Dem Partili Sakık'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayyum Tepkisi: "Asıl İdüğü Belirsiz Dediğin; Halkın Malını Gasp Edenler, Kayyumlardır"

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Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var

(TBMM) - DEM Parti'nin kayyum rejiminin neden olduğu toplumsal ve ekonomik tahribatların araştırılması amacıyla verdiği grup önerisi reddedildi. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, "Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, 'İdüğü belirsiz insanlar...' Seçimlerde Ağrı'da hiç ilgisi olmayan insanları alıp getirdiniz. Şırnak'a, Bitlis'e, Kars'a getirdiniz. İdüğü belirsiz insanlar kayyumlardır. Bu halkın kadim çocukları o toprakların sahibidir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin kayyum rejiminin neden olduğu toplumsal ve ekonomik tahribatların araştırılması amacıyla verilen grup önerisi AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Sakık: Kayyum politikaları iflas etmiştir

Önergenin gerekçesini açıklayan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, kayyum uygulamalarıyla belediyelerin gasp edilip kuşatıldığına dikkati çekerek şunları söyledi:

" Mardin'de Ahmet Türk'ün yerine gelen kayyum, Kırklareli'nde bilinmeyen bir yere 4 milyon lira para gönderiyor. Kim ki bu alçaklığı yapıyorsa, sağa sola gönderiyorsa adı alçaktır. Ne hakkın var, alıp bu parayı Kırklareli'ne gönderiyorsun? 'Süleyman Soylu'ya hediye edilen tespihler 350 milyon lira. İşte kayyum dediğimiz bu, halkın iradesine bu şekilde ipotek konuluyor. Siz oraları gasp edip kuşatmaya çalışıyorsunuz.

Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, 'İdüğü belirsiz insanlar...' Ayıp be ayıp. Bizim nereden geldiğimizi siz çok iyi biliyorsunuz. 40 yıldır Ahmet Türk bu parlamentoda, her alanda biz demokrasi mücadelesi veriyoruz. Herkes çok iyi biliyor, eğer idüğü belirsiz insanlar arayacaksanız nerede aramalısınız biliyor musunuz? Seçimlerde Ağrı'da hiç ilgisi olmayan insanları alıp getirdiniz. Şırnak'a, Bitlis'e, Kars'a getirdiniz. İdüğü belirsiz insanlar kayyumlardır. Bu halkın kadim çocukları o toprakların sahibidir. Asıl idüğü belirsiz dediğin insanlar, halkın malını gasp edenler. Siz bunu bildiğiniz halde yanlış alanlara doğru mesajllar veriyorsunuz. Kayyum politikaları iflas etmiştir. Kayyumlar hırsızdır, halkın malını gasp edenlerdir."

Kaya: KHK ile Kenan Evren'den bile daha ileri antidemokratik bir uygulamaya hep beraber imza attınız

İktidarın KHK'lar ile Kenan Evren'den bile antidemokratik bir uygulamaya imza attığını belirten Saadet-Gelecek Grubu İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, öneriye ilişkin şunları söyledi:

"Birçok demokratik ilkeyi, evrensel hukuk ilkesini yok sayan çok önemsediğimiz terörle mücadeledeki meşruiyet problemini ortaya çıkaran bir durumdur kayyum uygulaması. Kayyumdan önceki bölgedeki oy oranlarınıza ve sonraki oy oranlarınıza bakarsanız aslında kayyum politikalarının en fazla sizin partinize zarar verdiğini görmeniz lazım. Darbeci Kenan Evren'in bile hazırladığı bu Anayasa'da demokrasiyi bu kadar ayaklar altına alan bir düzenleme yoktur. KHK ile Kenan Evren'den bile daha ileri antidemokratik bir uygulamaya hep beraber imza attınız."

CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar ise Esenyurt'taki kayyum uygulamasını eleştirerek şöyle konuştu:

"Yaşanan hukuksuzluklara rağmen Adalet Bakanı, 'Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.' Adalet Bakanı'na soruyoruz: Madem hukuk devletiyiz yargıya güven neden düşmektedir? Hukuk katledildi, yargı üzerinde siyasi baskı arttı, özel yetkili savcıların yerini AKP'nin savcısı Akın Gürlek aldı. Adalet Bakanı, tanımadıkları anayasadan alıntı yaparak aklımızla alay etti. Bu hukuk tanımaz kayyum zihniyetini kabul etmiyoruz. En yüksek enflasyon, en düşük yargıya güven oranından sonra AKP iktidarı kendi rekorlarını kırıyor. Mardin Belediyesi'ne hukuksuz bir şekilde üçüncü kez kayyum atanıyor. Adaylıklarında hiçbir hukuki engel yokken, seçildikten sonra uydurma gerekçelerle millet iradesi gasp ediliyor. Kayyumların belediye bütçelerinden kimlere tespih hediye ettiğini gördük."

DEM Partili milletvekilleri ile AK Partili milletvekilleri arasında kayyum tartışması

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, DEM Parti'nin önergesine ilişkin konuşmak üzere kürsüye geldiğinde, "Ben atandığımda Şırnak Belediyesi'nin altı cephanelik doluydu" dedi ve bunun üzerine DEM Parti sıraları Bedirhanoğlu'na tepki gösterdi. DEM Partili milletvekillerinin kayyum olarak atandığı için eleştirdiği Bedirhanoğlu, "Devletin kayyumu olmak, dağın kayyumu olmaktan daha şereflidir. Belediylerin araç ve gereçlerini barikat ve çukur kullanmaya yönlendirirseniz kayyum atanır" diye karşılık verdi. Bedirhanoğlu'nun ardından sataşma gerekçesiyle söz alarak kürsüye gelen DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, belediye başkanlığı yaptığı döneme atıfta bulunarak; 'Bir tek insan çıksın, kentte huzursuzluk, kentte yolsuzluk veyahut da bizim bütün belediye başkanlarımızla ilgili bir tek tane akçeli işlerle ilgili bir işlem varsa şu an vekilliği bırakırım' dedi ve Bedirhanoğlu'nun kayyum uygulamasına ilişkin sözlerini eleştirdi.