını bile karşılayamıyor. Enerji yoksulu hanelerin yüzde 82,2'si imkanı olsa evini daha fazla ısıtmak ya da serinletmek istiyor" dedi.
DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu da "İşçinin yaşamını korumayan, doğanın tahribatını önlemeyen bir madencilik politikası nerenin kalkınmasıdır? İş güvenliği maliyeti değildir, yaşam hakkıdır; iş cinayetleri de kader değildir" dedi.
Bölgesel eşitsizliklere dikkati çeken Kordu, "Gerçekten insanlar topraklarına dönemiyorlar. İnsanlar evlerinde yaşayamıyorlar. Zaten faturalardan kullanamıyorlar ama onun dışında bir de aydınlanma kaynaklı kendi elektriklerini köylerinde kullanamıyorlar" dedi.
"KÜRT İLLERİ" TARTIŞMASI YAŞANDI
Kordu'nun konuşmasında "Kürt illeri" ifadesini kullanması üzerine Komisyon Sözcüsü AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem bu ifadeye itiraz etti.
Erdem, Kordu'yu Anayasa'nın 3. maddesindeki devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ilişkin hükmü hatırlatarak uyardı.
Kordu ise Erdem'e, "Ne olmuş? Kürt illeridir tabii, bölgesel eşitsizlik var. Açık eşitsizlik var. Bu ülke bölünmez bunu söyleyerek... Korkmayın. Ya biraz değişin artık. Değişirseniz ortada hiçbir problem kalmaz. Siz değişirseniz hayat değişecek" karşılığını verdi.
Erdem ise Kordu'nun tutumuna tepki göstererek "Lütfen haddinizi bilin. Grup başkanınız burada gerekli açıklamayı yapar" dedi.
DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç da tartışmaya katılarak kullanılan ifadelerin bölücülük veya ayrımcılıkla ilgisi olmadığını söyleyerek "Tarihsel, sosyolojik ve kültürel bir gerçekliği, bir kimliksel gerçekliği ifade etmek açısından 'Kürt coğrafyası' gibi kavramları kullanıyoruz. Bunun bölücülükle, ayrımcılıkla alakası yoktur. Genel Kurulda kullanıyoruz, burada kullanıyoruz. Tarihsel, sosyolojik ve kültürel kimliksel bir gerçekliği ifade etmek anlamındadır" dedi.
İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş ise bu tanımlamaları kabul etmediklerini belirtti.
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