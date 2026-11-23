Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde, Türkiye'nin enerji politikalarını eleştirerek "Bir tarafta Antalya'da İklim Zirvesi düzenleyip dünyaya yaşanabilir bir gelecek vadediyorsunuz, diğer taraftaysa bu ülkenin enerji ihtiyacını ne yazık ki hala kömür santrallerine dayandırıyorsunuz. Mevcut kömür santrallerini kapatmak bir yana, 2026-2029 yılları arasında bu santrallere elektrik alım garantisi veriyorsunuz. Yetmiyor, yeni kurulacak kömür santrallerine 2045 yılına kadar alım garantisi vadediyorsunuz. COP31'de başka, Türkiye'nin enerji politikalarında başka bir şey söylemeye devam mı edeceksiniz?" dedi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, "Doğa, yaşam ve insanlık için gerçek manada yaşamsal diyebileceğimiz bir bütçe kalemini konuşuyoruz. Ancak ne yazık ki doğayı, yaşamı, insanlığı önceleyen değil, tam tersine sermaye birikiminin öncelendiği ve merkezinde ekokırım projelerinin olduğu politikalar bütününü konuşur vaziyetteyiz" dedi.